Александр Кокорин: Роналду и Ибрагимович – примеры для Кокорина, что возраст не помеха

- «Спартак» пожелал Кокорину удачи в Италии. В понедельник Александр пройдет медосмотр. «Фиорентина» – правильный выбор?
- Думаю, что правильный. Тут на него идет много критики. Плюс ему надо сменить обстановку и перезапустить карьеру заново. Все знают, что он сильный футболист, просто что-то у него не складывается. Он правильно сделал, что решил принять предложение «Фиорентины».
- Готов ли Кокорин к Серия А?
- Это другой вопрос. Никто не знает, как у него пойдет. Миранчук вроде и забивает, но все равно не попадает в состав «Аталанты».
- Как раз в последнем матче попал.
- И его команда не сумела выиграть.
- Насколько сложно будет адаптироваться Кокорину в Италии? Тем более, он никогда не играл за границей.
- Сейчас молодежь коммуникабельная, поэтому должен адаптироваться. Хотя мы видели пример Смолова, который тоже общительный, плюс знает английский, и все равно у него не получилось. Возможно, дело в характере. Если он сильный, то должен перебороть себя и всем доказать свою состоятельность.
- У Кокорина сильный характер?
- Это у него надо спрашивать.
- Главной проблемой в адаптации для Александра будет языковой барьер или что-то другое?
- На английском будет общаться. Но тут дело и в менталитете. Мы в пас любим играть, а там больше любят индивидуалистов. Если он будет проявлять свои лучшие индивидуальные качества, брать на себя инициативу, то у него все должно получиться.
- В «Спартаке» Кокорин играл мало, плюс он уже возрастной футболист. Верите, что он сумеет перезапустить карьеру в Италии?
- Ибрагимович и Роналду доказывают, что возраст не помеха, если умеешь и любишь футбол. Кокорину надо проявить характер, самолюбие и желание. Ну и мотивация очень важна. Насколько я понимаю, у него зарплата будет меньше, чем в «Спартаке». Если Саша хочет доказать, что он еще чего-то стоит, то уехать в Италию – правильный выбор.
- «Фиорентина» близка к зоне вылета. Получается, ему могут с ходу дать шанс, ведь команде надо выправлять ситуацию?
- Это вопрос к тренеру и к тому, в каком состоянии Кокорин сейчас находится. Мы же не знаем, в какой он форме после Мальдив. В Италии чемпионат в разгаре. Футболисты играют и находятся в хорошей форме, а Саше ее еще надо набирать. Это две разные вещи. Поэтому ему будет поначалу тяжеловато.
- Почему в Италии стали обращать внимание на игроков из чемпионата России? Уехали Миранчук, Шомуродов, теперь Кокорин.
- Миранчук забивал «Ювентуту, вот на него и обратили внимание, Шомуродов в матчах за сборную Узбекистана себя проявил. Ну а Кокорина могут знать по прошлым заслугам.