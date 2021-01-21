В Италии шопинг модный и тачки крутые. Кокорину будет на что потратить спартаковские миллионы

Уважаемые эксперты убеждают нас сегодня: Александр Кокорин должен доказать самому себе, что футбол у него на первом месте. А потому обязан ухватиться за итальянский вариант, чтобы перезапустить свою карьеру. Но это все от лукавого. Нечего ему доказывать.

Посмотрите в соцсети 29-летнего человека. Его фотка из зимнего отпуска, который он сам себе устроил вместо предписанных клубом тренировок, в цивильном костюмчике и кроссовках за миллион – она же о всем говорит. Это же уже взрослый муж, а не безусый паренек. Когда на тебя в 19 лет с неба проливается золотой дождь и начинает ехать крыша – это не смертельно, может пройти. Но у Кокорина другой случай.

Александр не живет футболом. И никогда этого не делал. Для него это просто работа, к которой он относится без всякого фанатизма. С улыбочкой на лице, чтобы не происходило в этот момент в игре. Можно было бы позавидовать позитивному настрою, но с таким отношением большими профессионалами не становятся. Как без этого заиграть в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы? Да никак.

Его кредо: пришел, оттрубил трудодень – и в кассу. Жизнь для Александра начинается за зеленым полем. Именно там все его интересы, страсти-мордасти, друзья и подруги. Там он расцветает по-настоящему. Купается в роскоши, окруженный красивыми дамами, тачками и ресторанами.

Вы видели когда-нибудь, чтобы Кокорин полез в драку, спорил с судьями? Эмоции перехлестывают его по другому поводу. И драки случаются на гражданке. Не могу себе представить плачущего Кокорина после промаха в серии пенальти за сборную в решающем матче. Вы можете? Попробуйте это сделать. Ну как, получилось?