«У трупа тепла больше, чем на тепловой карте Кокорина»

Напомним, что Кокорин стал 11-м российским легионером, принявшим участие в матче серии А. И четвертый раз подобное произошло в матче против «Интера». До Кокорина на игры с миланским суперклубом приходились дебюты в итальянском чемпионате Игоря Шалимова (за «Фоджу»), Руслана Нигматуллина (за «Верону») и Алексея Миранчука (за «Аталанту»).

У Миранчука, кстати, дебют получился незаурядным. Выйдя на замену во втором тайме, экс-лидер «Локо» сравнял счет в концовке - 1:1. Вот бы и Кокорину сразу проявить себя в «Интере», надеялись многие...

Новичок «Фиорентины», как и Миранчук, получил шанс со скамейки. Чезаре Пранделли выпустил его на 74-й минуте. К тому моменту «Интер» уже вел 2:0. «Фиалкам» надо было усиливать атаку, но Кокорин появился на поле не в пару к Душану Влаховичу, а вместо серба.

Таким образом, экс-спартаковец составил дуэт нападающих с ивуарийцем Кристианом Куаме. И, в общем-то, обедни россиянин не испортил. Кокорин много перемещался по полю в поисках мяча. А когда получал пас от кого-то из партнеров, старался тут же отыскать новый адресат. В итоге статистики насчитали у него 9 касаний. Все передачи Кокорина оказались точными. Правда, ни одна не была направлена вперед - только назад, что, безусловно, не повышало шансы «Фиорентины» на камбэк против фаворита.

Камбэк и не состоялся. Пробить по воротам Кокорину так и не дали. А сам он в одном из эпизодов проиграл борьбу Милану Шкриньяру, позволив тому нанести опасный удар.