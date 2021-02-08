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«По себе помню, после хет-трика день – два просто кайфуешь». Кирьяков – о подвигах Головина
08 февраля 15:46
автор: Юлия Григорьевская

«По себе помню, после хет-трика день – два просто кайфуешь». Кирьяков – о подвигах Головина

Автор трех хет-триков в бундеслиге в 90-е годы Сергей Кирьяков поделился с «Советским спортом» мнением о трех мячах, забитых Александром Головиным за «Монако» в ворота «Нима».

- Вы - рекордсмен среди россиских легионеров по числу хет-триков в топ-чемпионатах. В «Карлсруэ» и «Гамбурге» вам удалось оформить сразу три. Понимаете, что сейчас испытывает Головин после матча с «Нимом»?
- Конечно. Это же его первый хет-трик вообще в карьере. В России он по три мяча не забивал. А теперь это получилось сделать в сильном чемпионате. Его дорога должна идти только вверх. Я по себе знаю, что это такое. Радости нет предела. Просто кайфуешь от этого день-два, а потом опять работа. Расслабиться тебе никто не даст за рубежом. Через день-два все встает на свои места, и начинаешь готовиться к следующему матчу.

- Но Головин же понимает, что от него после хет-трика постоянно будут ждать голов. Может это его задавить?
- Он уже находится в таком возрасте, когда надо выходить на лидирующие позиции в своем клубе, если хочешь достичь больших высот в карьере и заставить посмотреть в свою сторону более сильные клубы. Саша достаточно времени находится за рубежом, знает, что к чему, все требования. Настает время, когда он должен стать лидером. Мы все на это надеемся. Тем более, это футболист сборной России.

- А как вы воспринимали свои «немецкие» хет-трики? Что чувствовали?
- Первый хет-трик у меня случился очень быстро после переезда за рубеж. Это была вторая или третья игра против действующего чемпиона - «Вердера». Тогда я заявил о себе очень серьезно. Без раскачки и адаптации. И болельщики сразу стали меня поддерживать. Они увидели, что приехал русский, который может играть в футбол.

- Как вам удалось оформить тот хет-трик?
- Очень сильно хотел играть в таком топовом чемпионате. Можно сказать, перерос российский. Вы, наверное, помните 92-й год, и что у нас творилось в чемпионате России: поля ужасные, организация на низком уровне. А когда приехал в Германию, там даже тренировочные поля были похожи на бильярдный стол. Такие ровные были. А на стадионе газон - тем более. А какая поддержка! Полные трибуны. Это окрыляло. И соответственно, было огромное желание заявить о себе. Я буквально с первых туров стал забивать, отдавать. До сих пор люди это помнят, звонят, поздравляют через соцсети.

- Болельщики вас сразу приняли?
- Понятно, что сначала относились настороженно. Даже сейчас так относятся к русским, а тогда, может, еще хуже относились. А тут приехал парень и с первых туров стал лидером команды, начал забивать. Причем не абы кому, а действующему чемпиону. Потом забил Дортмунду - действующему победителю Лиги чемпионов. Тот матч до сих пор вспоминаю. 0:3 горим к девятнадцатой минуте, но еще до перерыва я сравнял счет. Так и сыграли в итоге. А третий хет-трик забил уже за «Гамбург». Поэтому играть надо, работать, и все время стараться быть лидером на поле. Если чуть успокоишься, расслабишься, тебя там быстро поставят на место.

- Хет-трик в «Гамбурге» был оформлен вами при интересных обстоятельствах. Уже имея в активе два гола, вы вызвались исполнять 11-метровый, хотя штатный пенальтист команды вратарь Ханс-Йорг Бутт уже подошел к мячу, чтобы пробить... Тогда буквально отобрали у него мяч?
- Да-да. Он побежал бить одиннадцатиметровый, и я ему жестом показал, чтобы возвращался в ворота. Что здесь уже решили, кому исполнять. Ситуация так складывалась, что я мог забить третий мяч. Никаких обид у Бутта не было, потому что большинство пенальти я зарабатывал. Он знал, что в следующий раз меня уронят в штрафной, и он забьет (смеется).

- От Миранчука или Кокорина стоит ждать хет-триков, хоть они, как и Головин, не чистые форварды?
- Что касается Кокорина, у него есть сильные качества для игры впереди, будь то с фланга он играет, или в центре. На фланге больше пространства, чтобы разбежаться и демонстрироваться дриблинг. Сейчас он играл не на своей позиции, плюс физическая форма ему не позволяет играть. Он получил долю критики после первого матча за «Фиорентину», и здесь вопрос характера, насколько он это все переварит. Если дрогнет, то будет все хуже и хуже. Если будет тренироваться и набирать форму, а потом выходить и играть по максимуму, ситуацию можно перевернуться. Пока не до хет-триков. Он только начал выходить.

А Миранчук в каких-то матчах уже показывает свой уровень. Нет стабильности, плюс он еще не полноправный игрок основного состава «Аталанты», выходит, в основном, на семидесятых минутах, но если будет работать, то в скором времени будет играть.

- Возвращаясь к Головину, чего теперь от него ждать? Он будет чаще забивать, или это воспринимать как разовую вспышку?
- Он долгое время был травмирован. Не играл. Уже стали его забывать. Плюс доходила не очень оптимистичная информация, что его хотят отдать в аренду, или продать. Но мы видим, что у парня есть характер. После долгого простоя он работал, хотел вернуться на поле. Адаптация прошла, и никаких скидок нет. Пока он идет по правильному пути. Да и команда заиграла. И Ковач сыграл в этом большую роль. Команда нацелена на атаку, и ты можешь демонстрировать свои качества, отдавать, забивать. Это доставляет удовольствие. Главное не потерять этот драйв.

- По статистике Головин в среднем тратит на одно результативное действие - гол или голевую передачу - в текущем чемпионате Франции 44 минуты...
- Это очень хороший показатель. Вопросов нет. И здесь надо ковать железо пока горячо. Играть, пока идет, пока везение на его стороне. Это надо использовать по максимуму.

- Как думаете, топовые клубы могут обратить внимание на Головина?
- Все у него для этого есть: и скорость, и хорошее видение, поля, и удары, и исполнительское мастерство. Саша уже и стандарты исполняет. Это, кстати, показатель того, что на него рассчитывают, что он выходит на лидирующие позиции. Это очень позитивный момент.

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