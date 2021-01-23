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«Папа Леши встал в гримерке на колени перед Зинчуком». Антонина Смертина – о сыне, футболе и музыке
23 января 19:58
автор: Иван Сергеев

«Папа Леши встал в гримерке на колени перед Зинчуком». Антонина Смертина – о сыне, футболе и музыке

Мать бывшего футболиста сборной России, а ныне функционера Алексея Смертина стала очередной героиней совместного проекта РФС и «Авторадио» «Мама знает всё». Приводим фрагменты.

О МЕТОДАХ ТРЕНИРОВОК ГЕННАДИЯ СМЕРТИНА, ОТЦА АЛЕКСЕЯ
- У Гены была своя методика. Он усобирал детей постарше, чтобы их били по ногам, чтобы у них воспитывалась футбольная злость. Вот у меня сейчас Влад, Алешин сын, злой в футболе. Вот это — очень хорошая черта футболиста, кстати... Доставалось всем, не только моим сыновьям (брат Алексея Смертина Евгений тоже известный в прошлом футболист. - прим. ред.), и тем не менее, они к нему так тянулись… «Дядя Гена!», «Геннадий Иванович!» И потом, когда они на тридцатиградусном морозе играли, все замерзшие, уставшие приходили к нам домой. Они пили чай, потом включали телевизор, комментировали, если спортивное что-то там. Потом начинали баловаться. У нас почти все стекла были разбиты, пол проломили — топали. Это было постоянно.

ОБ ОБЩЕНИИ С ЭКСТРАСЕНСАМИ
- Мы с Геной ходили. Всем отделом. Он первый зашел, экстрасенс его выгнала, сказала, что ему здесь нечего делать. А мне досталось, меня она сильно отругала, сказала, что я очень сильно за сыновей, как за спортсменов, переживаю. Что связь матери и ребенка — это страшная сила, и так, как я веду себя — так себя вести нельзя. Она говорит: «Сейчас твой младший сын на костылях (а Леша действительно был травмирован). Ничего, через 3-4 дня поправится, снова побежит, а ты наносишь травму не только себе, но и ему. Они у тебя спортсмены, травмы неизбежны. Но они поправятся, будут дальше играть. А ты нанесешь вред не только себе, но и им».

О МУЗЫКАЛЬНОМ НОМЕРЕ АЛЕКСЕЯ В «ЧЕЛСИ»
- У них в лондонском клубе такая традиция была: кто новенький вливается в коллектив, должен что-то спеть. В общем, он все равно прошел. Говорят, его салфетками забросали? Не знаю, как на самом деле было. Но все равно, Лешу хорошо приняли в коллективе.

О ЗНАКОМСТВЕ СМЕРТИНЫХ С КОМПОЗИТОРОМ ЗИНЧУКОМ
- Я помню эту поездку Зинчука в Барнаул. Виктор выступал в кинотеатре «Мир», было очень много народа. Специально для Геннадия Ивановича он исполнил «Полонез Огинского»... И практически весь зал встал. Гена, помню, тогда заплакал. После концерта прямо рвался в гримерку, чтобы встать на колени перед Виктором в благодарность... Зинчук подарил нам новый диск и подписал: «Антонине Васильевне и Геннадию Ивановичу». Я часто его проигрываю, я люблю такую музыку, без слов. Потом Леша общаля с Виктором, подарил ему не одну футболку. И из «Бордо», и из «Челси», и из «Портсмута». Очень хочу, чтобы Зинчук научил Лешу хорошо играть на гитаре. Это мечта сына.

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