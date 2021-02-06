Валерий Непомнящий: Кокорин вышел хорошо, жаль, его команда безнадежно проигрывала

- Как оцените дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче против «Интера»?

- Его выход на поле - это уже хорошо. Он окунулся в атмосферу, понял, что такое итальянская лига, ощутил ее плотность. К сожалению, он вышел в тот момент, когда его команда безнадежно проигрывала. Преимущество «Интера» было колоссальным. У Саши было несколько контактов с мячом, он почти не ошибался, но все его передачи были поперек или назад, чтобы сохранить мяч. Это несколько сковывало, потому что не было движения вперед.

Мне показалось, что Кокорин пока находится вне понимания игры. Ему нужно вписаться в эту конструкцию. А для этого необходимо больше игрового времени и больше тренировок. С другой стороны, что бы мы ни говорили, всегда присутствует волнение, и в 18 лет, и в 29. Если игрок выходит, он понимает давление, которое на нем висит. Если подводить итог, Кокорин вышел хорошо. Правильно, что тренер не выпускает его сразу в стартовом составе или на целый тайм. Там ошибок может быть много. Для Саши это был очень полезный старт.

- Можно ли сказать, что для Кокорина было важнее не ошибаться и не терять мяч, чем обострять игру?

- Да, контроль для него был важнее. Плохо то, что он не открывался в первой линии или за спиной. Но нужно время, чтобы понять, как играть без мяча. Для атакующего футболиста это самое трудное. Вообще, на его позиции довольно сложно что-то показывать в том смысле, что нужно подстраиваться под игру. Это когда выходишь единственным нападающим, тогда да - получил мяч, развернулся и пробил по воротам. У Саши другая роль – поддержать атаку и попытаться что-то создать для партнеров. Он играл не чистого форварда и по своей инициативе так глубоко не опускался бы.

- Сколько времени ему может понадобиться на то, чтобы набрать хорошую форму?

- Это сложный вопрос. Мне понравилось, как футболисты среагировали на появление Кокорина, как делились мячом с ним. Но это все решается на тренировках. Хочется сравнить Кокорина с Головиным, который уже давно зарекомендовал себя, и все-таки ему до сих пор нет особого доверия. В чем тут дело – я не понимаю. Не знаю, как Кокорин пройдет через этот момент. Здесь важен уровень команды. Как я посмотрел, «Фиорентина» ни в одном матче не может доминировать. Она действует из глубины. Сможет ли Саша играть в такой футбол? Это вопрос. Хотя он обладает скоростью. Если он будет игроком первой линии, то сможет находить шансы.

- Вас не смущает, что «Феорентине» результат нужен здесь и сейчас, поэтому отдача от Кокорина требуется незамедлительно и времени на раскачку у него нет?

- Согласен. Но это все зависит от тренера. Какую роль он обозначит для Кокорина, какую позицию, и сколько времени даст для набора кондиций.