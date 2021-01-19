Николай Рассказов: Хочу помочь «Арсеналу», вернуться в «Спартак» и снова увидеть в Москве Промеса

- До сборов я готовился самостоятельно, - уточнил Рассказов. – Сейчас постепенно привыкаю к режиму двухразовых тренировок каждый день. В воскресенье провели первый контрольный матч против сербской команды, сыграли 0:0, вспомнили, что такое командный футбол…

- Где провели отпуск?

- Побывал впервые в жизни с семьей на Мальдивах. Сейчас много ограничений. А там не надо было даже тесты делать на ковид. Все демократично. Ни масок, ничего… Прошлый отпуск провел в Москве, у меня родилась дочь. Тогда никуда не летали.

- Тяжело после Мальдив возвращаться в зиму?

- Да нет. Мы же не в Москве сейчас, а в Белеке. Тут тепло. До пятнадцати градусов. Для тренировок очень хорошая погода. Знаю, что «Динамо» тоже на сборах в Турции. Рядом с нами тренируются сербы, клубы ФНЛ. Не хватает только общения с родными. Уже успел соскучиться. Мы же все каникулы были вместе.

- За новостями российского футбола следите?

- По минимуму. Неинтересно. Мне важно, что происходит в моей команде и в «Спартаке», которому принадлежу. Могу еще про мировую политику почитать. Вчера видел новость о Навальном, который вернулся в Россию. Из последнего – смотрел интервью Чичваркина.

- Как работается с главным тренером «Арсенала» Дмитрием Парфеновым?

- Он пришел незадолго до конца первой части чемпионата. Но команда уже хорошо понимаем его требования. Это тренер спартаковской школы. Мне близко все, что он хочет. Хотя ранее мы нигде не пересекались.

- Перед уходом в аренду вас не смущало турнирное положение «Арсенала»?

- У меня самого была непростая ситуация в «Спартаке». Перестал попадать даже в заявку. Провел матч за «Спартак-2», не слишком удачно. Тогда и понял, что лучше уйти в аренду… К тому же, Тула - моя малая родина. В детстве я играл за «Арсенал». Перед возвращением сюда подумал – это судьба. И сразу поставил цель: помочь «Арсеналу» выправить турнирное положение и самому выйти на тот уровень, который позволит снова играть в «Спартаке». Все сложилось один к одному. Мне нужна была практика. И я рад, что получил ее в не чужой для меня команде.

- В Тульской области, откуда вы родом, остались родственники?

- У меня родители там живут, брат, сестра. Перевозить в Москву маму с папой пока не планирую. Я еще сам не до конца обустроился. Да и проще им дома. Они долго там живут, плюс брат с сестрой рядом. Им там комфортнее.

- Как оцениваете для себя отрезок, проведенный в «Арсенале»?

- Турнирное положение, конечно, не устраивает. Место в таблице давит и на всю команду, и на каждого футболиста по отдельности. А что касается моей игры… Когда я только пришел в «Арсенал», из-за плотного графика не было времени набирать утраченные кондиции. Через игры восстанавливаться тяжело. Силы быстро заканчивались. Взять матч с ЦСКА, когда мы уступили 1:5. Или неудачный поединок с «Рубином». Я совершал результативные ошибки, которые привели к пропущенным голам. Было непросто эмоционально.

Потом сменился тренер, наступила пауза на сборные. Я понял все свои ошибки, скорректировал тренировочный план, поговорил с Парфеновым. Объяснил ситуацию, свои эмоции, сказал, что мне нужно время, чтобы все исправить. В ту паузу начал тренироваться дополнительно - и за счет этого набрал кондиции.

Стало намного проще. Мог больше бегать, больше делать взрывной работы… Правда, результаты команды все равно удручали. Проиграли 0:1 «Локомотиву», когда за весь матч у соперника был только один момент - пенальти. Потом была ничья с «Зенитом», у которого мы могли и три очка отобрать. От «Динамо» поражение тоже получилось обидным. Как и проигрыш «Химкам», разумеется. Снова пропустили с одного момента.



- Это невезение?

- Даже если это и так, мы не должны оправдываться нехваткой удачи. Везет сильнейшему. Значит, надо было сделать в два раза больше. Тогда результат пришел бы. И я верю, что он придет уже весной. Для этого сейчас усиленно работаем на сборах, закладываем базу на весну.

- Чувствуете доверие Парфенова?

- Конечно. В тот момент, когда он пришел, у меня был непростой отрезок. Он меня тогда поддержал - это дорогого стоит. Хочу отблагодарить Парфенова уверенной игрой. Помочь не только команде, но и персонально тренеру.

- «Арсенал» не может победить на протяжении восьми матчей. Что говорил Парфенов на этом отрезке?

- Тренер не акцентировал внимание на неудачной серии. Он же сам в прошлом большой футболист. Понимает, что любой игрок сам прекрасно все понимает в такие периоды.

- Ваша аренда рассчитана до конца сезона. Что дальше?

- Повторюсь, хочу вернуться в «Спартак» и доказать, что достоин играть в таком клубе. Но для начала нужно вернуть удачу «Арсеналу». А она зависит от футбола, который мы будем показывать весной.

- Доменико Тедеско по окончании сезона уйдет из «Спартака». При следующем главном тренере шансов вернуться будет больше?

- Сложно сказать, как все будет. В «Спартаке» все быстро меняется. Стараюсь не думать об этом сейчас.

- Пишут, что в «Спартак» может вернуться Квинси Промес. У вас были с ним известные зарубы на тренировках. Хотели бы снова увидеть его в Москве?

- Конечно. Это большой футболист. Один из лучших легионеров «Спартака». Его возвращение могло бы и ему придать импульс. В «Севилье» у Квинси не все сложилось - да и сейчас в «Аяксе» не все гладко. Для «Спартака» это сто процентов усиление. Буду рад, если он вернется.