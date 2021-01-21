В Италии шопинг модный и тачки крутые. Кокорину будет на что потратить спартаковские миллионы

Уважаемые эксперты убеждают нас сегодня: Александр Кокорин должен доказать самому себе, что футбол у него на первом месте. А потому обязан ухватиться за итальянский вариант, чтобы перезапустить свою карьеру. Но это все от лукавого. Нечего ему доказывать.
Посмотрите в соцсети 29-летнего человека. Его фотка из зимнего отпуска, который он сам себе устроил вместо предписанных клубом тренировок, в цивильном костюмчике и кроссовках за миллион – она же о всем говорит. Это же уже взрослый муж, а не безусый паренек. Когда на тебя в 19 лет с неба проливается золотой дождь и начинает ехать крыша – это не смертельно, может пройти. Но у Кокорина другой случай.
Александр не живет футболом. И никогда этого не делал. Для него это просто работа, к которой он относится без всякого фанатизма. С улыбочкой на лице, чтобы не происходило в этот момент в игре. Можно было бы позавидовать позитивному настрою, но с таким отношением большими профессионалами не становятся. Как без этого заиграть в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы? Да никак.
Его кредо: пришел, оттрубил трудодень – и в кассу. Жизнь для Александра начинается за зеленым полем. Именно там все его интересы, страсти-мордасти, друзья и подруги. Там он расцветает по-настоящему. Купается в роскоши, окруженный красивыми дамами, тачками и ресторанами.
Вы видели когда-нибудь, чтобы Кокорин полез в драку, спорил с судьями? Эмоции перехлестывают его по другому поводу. И драки случаются на гражданке. Не могу себе представить плачущего Кокорина после промаха в серии пенальти за сборную в решающем матче. Вы можете? Попробуйте это сделать. Ну как, получилось?
Ему никто не мешал доказывать в России, что он крутой футболист. «Спартак» - прекрасное место для этого. «Зенит» был еще лучшим. Конкуренция в московском клубе и близко не выдержит сравнения с итальянским футболом, но он и ее умудрился проиграть.
Посмотрите, в какую компанию попал в «Аталанте» Алексей Миранчук. Он уезжал отсюда лучшим полузащитником, а теперь по крохам собирает игровое время. Там на каждую позицию по два-три претендента. В «Фиорентине» у Кокорина будет то же самое. Пусть амбиции у команд разные, там повсюду серьезная конкурентная борьба. А драться нашему чудо-форварду, извините, за что?
Контракт со «Спартаком» подписан на три года. Денег за это время он получит чуть меньше 10 миллионов евро. Что так должно пробудить в Александре гладиаторскую жажду к выживанию? Спортивные амбиции? А где они были всю его карьеру. Почему вдруг должны проснуться сейчас, если основную задачу своей профессиональной деятельности – заработать кучу бабок для красивой жизни – он давно выполнил.
Кокорин не привык умирать ради спорта. Оно ему не надо. «Фиорентина» может взять игрока либо от безнадеги, потому что по ходу сезона тяжело найти хорошие недорогие варианты. Либо потому, что у «Спартака» очень хорошие связи на итальянском рынке. Которые позволяют пристроить ненужный актив на передержку, чтобы не держать его в чулане и скинуть хотя бы половину зарплаты. Деньги же заплачены немалые.
Завершиться итальянский вояж спартаковца может только так, как испанский у Федора Смолова. Выйдет, забьет пару раз – и домой. В родную РПЛ. Но съездить может и надо. Александру точно понравится. В Италии шопинг модный и тачки крутые. Будет на что потратить спартаковские миллионы.