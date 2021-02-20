Странный пенальти и пятка Тюкавина. «Динамо» в большинстве обыграло «Спартак»

МОСКОВСКО-НЕМЕЦКОЕ ДЕРБИ

Первый же кубковый матч подарил болельщикам сенсацию – «Арсенал» в Петербурге выбил «Зенит» из турнира. На очереди было московское дерби «Динамо» – «Спартак», обреченное на обсуждение в течение следующей недели до возобновления чемпионата России.

Доменико Тедеско всех удивил, причем дважды. Всю подготовку (те матчи, что бы доступны для зрителей) красно-белые строили по модели 4-2-3-1, однако исходя из стартового состава все решили, что на сей раз вернется к осенним 3-5-2. В предматчевом интервью немец даже не стал это опровергать. Тем не менее, на поле команда вышла в расстановке 4-4-2 с полностью перестроенной полузащитой – Роман Зобнин (справа) и Виктор Мозес (слева) на флангах, Йоррит Хендрикс и Наиль Умяров в центре. Зелимхан Бакаев и восстановившийся после травмы Александр Соболев остались на скамейке.

Наставник бело-голубых Сандро Шварц (соотечественик Тедеско), напротив, обошелся без сюрпризов. Привычные 4-2-3-1 и Вячеслав Грулев в центре нападения, тогда как Николай Комличенко и Сильвестр Игбун остались в запасе. Из нового – только появление Данилы Липового, проведшего осень в аренде в «Химках». Он заменил на фланге Клинтона Нжи, не попавшего из-за проблем со здоровьем даже в заявку.

ОПЯТЬ СУДЬИ ГЛАВНЫЕ

Шалость Тедеско почти удалась. В первые минуты динамовцы как будто были не готовы к такому варианту со стороны соперника. Красно-белые имели преимущество и совершили несколько хороших подходов, но стоило хозяевам перевести игру на чужую половину поля, как они открыли счет. После подачи углового очень активный до того Мозес выставил навстречу летящему мячу то ли руку, то ли плечо и заработал для соперников пенальти.

Кажется, российские судьи не дадут никому жить спокойно. В Петербурге Станислав Васильев отметился серией спорных решений, теперь его примеру последовал Кирилл Левников. После подсказки VAR он пошел смотреть видеоповтор и указал на 11-метровую отметку. Уверен, болельщики и эксперты скрошат зубы в спорах, но если не произошло никаких изменений в трактовках, точка соприкосновения нигерийца с мячом должно считаться плечом. Даниил Фомин спокойно реализовал 11-метровый.

19' минута, Динамо - Спартак



Левников по ходу забыл правила.

11-ти метровый назначать нельзя.

Мяч попал выше подмышечной впадины.



Правильное решение: продолжить игру.



2-ой матч и уже 4 ошибки 🙊🙈#ДинамоСпартак pic.twitter.com/LCmNsJvaGL — Игорь Федотов (@fedotov1006) February 20, 2021

Как Тедеско ни обещал вести себя весной спокойнее сдержаться ему было трудно, поскольку и в следующие 15-20 минут Левников использовал чуть ли не каждую возможность свистнуть в сторону ворот Александра Максименко. Если в Петербурге Васильев принимал сомнительные решения в пользу обеих команд, то тут перевес был очевиден. Ясно, что Левникова никто не «заряжал», но выглядело это так, как будто у него личные претензии к красно-белым. Может, близко дружит к Василием Казарцевым и Алексеем Еськовым?

УМЯРОВ И ХЕНДРИКС НЕ ДЕРЖАТ ЦЕНТР

Гол стал ключевым событием первого тайма. Забив, динамовцы успокоились и стали здорово поджимать соперников в средней линии. Преимущество подопечных Тедеско стало беззубым, тогда как хозяева раз за разом классно убегали в контратаки, чему способствовала очень слабая игра в опорной зоне Умярова и Хендрикса. Они не успевали назад и просто бросали четверку защитников (а как Айртон может застрять впереди, все отлично знают) отбиваться самостоятельно.

Быстро наевшись беготней туда-сюда, спартаковские полузащитники стали проигрывать центр поля, так что тайм завершился уже с преимуществом бело-голубых - при 62% владения красно-белые так ни одного удара в створ и не нанесли. Но в целом скорости и качество футбола стоит признать средненьким. Моментов в игре почти не было, а единственный упущенный шанс был у Фомина (открылся на дальней штанге и запустил мяч выше перекладины).

ТЮКАВИН – ДЖОКЕР

В перерыве Тедеско пустил глубже Джордана Ларссона, чтобы было кому разгонять атаки, и поменял Зобнина и Мозеса флангами. «Спартак» заиграл мощнее. Мозес упустил убойный момент после того, как Ларссон, проскочив без сопротивления по центру, покатил на ход Эсекиэлю Понсе, чем удар Антон Шунин отбил на нигерийца. Виктор пробил плохо и позволил вратарю второй раз за мгновение выручить товарищей.

Вскоре Шунин вновь вступил в игру – после красивого удара пяткой с лета после подачи с углового Зобнин направил мяч точно в дальний угол, и лишь пластичный прыжок вратаря не позволил состояться голу. Контратакующая игра у динамовцев пропала, совсем перестали работать фланги, и Шварц заменил Липового на Константина Тюкавина. Замена оказалась верхудачной – молодой нападающий после подачи со штрафного, вытянув пятку, классно переправил мяч в угол ворот.

Тедеско, в свою очередь, хотел воспользоваться преимуществом на краях и для его реализации выпустил вместо Умярова Александра Соболева. Последовала еще одна порция перестановок – Зобнин ушел в центр, его позицию слева занял Мозес, Ларссон закрыл правый край, а Соболев расположился в передней линии.

У «Спартака» после второго пропущенного мяча было еще 20 минут, но последние 10 красно-белые играли в меньшинстве. Лесовой здорово обокрал Мозеса а районе центральной линии и готов был убегать от него к воротам, так что нигерийцу ничего не оставалось, как схватить его руками. Он и сам все понимал, поэтому после свистка сразу отправился в раздевалку. Согреваться. «Динамо» выиграло столичное дерби и будет ждать жеребьевки четвертьфиналов.

Кубок России. 1/8 финала

«Динамо» - «Спартак» - 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 16 – с пенальти – 1:0. Тюкавин, 70 – 2:0.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Евгеньев, Ордец, Варела, Моро, Фомин, Липовой (Тюкавин, 62), Шиманьски (Каборе, 90+1), Лесовой, Грулев (Игбун, 83).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Хендрикс (З. Бакаев, 85), Зобнин, Айртон, Умяров (Соболев, 65), Э. Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Мозес, 15. Ларссон, 27. Шиманьски, 56. Э. Понсе, 69. Фомин, 74. Каборе, 90+3.

Удаление: Мозес, 81 (2 жк).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).