Александр Кокорин: Роналду и Ибрагимович – примеры для Кокорина, что возраст не помеха

- «Спартак» пожелал Кокорину удачи в Италии. В понедельник Александр пройдет медосмотр. «Фиорентина» – правильный выбор?

- Думаю, что правильный. Тут на него идет много критики. Плюс ему надо сменить обстановку и перезапустить карьеру заново. Все знают, что он сильный футболист, просто что-то у него не складывается. Он правильно сделал, что решил принять предложение «Фиорентины».

- Готов ли Кокорин к Серия А?

- Это другой вопрос. Никто не знает, как у него пойдет. Миранчук вроде и забивает, но все равно не попадает в состав «Аталанты».

- Как раз в последнем матче попал.

- И его команда не сумела выиграть.

- Насколько сложно будет адаптироваться Кокорину в Италии? Тем более, он никогда не играл за границей.

- Сейчас молодежь коммуникабельная, поэтому должен адаптироваться. Хотя мы видели пример Смолова, который тоже общительный, плюс знает английский, и все равно у него не получилось. Возможно, дело в характере. Если он сильный, то должен перебороть себя и всем доказать свою состоятельность.

- У Кокорина сильный характер?

- Это у него надо спрашивать.