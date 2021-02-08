«По себе помню, после хет-трика день – два просто кайфуешь». Кирьяков – о подвигах Головина

- Вы - рекордсмен среди россиских легионеров по числу хет-триков в топ-чемпионатах. В «Карлсруэ» и «Гамбурге» вам удалось оформить сразу три. Понимаете, что сейчас испытывает Головин после матча с «Нимом»?

- Конечно. Это же его первый хет-трик вообще в карьере. В России он по три мяча не забивал. А теперь это получилось сделать в сильном чемпионате. Его дорога должна идти только вверх. Я по себе знаю, что это такое. Радости нет предела. Просто кайфуешь от этого день-два, а потом опять работа. Расслабиться тебе никто не даст за рубежом. Через день-два все встает на свои места, и начинаешь готовиться к следующему матчу.

- Но Головин же понимает, что от него после хет-трика постоянно будут ждать голов. Может это его задавить?

- Он уже находится в таком возрасте, когда надо выходить на лидирующие позиции в своем клубе, если хочешь достичь больших высот в карьере и заставить посмотреть в свою сторону более сильные клубы. Саша достаточно времени находится за рубежом, знает, что к чему, все требования. Настает время, когда он должен стать лидером. Мы все на это надеемся. Тем более, это футболист сборной России.

- А как вы воспринимали свои «немецкие» хет-трики? Что чувствовали?

- Первый хет-трик у меня случился очень быстро после переезда за рубеж. Это была вторая или третья игра против действующего чемпиона - «Вердера». Тогда я заявил о себе очень серьезно. Без раскачки и адаптации. И болельщики сразу стали меня поддерживать. Они увидели, что приехал русский, который может играть в футбол.

- Как вам удалось оформить тот хет-трик?

- Очень сильно хотел играть в таком топовом чемпионате. Можно сказать, перерос российский. Вы, наверное, помните 92-й год, и что у нас творилось в чемпионате России: поля ужасные, организация на низком уровне. А когда приехал в Германию, там даже тренировочные поля были похожи на бильярдный стол. Такие ровные были. А на стадионе газон - тем более. А какая поддержка! Полные трибуны. Это окрыляло. И соответственно, было огромное желание заявить о себе. Я буквально с первых туров стал забивать, отдавать. До сих пор люди это помнят, звонят, поздравляют через соцсети.

- Болельщики вас сразу приняли?

- Понятно, что сначала относились настороженно. Даже сейчас так относятся к русским, а тогда, может, еще хуже относились. А тут приехал парень и с первых туров стал лидером команды, начал забивать. Причем не абы кому, а действующему чемпиону. Потом забил Дортмунду - действующему победителю Лиги чемпионов. Тот матч до сих пор вспоминаю. 0:3 горим к девятнадцатой минуте, но еще до перерыва я сравнял счет. Так и сыграли в итоге. А третий хет-трик забил уже за «Гамбург». Поэтому играть надо, работать, и все время стараться быть лидером на поле. Если чуть успокоишься, расслабишься, тебя там быстро поставят на место.