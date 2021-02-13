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Владимир Пономарев: Рондону 31 год. В ЦСКА в таком возрасте редко выстреливают
13 февраля 15:11
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Пономарев: Рондону 31 год. В ЦСКА в таком возрасте редко выстреливают

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Советским спортом» мнением о покупке армейцами Саломона Рондона и Эмиля Бохинена.

- В ближайшее время ЦСКА возьмет в аренду нападающего Саломона Рондона до конца сезона. Что об этом думаете?
- Это возрастной футболит. В ЦСКА редко бывает, чтобы человек в такие годы заиграл. Видимо, настолько армейцам нужен нападающий. Но думаю, можно попробовать. Тем более, он приходит в аренду до конца сезона. Тренерскому штабу нужно варьировать состав, а ЦСКА никак не может попасть на классного нападающего. За полсезона Рондон может выстрелить.

- Это рослый футболист, атлетичный, который хорошо себя проявляет в игре в штрафной. То, что нужно?
- Да, хорошая характеристика. Я, к сожалению, не помню, как он выступал в «Зените» и «Рубине». Все-таки давно это было. Но трансфер считаю неплохим.

- Рондон довольно много забивал в своих предыдущих командах. В «Зените» в 2014 2015 годах 20 мячей наколотил.
- Так бывает в свое время. Но сейчас ему 31 год. Конечно, Рондон может выстрелить на полсезона, чтобы себя зарекомендовать, если хочет еще поиграть. Нужно его использовать на полную катушку. Жалеть Саломона нельзя. Пусть стреляет в каждом матче. Это немолодой игрок. Главное, чтобы не было травм.

- Рондон давно уже не выступал в России. Ему потребуется время для адаптации?
- Нет-нет. Это ерунда. Все игроки говорят на одном языке. Если ты умеешь – делай, не умеешь – не делай. Вот и все. Сыгранность тоже никакого значения не имеет. Можно на тренировках определить, что умеет человек, может ли он отдать пас, какой задумал, или не может.

- В ЦСКА также может перейти Эмиль Бохинен. Что думаете об этом трансфере?
- Все проблематично с переходами. Как человек проявит себя, неизвестно. Поэтому сейчас говорить, нужен он команде или нет, бесполезно. Единственное, что могу сказать, полузащита армейцев нуждается в усилении. Влашич там один все время не может впахивать. Но то, что это молодой парень, которому 21 год, здорово. Это перспектива. Хороший материал для работы, который можно использовать.

- Писали, что японский клуб «Вегалта Сэндай» выкупил у ЦСКА Нисимуру. Правильно, что его продали?
- Конечно. Это не того уровня футболист, который нужен армейцам. Голы у него были не очень эффектные, чисто случайные, не рабочие. Где-то голову подставил, мяч перелетел через вратаря. Нет, это не классный футболист. Такой игрок армейцам не нужен.

- ЦСКА на следующей неделе проведет кубковый матч со «СКА-Хабаровском». Здесь сенсаций не ждете?
- Нет. Все-таки это соперник из низшей лиги. Думаю, армейцы с трудом, но выиграют. Пару мячей они должны забить. Уверен, что на этот матч выйдет сильнейший состав. Обязательно. На раскачку уже нет времени.

- Чего ждете от ЦСКА во второй части сезона?
- Если команда укрепится нападающими и полузащитниками, то может претендовать даже на первое место. Даже с «Зенитом» можно побороться. Запросто. Я очень оптимистично настроен в этом плане. Оборона у ЦСКА нормальная, там есть, кому играть. Ребята признали свои ошибки и поняли, как действовать в защите. Команда стабилизировалась. Состав сейчас хороший.

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