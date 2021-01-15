От олимпийского золота до закройщика в ателье. Памяти Бориса Татушина

КОРЕННОЙ СПАРТАКОВЕЦ

Борис Татушин рос в футбольной семье. Он был племянником администратора московского «Спартака» Николая Морозова, его двоюродные братья играли в дубле красно-белых. Борис получил футбольное образование в столичном «Буревестнике», в 1951-м попал в «Спартак», а в 1953 году стал выступать за его основной состав.

С красно-белыми он стал чемпионом СССР 1953-го и 1956-го годов. В 1956-м же в составе сборной СССР Татушин выиграл золото Олимпийского турнира в Мельбурне. На поле он занимал позицию правого крайнего нападающего. Именно после паса Татушина Эдуард Стрельцов сравняли счет в почти безнадежном полуфинальном матче Олимпиады в Мельбурне со сборной Болгарии. Оба через два года станут фигурантами одного дела, как и еще один олимпийский чемпион Михаил Огоньков.

Вот, как охарактеризовал Татушина его партнер по «Спартаку» и сборной СССР Никита Симонян «У меня сложилось впечатление, будто он родился в «Спартаке». Мы сразу оценили его достоинства: высокую скорость, дриблинг, хитроумные финты».

ФИГУРАНТ «ДЕЛА СТРЕЛЬЦОВА»

К сожалению, в последнее время Татушина, трехкратного чемпиона страны и олимпийского чемпиона вспоминали чаще всего, как одного из фигурантов «Дела Стрельцова».

Минувшей осенью вышел фильм «Стрельцов», а также сериал «В созвездии Стрельца». Там без упоминания Бориса Татушина никак не обошлось, но только в свете того громкого дела 1958 года.

25 мая 1958 года вместе с партнерами по сборной, Эдуардом Стрельцовым и Михаилом Огоньковым, Татушин отправился на загородную дачу к старому приятелю Бориса летчику Караханову в компании четырех девушек. Вся компания там выпивала, но сам Татушин пробыл на даче недолго и вскоре со своей новой подругой уехал к ней домой. А на следующее утро одна из девушек подала в милицию заявление об изнасиловании ее Эдуардом Стрельцовым. Ее примеру последовали и две другие девушки.

Всех троих футболистов, участников вечеринки на даче Караханова, днем арестовали прямо на базе в Тарасовке во время тренировки сборной СССР, которая вскоре должна была отправиться на чемпионат мира в Швецию.

Согласно одной из версий, избежать уголовного преследования Татушин и Огоньков смогли, пообещав жениться на своих подругах. Поэтому обе девушки забрали свои заявления.

Виновным был признан только нападающий «Торпедо» и сборной СССР Эдуард Стрельцов, получивший 12 лет тюрьмы.

Карьеры Огонькова и Татушина оказались поломаны: обоих за нарушение спортивного режима дисквалифицировали на три года.

Отбыв дисквалификации, вернуться на прежний уровень они не смогли.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Как только Борис Татушин появился в «Спартаке», нападающий Сергей Сальников дал ему прозвище «Тейлор», что в переводе с английского означает - портной. Поскольку Татушин с 16 лет и фактически до своего прихода в «Спартак» работал закройщиком в ателье на Мещанской улице.

После перехода из «Буревестника» в «Спартак» Борис оставил работу в ателье, так как зарплата в 850 рублей позволяла целиком сосредоточиться на футболе.

Вот, что несколько лет назад в интервью «Советскому спорту» рассказывал бывший партнер Татушина по «Спартаку» Владимир Агапов.

- Мы с Борисом вместе оказались в «Спартаке». Подъемные? Да вы что, какие подъемные?! Но оклады нам положили очень хорошие – по 850 рублей в месяц. Тогда для нас такие деньги были, наверное, как для нынешнего поколения 850 тысяч долларов.

Однако в 1958 году из-за дисквалификации Туташину вновь пришлось вернуться к первоначальной профессии: вспомнить навыки закройщика и устроиться в одно из московских ателье.

В 1961 году дисквалификация закончилось, Борису Георгиевичу даже вернули звание заслуженного мастера спорта. Он на один сезон вернулся в «Спартак», однако на прежний уровень ему выйти не удалось. Завершил карьеру олимпийский чемпион в скромной кишиневской «Молдове», где отыграл два сезона.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Борис Георгиевич ТАТУШИН

Родился 31 марта 1933 года в Москве – умер 15 января 1888 года там же.

Карьера игрока: «Спартак» (Москва) (1951-1958), 104 матча (37 мячей), «Спартак» (Москва) (1961), 12 (1). «Молдова» (Кишинев), 37 (5).

Сборная СССР (1954-1957), 25 (7).

Карьера тренера: «Спартак» (Орел) (1975-1977), «Химик» (Новомосковск) (1978-1979), «Луч» (Владивосток) (1980).

Трехкратный чемпион СССР (1953, 1956. 1958), олимпийский чемпион (1956).