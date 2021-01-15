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Миранчук уже переплюнул Аршавина! О голе россиянина за «Аталанту» после «сеанса дружбы» с Украиной
15 января 04:37
автор: Иван Сергеев

Миранчук уже переплюнул Аршавина! О голе россиянина за «Аталанту» после «сеанса дружбы» с Украиной

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ознаменовал первый в карьере выход в стартовом составе клуба из Бергамо забитым мячом в ворота «Кальяри».

Знаменательное событие произошло в 12-м для Миранчука-старшего матче в составе «Аталанты» - в 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1). В 11 предыдущих случаях главный тренер бергамасков Джанпьеро Гасперини выпускал россиянина на замену. Однако теперь бросил его в бой со стартовым свистком. И не прогадал - Миранчук выдал великолепный тайм. А забил уже на четвертой минуте. Правда, этот его гол был отменен из-за офсайда.

В дальнейшем он блестяще взаимодействовал с колумбийским форвардом Луисом Муриэлем. И незадолго до перерыва именно прострел южноамериканца вместе с рикошетом вывел Миранчука на ударную позицию - последовал фирменный удар в касание и гол!

Этот успех не должен вводить в заблужление. Игру пропускали Папу Гомес и Дуван Сапата, а Йосип Иличич вышел на замену (вместо Миранчука) ближе к концу матча. Так что кокуренция за место на поле в атакующей группе «Аталанты» не стала ниже. Но факт остается фактом: Миранчук с невероятной стабильностью пользуется дебютными шансами во всех турнирах.

Свой первый выход в Лиге чемпионов он почти сразу оформил голом в ворота «Мидтьюлланда». Дебют россиянина в Серии А совпал с мячом «Интеру». При этом каждый раз бомбардирские свершения россиянина приводят к набору «Аталантой» очков. Датчан в гостях команда Гасперини разгромила. А с миланцами, благодаря точному выстрелу Алексея, сыграла вничью.

Теперь черно-синие пробились в четвертьфинал Кубка. А Миранчук собрал отличную прессу. Итальянские журналисты обратили внимание и на такой любопытный момент - отменное взаимопонимание между россиянином и Русланом Малиновским, который всегда готов подсказать партнеру. Вот и соцсети «Аталанты» еще на разминке подглядели «сеанс дружбы России и Украины», сопроводив фото двух приятелей флагами государств, клубы и сборные которых из-за политики давно не могут пересекаться в официальных матчах.

Гасперини после матча тоже похвалил футболистов, которые обычно не имеют много игрового времени. Они - и Миранчук в том числе, по мнению маститого специалиста, »проделали огромный объем работы». Посмотрим, изменится ли статус российского легионера в следующих играх. Предыдущие два его гола на Гасперини сильного эффекта не оказывали. Тот продолжал воспринимать Алексея как игрока скамейки.

Зато уже можно сказать, что Миранчук превзошел достижения подавляющего большинства российских легионеров в истории европейских топ-чемпионатов. Голами за один клуб в чемпиоанате, Кубке страны и Лиге чемпионов ранее могли похвастать Валерий Карпин (за «Сельту») и Андрей Канчельскис (за «МЮ»). Игорь Корнеев делал это, выступая вне большой пятерки, - за «Фейенорд». А вот, скажем, Сергею Юрану в «Бенфике» это не удалось. Забив 7 голов в Кубке чемпионов, в чемпионате и Кубке Португалии он не отличался. Не смог оформить «хет-трик» и Андрей Аршавин в «Арсенале». За лондонцев тот забивал в ЛЧ и АПЛ, но не в Кубке Англии.

Такой вот уникальный Миранчук. Которому нельзя останавливаться на достигнутом.

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