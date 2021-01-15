Гид по спортивным инсайдерам России. Как они стали главными источниками новостей?

Пример Нобеля оказался заразителен не только для молодежи. Заслуженный Сергей Егоров, успевший поработать и в «Советском спорте», и в «Спорт-Экспрессе», сейчас сам себе репортер -владелец собственных каналов на Youtube и Telegram и постоянный поставщик информации для «Рейтинга букмекеров». Или Иван Карпов, поработавший едва ли не во всех крупнейших спортивных СМИ. Переход Кокорина в «Спартак», интервью с теневой хозяйкой «Спартака» Заремой Салиховой, переход Вендела в «Зенит» – это все он и «блистательный Metaratings», которые разорвали инсайдерский рынок в 2020 году.

- Все началось в Twitter, Telegram тогда еще не было. Первым был Нобель Арустамян, который в тот момент работал у меня в редакции на радио «Спорт» и на телевидении и не имел таких обязательств перед работодателем, как сейчас – ему не нужно было публиковать инсайды сначала на сайте, а потом у себя. При этом перед глазами у него были примеры итальянского рынка, где местные журналисты уже давно давали информацию раньше изданий. Он довольно быстро набрал большую аудиторию, и его пример оказался заразителен для многих молодых журналистов. Впрочем, «выстреливали» они далеко не всегда. Нобель в отличие от других всегда проверяет информацию и дает осторожные формулировки, – рассказывает Яременко.

Нашим инсайдерам пока что далеко до своих западных коллег в плане популярности и аудитории, но и движение это у нас довольно молодо. По словам главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко, в России все началось только в 2012 году.

На Западе спортивные инсайдеры – явление обыденное. В футболе особняком стоят итальянцы, где рулят Джанлука Ди Марцио, Сандро Сабатини и Альфредо Педулла. В баскетболе, оно и понятно, – американцы во главе с Эдрианом Воджнаровски, Шэмсом Чаранией и Марком Стейном. В хоккее – канадцы и американцы – Боб Маккензи, Даррен Дрегер, Дэйв Молинари и Аарон Порцлайн. В Англии, Германии, Испании и Франции тоже есть свои герои, но они работают на местные издания и свои имена часто не афишируют. В России количество инсайдеров и их влияние на процессы резко выросло с появлением Telegram.

Официальные спортивные СМИ с удовольствием черпают у них большую часть новостных поводов, но ссылаться на источник часто «забывают». Коллеги нещадно критикуют, но не отказываются «похайпить» на поднятой ими теме. Речь о людях, без которых представить себе спортивные новости уже невозможно.

- Свой первый инсайд я совершенно не помню, зато отлично помню первые впечатления от работы с топ-инсайдером Сергеем Егоровым в «Советском спорте», – вспоминает Карпов. – Я уже не раз рассказывал, как в редакции Егоров травил непечатные байки про «Спартак» и Романцева, а я над этим дико смеялся. Егоров услышал мой смех, повернулся и ледяным тоном мне сказал: «А ты чего ржешь? Иди лучше с Мостовым нормально поговори». Я мгновенно отрезвел и пошел работать. Жесткость присуща Егорову до сих пор, и, в том числе, за счет нее у него получается делать топовые материалы. Даже самому хитрому и изворотливому спикеру будет с ним сложно.

- А вот уже в свой второй заход на «Чемпионат» в 2014-2015 годах, куда меня вернул Самвел Авакян, я начал по-настоящему прокачивать инсайдерский скилл, - продолжает Карпов. - Самвел много помогал с контактами, вводил в курс дела по некоторым персоналиям и их отношениям между собой, подкидывал пищу для размышлений. Вот тогда уже я начал получать удовольствие от этого дела. Самый крутой инсайд того времени, пожалуй - возможный приход Гончаренко в «Спартак». Он не сбылся, но пару лет спустя Федун в интервью подтвердил, что Михалыч был в числе его фаворитов.

По большей части, инсайдеры – это бывшие или действующие журналисты, которые обзавелись связями. Те, кто наладил контакт с определенными клубами, функционерами или агентами, и получают информацию по старой дружбе. Тем и объясняется «привязанность» подавляющего числа «информаторов» к тем или иным клубам.

Василий Уткин считает, что причиной роста популярности спортивных инсайдеров и телеграм-каналов стало то, что традиционные СМИ себя скомпрометировали и находятся под давлением крупных компаний.

- Например, «Газпром медиа» захватил почти весь рынок. Таким образом, медиа стали не только способом информирования, но и удерживания информации. Появилось понятие «своевременное публикование новостей». Бывает, что журналисты узнали информацию, но не смогли дать по разным обстоятельствам. И смысл такой работы? – отмечает Уткин. – Вот судьба новости «Спорт-Экспресса» об уходе из «Спартака» Газизова - издание до последнего не сообщало об этом, называя слухи ерундой. Но это атавизм, что большие клубы приходят в большие газеты, а «Спорт-Экспресс» известен таким подходом. Они дураки? Конечно, нет. Это большая площадка, полагаю, что у «Спартака» был свой интерес, чтобы раньше времени это не сообщать. Но в телеграме настолько много каналов, что таких рычагов на всех не хватает.

ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИНСАЙДЕРЫ РОССИИ

Еще два-три года назад инсайдеры предпочитали давать информацию в Telegram-каналах анонимно. Со временем ситуация кардинально поменялась: часть таких каналов прекратили работу, подавляющее большинство оставшихся вышли из тени, а самые упрямые конспирологи проигрывают им в популярности.

- Логику анонимности я не понимаю, – говорит Самвел Авакян, главный редактор Sport24. – Рано или поздно ты все равно «спалишься». Я понимаю тех, кто решил выйти из тени. Аудитория больше доверяет конкретной личности, нежели неизвестной группе людей, которая может стоять за тем или иным каналом.

В данный момент из 15 топовых инсайдерских каналов анонимность сохраняют всего четыре. Еще два принадлежат спортивным изданиям. Теперь, зная имена героев, их можно и наградить. В нынешнем году лучший инсайдер страны впервые получит признание. 4 марта 2021 года в рамках Международной премии РБ заслуженную награду получит кто-то из пятерки Иван Карпов (Metaratings), Андрей Панков («Чемпионат»), Илья Геркус («Геркус ФМ»), Максим Алланазаров («Спорт-Экспресс») и Максим Фридман (Metaratings).

Четверо из этой великолепной пятерки известны широкой аудитории уже давно. Последний же стал настоящим открытием 2020 года, ворвавшись в элиту совершенно внезапно. Ныне он – руководитель новостного отдела Metaratings.ru. Визитная карточка Максима Фридмана – общение с агентами футболистов, скаутами, иностранными инсайдерами и функционерами.

- Если вы «начинающий инсайдер», самое простое, чем вы можете заниматься — общаться с агентами тех или иных игроков/тренеров, — объясняет сам Фридман. — Сейчас они являются, вероятно, основным источником информации всех инсайдеров — не только в России, но и во всем мире. Второе, где можно черпать информацию — клубы. Скауты, спортивные директоры, пресс-атташе. И только в исключительных случаях можно обращаться напрямую к игрокам, с которыми, во-первых, трудно подружиться и найти общий язык, а во-вторых, они часто сами не знают, что будет с их карьерой завтра, и ведутся ли какие-то переговоры за их спиной.

Если говорить о лучших, то к списку выше стоит добавить, как минимум, Сергея Егорова («Футбольный Биги»), Константина Алексеева («Alexeev ньюс») и Вячеслава Короткина («Слава! — новости футбола»). Однако в 2020 году именно номинированная на премию пятерка находилась на острие информационной атаки.

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ ИНСАЙДЕРЫ В РОССИИ

Практически целиком и полностью реклама в спортивном сегменте Телеграма – это букмекеры. Они присутствуют во всех инсайдерских каналах и приносят их владельцам неплохой доход. Однако в развитие этой модели в дальнейшем верят не все. По словам Николая Яременко, доходы даже самых топовых инсайдеров далеки от зарплат звезд спортивной журналистики, а увеличить прибыль телеграмщикам не позволяет сам формат канала.

- Им нечем удержать пользователя, в отличие от сайтов, – считает главный редактор «Советского спорта». – Сайты могут предложить матч-центр, статистику, фотографии и полную информацию, скажем, о каком-то игроке, который готовится перейти в клуб. Посетителям нет нужды искать эту информацию в поисковиках. На сайте для них есть все, что нужно. Это ценят те же рекламодатели. Думаю, что и в дальнейшем независимые авторы телеграм-каналов будут перебиваться случайными заработками.

Впрочем, на отсутствие средств тоже никто не жалуется. Сайт Metaratings.ru в 2020 году устроил настоящий инсайдерский бум, собрав состав из полутора десятка «информаторов» во главе с Иваном Карповым. Вместе они выдавали до четырех сотен эксклюзивов и инсайдов в месяц – от футбола до киберспорта. Столько в России не делало ни одно издание. При этом изначально сайт создавался как агрегатор оценок и отзывов о тех же букмекерских конторах.

- Мы были молодым СМИ, и, само собой, нам хотелось быть представленными в Яндекс.Новостях, – рассказывает главный редактор Metaratings.ru Сергей Бреговский. – А там как раз прошло ужесточение критериев приема новых партнеров: дайджесты новостей уже не нужны, нужно производить уникальный контент. Поэтому мы начали делать эксклюзивы и инсайды. Конечно, нам сильно помог подняться Иван Карпов, и уже потом мы подписали несколько молодых и уже сложившихся инсайдеров. Главное, что нам удается растить свои кадры, и мы не ввязываемся в бюджетные войны. Некоторые коллеги, конечно, посматривали на нас косо, да и до сих пор посматривают. Но это не мешает им брать нашу информацию, пусть иной раз и без ссылок, представляя ее а-ля «как нам стало известно». Мне лично кажется, что нам удалось поднять статус инсайдера на новый уровень. Раньше на них ссылались лишь самые смелые, а сейчас это на 100 процентов главный источник информации. Инсайдеры делают спорт интереснее.

Отмечает исторический факт и сам Карпов, который ныне снова ушел в самостоятельное плавание.

- Самое важное в инсайде – площадка, где он появляется, - утверждает он. - Можно быть топовым инсайдером, но на слабой площадке, а можно быть средним инсайдером, но выступать на топ-уровне. Принцип, как и у футболистов, кстати. Мне в этом плане везло, потому что я работал на хороших площадках. А уже после того, как у меня появилась собственная в виде телеграм-канала, неплохо сработался с Metaratings.ru, где очень амбициозная и увлеченная команда. Наш симбиоз, как мне кажется, вообще вывел инсайды на какой-то другой уровень в российских медиа.

Так или иначе, процессы, запущенные Metaratings, спровоцировали настоящую охоту на более-менее серьезных инсайдеров. Повторить успех захотели и небольшие сайты с минимальной редакцией, и крупные сайты с большими бюджетами, и даже непрофильные сайты из беттингового сегмента. Больше других повезло «Рейтингу букмекеров». Вместе с топовым Сергеем Егоровым они развивают бренд «РБ-Спорт» – спортивное крыло беттингового портала.

- К любым эксклюзивным материалам, особенно новостным, с высокой степенью достоверности, отношение внимательное и бережное, поскольку они играют важную имиджевую роль, содействуют миссии продвижения бренда, – говорит главный редактор «Рейтинга букмекеров» Андрей Бодров. – Само слово «инсайдер» не нравится ни авторам, ни редакторам. Видимо, ещё сказывается старая школа: важно вызвать интерес аудитории, добиться цитирования материала, и не так важно, будет ли он представлять из себя именно инсайд в привычном понимании. Хорошо «заходят» комментарии на тему дня. Но для нас, как для отраслевого издания, новости спорта и интервью не основа, а дополнение.

С разной степенью успешности в процесс пытались вклиниться Sports.ru со своим Betting Insider и ряд спортивных и беттинговых сайтов поменьше, но в итоге пул инсайдерских СМИ сформировался в составе Sport24, «Чемпионата», «Спорт-Экспресса», Metaratings.ru и «Рейтинга букмекеров».

ТРИУМФЫ И НЕУДАЧИ

В 2020 году было множество ярких сбывшихся инсайдов типа прихода Кокорина в «Спартак» от Карпова, трансферов Ловрена, Зайнутдинова и Эджуке от Панкова, приобретения Райковича и Зе Луиша «Локомотивом» от Алланазарова или спартаковский приход и уход Газизова в сопровождении Егорова-старшего, перенос финала Лиги чемпионов из России в Турцию от Макса Фридмана. Но и ляпов хватало. Тот же Карпов внезапно пальнул по воробьям, проводив из «Ростова» Карпина и высшее руководство, Нобель не довез до России Вагнера, а Панков и Фридман поменяли Гончаренко на Василия Березуцкого в ЦСКА. От того, что кто-то в последний момент передумает, никто не застрахован. Но читатели тут же подвергают авторов обструкции, пугая отписками и разнося их в комментариях.

Сами инсайдеры, конечно, предпочитают вспоминать триумфы, а не неудачи. Интересно, что где для одних успех, для других – провал. Так однажды информация о попытке главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть в команду Игоря Акинфеева стала известна и Фридману, и Карпову. Только первый в нее не поверил, а второй – сорвал куш.

- Про лучшие свои инсайды года говорить тяжело: во-первых, со стороны виднее, во-вторых, проколов и ошибок у меня все ещё достаточно, – делится опытом Фридман. – К примеру, новость о назначении Березуцкого главным тренером ЦСКА до конца года. Все, в том числе и я, знали и были уверены, что Гончаренко снимут после матча с «Ростовом». Но этого не произошло: мало того, что Михалыча вновь уговорили остаться, так ещё и убрали Онопко с Овчинниковым, которые пошли на конфронтацию с Гончаренко.

Андрей Панков, говоря о лучшем своем инсайде вспоминает перестановки в другом московском клубе.

- Самый крутой инсайд в карьере? Еще в марте я сообщил, что Марко Николич станет новым главным тренером «Локомотива», – рассказывает он. – Второе – отъезд Виктора Гончаренко в Белоруссию после матча с «Зенитом». Допускаю, что если бы я не дал ход этой истории, этого бы никто не заметил, а отъезд Гончаренко был бы объяснен какими-либо обстоятельствами.

А вот отъезд главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Германию в ноябре на 10 дней накануне важнейшего матча с «Динамо», освещенный Metaratings.ru, разделил болельщиков команды на два лагеря – «пора снимать» и «хватит раскачивать красно-белую лодку».

ОТКУДА ИНСАЙДЕРЫ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ

Бытует мнение, что инсайдеров «прикармливают» клубы. Поговаривают, что сами инсайдеры «прикармливают» агентов, периодически сливая в эфир нужную им информацию. Кто-то уверен, что инсайдеров держат для информационных войн спортивные функционеры для красивой подачи себя и некрасивой – конкурентов. Скорее всего, все варианты имеют место быть. Например, топовые клубы РПЛ уже начали едва ли не официально вести диалог с так называемыми инфлюенсерами, склоняя их к более лояльной подаче информации. В обмен, собственно, на нее же. Но совершенно точно инсайдеры – куда более независимы, чем те же официальные СМИ.

Василий Уткин уверен, что некоторые каналы заняты обслуживанием интересов определенных людей в российском спорте. Однако он скептически относится к размеру их аудитории, утверждая, что она составляет не более 10% от тех, кто интересуется футболом в нашей стране. Забывая при этом про эффект сарафанного радио и тот факт, что Телеграм сейчас – это скорее способ распространения информации в СМИ.

Очень часто одна и та же информация попадает в распоряжение двух или даже трех инсайдеров, что приводит к мысли о том, что за ними стоит один человек, который, ясное дело, преследует какие-то свои цели – не сегодня, так завтра. Но в большинстве случаев за каждым инсайдом стоит кропотливая работа или просто смелость, которая, как известно, города берет.

- Один мой важный принцип – я никогда и ни при каких обстоятельствах никому не сдаю свои источники. За новость отвечаю в первую очередь я. Даже коллеги не в курсе деталей, – говорит Иван Карпов. – И всегда нужно стараться перепроверять информацию с двух-трех сторон и искать золотую середину не только по сути, но и по подаче. В мире нет черного и белого, вот и инсайды чаще всего это что-то посередине.

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