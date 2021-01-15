Миранчук уже переплюнул Аршавина! О голе россиянина за «Аталанту» после «сеанса дружбы» с Украиной

Знаменательное событие произошло в 12-м для Миранчука-старшего матче в составе «Аталанты» - в 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1). В 11 предыдущих случаях главный тренер бергамасков Джанпьеро Гасперини выпускал россиянина на замену. Однако теперь бросил его в бой со стартовым свистком. И не прогадал - Миранчук выдал великолепный тайм. А забил уже на четвертой минуте. Правда, этот его гол был отменен из-за офсайда.

В дальнейшем он блестяще взаимодействовал с колумбийским форвардом Луисом Муриэлем. И незадолго до перерыва именно прострел южноамериканца вместе с рикошетом вывел Миранчука на ударную позицию - последовал фирменный удар в касание и гол!

Этот успех не должен вводить в заблужление. Игру пропускали Папу Гомес и Дуван Сапата, а Йосип Иличич вышел на замену (вместо Миранчука) ближе к концу матча. Так что кокуренция за место на поле в атакующей группе «Аталанты» не стала ниже. Но факт остается фактом: Миранчук с невероятной стабильностью пользуется дебютными шансами во всех турнирах.

Свой первый выход в Лиге чемпионов он почти сразу оформил голом в ворота «Мидтьюлланда». Дебют россиянина в Серии А совпал с мячом «Интеру». При этом каждый раз бомбардирские свершения россиянина приводят к набору «Аталантой» очков. Датчан в гостях команда Гасперини разгромила. А с миланцами, благодаря точному выстрелу Алексея, сыграла вничью.