«Спартак» подал в суд на «Тамбов». А мог бы простить за декабрьский матч

В советское время был популярен сатирический мультфильм для взрослых«Ограбление по…», созданный режиссером Ефимом Гамбургом в конце 70-х. Если кто не смотрел, то это пародия на гангстерские боевики разных стран. Там четыре части. «Ограбление по-итальянски» рассказывает, как многодетный отец Марио шел грабить банк. Пойти на дело его уговаривали всем миром, чтобы забрать потом свои долги, а должен он был всем. Так вот сегодня этот мультик вполне подошел бы для описания ситуации в горемычном футбольном клубе «Тамбов», который заставляют доигрывать чемпионат в момент банкротства организации.

У клуба сотни миллионов долгов. Руководство 5 февраля подало иск о банкротстве. Дальше, очевидно, последует смена юрлица, если найдутся желающие продолжить играть в футбол под прежней вывеской. Игроки почти все разбежались, но большие футбольные начальники уговаривают команду пока не умирать. Оно понятно – не было у страны прецедента, чтобы клуб элитного дивизиона снялся посреди сезонаиз-за проблем с деньгами. Это удар не только по имиджу лиги, но и по реноме функционеров. И вот уламывают никчемную организацию любыми способами остаться в турнире. РПЛ пообещала помочь финансово. Клубы лиги заявили о намерении дать игроков в аренду. И даже одна букмекерская компания вроде как хочет вложиться в безнадежный проект.

Нельзя сказать, что жизнь налаживается, но с таким подходом вероятно можно протянуть до мая. И вот на этом фоне появляются новости о том, что «Спартак» подал на «Тамбов» в суд. Иск на 2,6 миллионов рублей касается неоплаченных услуг по аренде спартаковской базы в Тарасовке, которой тамбовчане пользовались весной прошлого года. Арендаторы должны были заплатить по договору от сентября 2020-го, но так этого не сделали. Денег нет.

Мог ли «Спартак» подождать с иском? Не факт. Тамбовская организация собирается банкротиться, можно и не успеть потом вернуть кровно причитающиеся. Очередь из должников сейчас выстроится перед тамбовчанами длинная. Другое дело, что информация о судебном иске наносит очередной удар по всем – «Тамбову», лиге и РФС. Чем больше подобных новостей – тем жирнее клякса на репутации нашего футбола.

Обанкротившийся ФК очень напоминает мультяшного Марио, которого благословляли на грабеж. Один из таких провожающих брать банк - «Спартак», одновременно заявлявший о готовности поддержать попавшую в беду командусвоими футболистами. Хорошая у нас компания, однако. Одной рукой оказываем помощь, другой – стараемся вытащить свои долги и рассказать об этом всему миру.