Алексей Татаев: Хотелось бы уехать в топ-5 лиг или вернуться в хорошую команду в РПЛ

– Традиции социального толка? – Да. Например, когда были открыты рестораны, после каждого домашнего матча было обязательно пойти командой на ужин. Это не значило, что надо было обязательно гулять, напиваться. Просто приходили кто с женой, кто с детьми и обсуждали игру. Кто-то пихал кому-то, кто-то подбадривал.

– О «Младе Болеслав» российские болельщики знают немного. Расскажите о клубе. – Это среднестатистическая чешская команда из небольшого городка – небольшая база, пара полей. Все, как и в других местных клубах, не считая топ-3, которые и в Европе выступают. А так хороший коллектив, мне нравится, что команда со своими традициями. Какой бы тренер ни приходил, традиции всегда остаются. Хорошо здесь играть, но хотелось бы найти для себя новую мотивацию.

Кроме того, Татаев защищает честь российского футбола на международной арене. С 2014 года вызывался в юношеские и молодежную сборные всех возрастов, начиная с U16. В 2015 году в составе юношеской сборной U17 выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. Участник юношеского чемпионата мира в Чили.

Алексей Татаев – один из воспитанников академии «Краснодара» Сергея Галицкого. Однако за первую команду он провел только один матч (в 2016 году в Кубке России отыграл 90 минут против нальчикского «Спартака») и после половины сезона в ФНЛ в январе 2019-го уехал в аренду в чемпионат Чехии выступать за «Младу Болеслав». Здесь он быстро стал игроком основы и через год был выкуплен за 600 тысяч евро.

А в раздевалке проводятся разные турниры. Ребята в дартс играют. Я, правда, ни разу не участвовал. Теннисный стол купили. И всегда играют на что-то – кока-колу, сэндвичи, фрукты. Такие традиции.

– Ваш партнер по юношеской сборной России U17 на Евро-2005 Егор Денисов рассказывал в интервью, что проходил просмотр в чешских клубах, но решил не переходить из-за силового стиля в местном чемпионате. Насколько для вас комфортен такой стиль игры?

– Не скажу, что комфортно себя чувствую в силовом футболе, но адаптировался к этому чемпионату. Вообще для иностранцев адаптация к чешскому футболу – самое сложное. У многих из тех, кто приезжал сюда, не получалось. Чемпионат сложен в плане борьбы, подготовки к играм и сборам. Как было в России? С основным составом «Краснодара» ездил на сборы, и там первую пару недель ты втягиваешься в тренировки, тебя готовят к нагрузкам. А здесь ты приезжаешь и в первые дня два должен пробежать условно 40 километров. Бегаешь, говоришь: «Не могу, у меня ноги болят». А тебе отвечают: «Ты должен бегать, и все. Давай беги». Поэтому в первые месяцы после приезда тяжело выдерживать тренировки.

Еще есть такое, что когда в команду приезжает новый игрок, которого не знают – не чех, а какой-нибудь иностранец – на тренировках его рубят, жестко против него играют.

В остальном не сказать, что чемпионат Чехии какой-то сложный. Да, мало игры низом, больше борьбы, но и к этому можно приспособиться. Не скажу, что кайфую от этой борьбы, но иногда нравится, когда после выигранного единоборства фанаты аплодируют. Это было, когда их еще на трибуны пускали. И все же хотелось бы попасть в более качественную команду, где играют низом.

«В ДЕТСТВЕ БОЛЕЛ ЗА «ИНТЕР», ОЧЕНЬ РАДОВАЛСЯ ПОБЕДЕ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ»

– Согласно transfermarkt, по стоимости вы занимаете в команде второе место…

– Как – второе? Первое же было. Только если кто-то из зимних новичков обошел. У нас сейчас в команде почти 40 человек, многие только пришли.

– Согласно transfermarkt, самый дорогостоящий футболист – 27-летний Яромир Змрхал, арендованный 1 февраля у «Брешии» (Змрхал оценивается в 2,5 млн евро, Татаев – в 1,3 млн – прим. ред.).

– Да, знаю его. Он приехал несколько дней назад, до этого из-за травм долго не играл. Выходил на тайм (против «Сигмы Оломоуц» – 1:1, прим. ред.), но за это время я не успел понять, что он за футболист. Обидно, конечно, что потерял первое место, но ничего – добавим, и цена возрастет.

– Есть впечатление, что «Млада» все-таки не предел мечтаний. Куда хотелось бы двигаться дальше?

– Есть два разных направления. С одной стороны, как и у всех детишек, с детства есть мечта играть в Европе, в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи. А с другой, есть реальность – из-за карантина границы закрыты, и хочется просто быть поближе к семье. Сейчас с удовольствием вернулся бы в Россию. В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом. А через три-четыре года можно было бы спокойно возвращаться к идее уехать в Европу.

При этом не хотелось бы создать ложное впечатление, что я прямо хочу отсюда убежать. Нет, до лета вполне можно было бы остаться. Варианты всегда есть, предложения из Европы бывают. Надо только с клубом договориться, но и это не проблема. Просто надо подождать.

– Я правильно понимаю, что из чемпионата Чехии чаще всего уезжают в Германию или Италию?

– Именно. И еще иногда в Англию. Я с детства мечтал поиграть в Италии, особенно в «Интере».

– Болели за него?

– Да. Когда в 2010 году выиграли Лигу чемпионов, я был счастлив. Жизнь дарит нам много возможностей. Может быть, еще придет такое предложение.

«ЦЕЛЫЙ ГОД БЕГАЕШЬ И НЕ ЗНАЕШЬ, ДЛЯ ЧЕГО»

– Что поменялось из-за пандемии?

– Как показывает количество травм, они всё очень плохо сделали. Первая часть чемпионата завершилась 24 декабря, а уже 14 января игры возобновились. Прошлый год почти весь прошел на стрессе – вводили карантин, отменяли его. Толком даже не отдыхал. В карантин нас на три-четыре недели отпускали домой, и даже в это время мы постоянно тренировались. Тупо бегали. Это ведь тоже психологическая нагрузка.

И даже сейчас ездили отдохнуть на неделю домой, и нам все равно говорили в эту неделю бегать. В итоге ты целый год бегаешь и не знаешь, для чего – будет ли игра, возобновится ли сезон, откроется ли нормальная жизнь в этой стране. И так постоянно – то в одной команде карантин, то в другой.

В связи с этим очень рано начали сезон, и у многих команд оказалось много травмированных. Не мне, конечно, судить, но паузу лучше было сделать больше, чтобы команды хотя бы восстановились и нормально подошли к сборам. Не вижу смысла в том, что в межсезонье команда неделю готовится к игре и даже не отдыхает.

– В первых трех матчах 2021 года вы не играли.

– Потому что травмировался. Об этом и говорю. Тренировки-то на искусственных полях, из-за этого возникают проблемы.

– Когда планируете вернуться на поле?

– Надеялся вернуться еще в среду, но сделали МРТ и сказали, что нужна еще пауза. Максимум – две недели. Думаю, 14 февраля в матче с «Викторией Плзень» уже выйду. Тяжело будет, но сделаю все, чтобы подойти к этой игре.

– Что изменилось из-за пандемии в стране?

– Практически все закрыто. Только продуктовые магазины открыты. Вообще не понимаю этой логики – на три-четыре недели карантин ослабляли, но вновь все вернулось к его самому жесткому варианту. Обещают в конце февраля все открыть, но могут и продлить карантин. Я уже свыкся. У меня дом, тренировки и выход в магазин за продуктами. Это мой путь уже почти год.

– Очень камерный образ жизни.

– А что делать? Смирился. Иногда выезжаем куда-нибудь в горы – природа здесь красивая.

«НРАВИТСЯ КНИГА“БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ”, ”ШАНТАРАМ” ПРОЧЕЛ ЗА ДВА ДНЯ»

– В молодежной сборной у вас репутация человека, который чуть ли не больше всех читает.

– Почему «чуть ли»? Мне кажется, больше всех.

– Что больше всего запомнилось из прочитанного в последнее время?

– Есть книги, которые я всегда советовал, потому что они действительно могут чему-то в жизни научить. Например, «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни. Считаю, каждый мужчина должен прочесть этот роман, потому что в нем очень много жизненных ситуаций, которые встречаются в жизни практически каждого мужчины. Вообще у этого автора все книги учат справляться с различными жизненными ситуациями. Они мне в свое время очень помогли осознать себя и понять, как правильно поступать. Также много читаю про спорт, психологию.

Недавно ездил домой, закупил книг 20-30. Выбираю, что прочесть, в зависимости от настроения. Если грустно, например, могу взять роман. А если настрой чисто на тренировки, могу психологию почитать. Очень хорошая книга «Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой» Алексея Иванова. Она мне очень сильно помогла. И начинающего, и профессионального спортсмена эта книга может многому научить. У меня даже выписаны цитаты из нее, и я до сих пор периодически к ним обращаюсь.

Из художественной литературы понравился «Шантарам». Эту книгу я заглотил за пару дней. Она окунает тебя в бандитскую Индию. Ее очень интересно читать.

– Как проводишь свободное время помимо чтения книг?

– Люблю смотреть фильмы, слушать музыку, в последнее время полюбил готовить. Все время что-то новое придумываю.

– У вас есть коронный рецепт?

– Шашлык, ха-ха. Вообще мясо люблю готовить. Девушке нравится.

– А что смотрите?

– Недавно меня девушка подсадила на «Американскую историю ужасов». Смотрели?

– Видел пару серий, но не осилил.

– Согласен, там странные персонажи. Первые серии было интересно смотреть, а потом просто целенаправленно досматривал, чтобы понять, чем закончилось.

– Порекомендовали бы его друзьям?

– Рекомендую только если спрашивают, но если так ставить вопрос, я бы рекомендовал сериал «Викинги». Очень классная история, из которой можно почерпнуть для себя немало полезного.

– А «Последний танец» про Майкла Джордана и «Чикаго Буллз» смотрели?

– Мне советовал его вратарь «Краснодара» Денис Адамов. Думаю в ближайшее время посмотреть. На такие сильные личности всегда интересно посмотреть.

«ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО МАТЧА ТРЕНЕРЫ СПРАШИВАЛИ, ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК»

– Справедливо ли утверждение, что в нынешнем сезоне «Млада Болеслав» выступает ниже собственного уровня (в данный момент команда занимает 16-е место из 18 – прим. ред.)?

– Это более чем справедливо. Мы где-то недоработали, где-то переоценили свои возможности. Говорю обо всем клубе. Когда продаешь много лидеров, а на их место берешь молодых игроков, скажем так, другого уровня, не стоит рассчитывать, что будешь бороться за призовые места. Для этого надо, наоборот, еще усиливать имеющийся состав.

Два года назад в первой половине сезона мы боролись за первые места, потом продали половину футболистов и опустились в турнирной таблице. И сейчас то же самое – в прошлом сезоне боролись за еврокубки, потом так же футболисты ушли, и сейчас мы боремся за выживание.

В декабре пришел новый тренер Карел Яролим. Понятно, что первое время команда еще не понимает, как играть. Нужно время, чтобы футболисты поняли тренера. Первые три игры 2021 года смотрел с трибуны, и мне кажется, результат налицо. Команда становится гораздо лучше. Нужно пережить эти тяжелые время, это часть футбола.

– Яролим – один из самых титулованных чешских тренеров. Верно?

– Если не ошибаюсь, его команды набрали больше всех очков в чемпионате Чехии. Мне нравится, как проходят его тренировки. В тактическом плане должно быть много передач, все через футбол. Но…

Приведу пример. Когда он только пришел, я сказал: «Классный, очень требовательный тренер. На тренировках мы так разыгрываем комбинации». А потом выходим на игры, и ничего из того, что было на тренировках, не получается. Спрашиваешь себя: «В чем дело? Мы же тренируемся». И приходишь к выводу, что для такого футбола в команде должны быть подходящие футболисты.

Вот я раньше думал, почему постоянно обороняющиеся команды не держат мяч, не играют в пас. Со временем понимаешь, что нужен определенный уровень футболистов. Когда Яролим понял, какие у него игроки, через какое-то время стал подстраивать игру под футболистов, а зимой взял в команду много новичков. Уверен, через какое-то время картина поменяется, и мы будем гораздо лучше играть.

– Что поменялось с приходом Яролима по сравнению с его предшественником Жозефом Вебером?

– При Вебере было больше свободы. Он относился к нам, как к профессионалам, и не проверял, что мы делаем в зале. Говорил: «Тренировка в 10, приходите в 9:30». Оттренировались, и все. А Яролим проверяет, что мы делаем в зале, следит за восстановлением. Относится к делу более скрупулезно и значительное внимание уделяет дисциплине.

Помню первый день после того, как он пришел. Обычно после тренировки я приходил в раздевалку, сидел там минут 20 и только потом шел в зал. А он после тренировки говорит: «Через пять минут занимаемся в зале». Прихожу по привычке через 10 минут, а он начинает мне пихать: «Ты где был?» Я так удивился, ничего себе: «Понял, в следующий раз буду через минуту после раздевалки». Очень серьезный подход. Он тренер старой закалки.

– Успели установить с Яролимом отношения?

– Да, они ко мне очень требовательны. Постоянно видно, что они меня подгоняют, зовут к себе. После ничьей с «Сигмой» спрашивали, что, по моему мнению, пошло не так, почему не выиграли. Отношения с тренерским штабом хорошие – иногда пихают по делу, иногда подбадривают, хвалят. Мне нравится наше общение.

«СМОТРЮ ИГРЫ «ДИНАМО» ТОЛЬКО ИЗ-ЗА КОМЛИЧЕНКО»

– Вы сначала приехали в «Младу Болеслав» в аренду, а после нее остались. Почему приняли такое решение?

– Остаться мотивировала мечта поиграть в Европе.

– Не было возможности вернуться в «Краснодар»?

– У «Млады Болеслав» была опция выкупа, и они ею воспользовались. Наверное, если бы попросил «Краснодар» вернуться, вернули бы, но в «Краснодар-2». Не уверен, что взяли бы в основу, поэтому рад, что все так сложилось, и «Млада Болеслав» меня выкупили. Отсюда меня вызвали в молодежную сборную. Все складывается хорошо, жаловаться не на что.

В Краснодаре тоже было бы хорошо, там отличные условия – медицина, восстановление, друзья рядом, русский народ. Но я рискнул и доволен. Думаю, этот опыт в дальнейшем мне пригодится, когда, к примеру, лет в 30 буду играть в хорошей команде с большой конкуренцией. Даже в свои 22 года в своей жизни уже что-то прошел.

– Вы ведь в «Младе Болеслав» пересекались к Николаем Комличенко?

– Да, год вместе отыграли.

– Почему в Чехии он так много забивал?

– Ха-ха, почему так много? Я так понимаю, вопрос скорее о том, почему он в РПЛ забивает реже? Честно говоря, смотрю игры «Динамо» только из-за Коли. Есть большая разница, кем он был здесь и кем его видят там. Здесь все знали, что надо играть на него, и он забьет. Тренер в него верил, все футболисты знали, он может сделать результат, поэтому постоянно ему навешивали. А для «Динамо» он среднестатистический нападающий. Вот я сколько игр «Динамо» смотрел, там нет такого, что на него много подают, отдают вразрез, постоянно ищут передачами. Мне эта разница очень бросается в глаза.

Коле нужно больше времени, чтобы он адаптировался в «Динамо» и получил в команде ту же роль, что у него была здесь. Считаю, он способен много забивать и на уровне РПЛ. Я в него верю.

– Сейчас поддерживаете контакт?

– Конечно. Только недавно списывались, он спрашивал, почему не играю. Мы на связи в любой момент.

– А с нынешними партнерами на каком языке общаетесь?

– На чешском. Уже два года здесь, проблем нет. Почему-то все удивляются, когда говорю, что общаюсь на чешском: «Ты что, выучил чешский»? Мне кажется, если человек приезжает сюда жить, спокойно выучит язык. Это у меня еще дома телевизора нет. Если бы был, наверняка еще быстрее выучил бы. Не говорю, что у меня идеальный чешский, но могу спокойно пообщаться, что-то рассказать, понимаю, что мне говорят в ответ.

«ПОЛГОДА ВЫПРАШИВАЛ У КЛУБА “ШКОДУ»

– Согласно Википедии, население Млады Болеслав составляет 44 тысячи жителей.

– Так и есть.

– Расскажите подробнее об условиях проживания.

– Городок маленький, я проживаю в квартире в центре. Тут необычный центр. Раньше это был замок, и вокруг него построили город. Тут есть гора, на этой горе построили жилые дома, и вот там у меня квартира.

А вообще половина города – это завод «Шкоды». Тысяч 25-30 работает на этом заводе. Очень много иностранцев, которые целенаправленно приезжают работать на заводе. Много русскоязычных, со многими познакомился, общаемся – украинцы, белорусы, казахи, киргизы, молдаване.

– Футболом кто-нибудь из них увлекается?

– Здесь вообще очень мало увлекаются футболом. Меня это и поражает. Когда можно было ходить на стадион, приходили. У нас стадион на 5 тысяч, и на хорошие игры он всегда был полон. А так в среднем 3-4 тысячи ходили. Для небольшого города нормально.

– На чем передвигаетесь по городу?

– Клуб дал в аренду машину, до этого пешком ходил.

– «Шкоду»?

– Да, у них же контракт со «Шкодой». Полгода выпрашивал машину, и только когда ноги накачал, они мне ее дали.

– После Краснодара разница в масштабах бросалась в глаза?

– В Краснодаре я жил прямо возле базы. Честно говоря, оставаться тут жить не хотелось бы. Если бы был выбор, я бы не остался. Хотя в бытовом плане проблем никаких, здесь можно все приобрести.

«МНОГИЕ РЕБЯТА, ИГРАВШИЕ У ГАЛАКТИОНОВА, ТЕПЕРЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ»

– Вы у Михаила Галактионова играли года с 2014, еще с юношеской сборной России до 17 лет.

– Да, с 15 лет.

– Что думаете о нем, как о тренере?

– Всегда говорил, что он тренер высшего класса. Он многих научил, в том числе меня. Если поднять статистику, многие ребята, с которыми мы играли на детско-юношеском уровне, теперь в премьер-лиге. Это показатель. Он очень тактически сильный тренер, много проводит теоретических занятий, показывает, как играть, на примере хороших европейских сборных.

На юношеском уровне тренировки были адски тяжелые. Перед тем же Евро-2015 у нас по три тренировки в день было. Галактионов всегда говорит, что мы можем добиться успеха. Считаю это важным. Очень рад, что попал к нему в сборную, и до сих пор можем связаться пообщаться без проблем. Всегда просил у него совета, и он никогда не отказывал. Очень важный для меня человек, давший мне очень много.

– Наверняка самый яркий момент в совместной работе – бронза Евро-2015, на котором вы все матчи провели от звонка до звонка. Денисов рассказывал о третьем матче группового этапа с Шотландией, в котором надо было побеждать с разницей в два мяча и ждать, чтобы в параллельной встрече Франция обыграла Грецию. А вам что запомнилось?

– Помню тот матч против Шотландии. Мы выиграли 2:0, а все после финального свистка идут грустные. И тут, по-моему, Никита Калугин говорит: «А чего грустим? Там французы забили на 94-й минуте!». И мы давай кричать, побежали к Михалычу, напрыгнули на него.

И, конечно, запомнился четвертьфинал с англичанами, в котором я забил единственный мяч. Как это можно не вспомнить?

– Это самый важный гол в карьере?

– В то время да, но сейчас, если забью, этот гол будет важнее. То уже в прошлом. Если буду постоянно рассказывать, что вот я забил англичанам на юношеском чемпионате, это же бред будет. Да, он был важным, все-таки позволил команде выйти на чемпионат мира, но мне больше запомнилось, как мы все радовались.

Еще запомнилось, как перед матчем с Англией у нас была восстановительная тренировка на пляже. И там как раз были англичане. Было холодно, поэтому они по колено зашли в воду и так восстанавливались. И тут смотрят – бегут русские, скидывают вещи, прыгают в море, купаются. У них на лице страх был написан. А через пару дней мы их хлопнули.

– В октябре 2015-го был чемпионат мира в Чили. И там команда вылетела в 1/8 финала от Эквадора. Почему не удалось столь же яркий результат продемонстрировать?

– Мы все же вышли из группы. Можно говорить, что сборная плохо выступила, а можно поднять статистику и посмотреть, что для России это был хороший результат. Если каждая юношеская сборная будет поэтапно ставить такие цели, через 10-15 лет детско-юношеский футбол в России будет на совсем другом уровне.

Может, со стороны по именам Эквадор выглядит не самым грозным соперником, но если посмотреть, как эти мальчишки тогда играли… Физически они были выше нас на голову. Конечно, мы могли выступить лучше. И я не должен был получать желтую в третьей игре в группе (2:0 против ЮАР, предупреждение стало вторым и привело к дисквалификации на один матч – прим. ред.). Причем момент был такой – парень бежит меня обыгрывать, протыкает мяч, наступает мне на ногу и падает, а мне дают желтую. Он был очень маленький. Может, рефери его пожалел.

«КОГДА ГОВОРИШЬ, ЧТО ХОЧЕШЬ ВЫИГРАТЬ, ВСЕ СМЕЮТСЯ: “ТЫ ЧЕГО? МЫ ЖЕ РУССКИЕ»

– В 2021 году молодежная сборная сыграет в финальном раунде чемпионата Европы. Как относитесь к тому, что групповой раунд пройдет в марте, а плей-офф стартует в конце мая?

– Понимаю, что это связано с тем, что идут национальные чемпионаты, но лично мне было бы интереснее, если бы турнир был цельным, как у первых сборных.

– Чего ждете от молодежного Евро-2021?

– Хотелось бы достичь хорошего результата. Давно уже на молодежном Евро Россия хорошо не выступала. Хочется, чтобы о нашей сборной говорили уже по-другому.

– Что для нас будет хорошим результатом?

– Выиграть, конечно. У всех такое отношение в России… Когда говоришь, что хочешь выиграть чемпионат, все смеются: «Ты чего, мы же русские!» Этот менталитет надо убрать. Когда один говорит: «Наша цель – выиграть», все должны сказать: «Да, мы сможем!». С таким настроем и можно чего-то добиваться. Он нам и помог на юношеском Евро-2015.

– От лица редакции «Советский спорт» желаем вам лично и молодежной сборной успеха на чемпионате Европы.

– Спасибо, мы постараемся. Всего наилучшего и вашим читателям!