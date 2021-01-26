«Даже Индзаги не научит Гайча забивать». Пономарев – об отъезде «армейца» Гайча в Италию

- Как отнеслись к отъезду Гайча в «Беневенто»?

- Хорошо. Это непонятный для меня игрок. Я специально за ним наблюдал. Он мало поиграл за ЦСКА и никакого впечатления на меня не произвел. Ничем он себя не проявил, кроме того, что один раз попал в штангу, да еще забил один мяч. Поэтому армейцы правильно сделали, что отдали его в аренду. Это неудачный трансфер, но так бывает. В последнее время у ЦСКА что-то не складывается с комплектованием команды. Раньше сам Гинер занимался этим вопросом, а сейчас агенты, которые пихают своих игроков. Сколько футболистов уже прошло через ЦСКА, но они никак себя не зарекомендовали.

- Гайч сможет заиграть в Италии?

- Нет, конечно. Я в него не верю. Его пустят дальше по этапу в низшую лигу, продадут или отдадут в аренду. Так же, как и Кокорин в «Фиорентине» не заиграет. Помяните мое слово. Он будет сидеть на лавке. Это в лучшем случае. А так, отдадут его в низшую лигу в аренду.

- Может ли Филиппо Индзаги научить Гайча забивать? Он же сам был классным снайпером.

- Нет. Бесполезно учить кого-то забивать. Только талант может решить всю эту историю. А у Гайча нет таланта. Это видно. Посмотрите на человека на тренировке, как он играет в квадрат, мыслит на поле. И сразу можно все определить.

- Федору Чалову теперь станет проще в ЦСКА?

- Не думаю. На конкуренцию никто внимания не обращает. Если у тебя есть талант и ты хочешь играть в футбол, ты работаешь. Поэтому я дивлюсь на Чалова. Ему все время дают карт-бланш, а он им не пользуется. Играй! Нет. Он простаивает на поле. Может, у него здоровье слабое? Не понимаю, почему он так плохо двигается на поле. Пахать надо.

- В Италию уехал очередной игрок из чемпионата России. Ранее отбыли Миранчук, Шомуродов и Кокорин. Теперь Гайч. Почему представители нашего первенства стали востребованы в Италии?

- Не знаю. Может, покупают кого подешевле? Или агенты присылают нарезку, где Гайч здорово бежит по полю, бьет, головой играет. Вот и все. А потом когда разбираются, оказывается, что игрок ничего из себя не представляет.