«Зенит» и «Спартак» выбыли из Кубка, бронза в биатлоне, Овечкин поздравил Кросби с 1000-й игрой

Второй гол бело-голубых был красив. Константин Тюкавин после подачи с фланга пяткой переправил мяч в угол ворот. А всего за восемь минут до этого он вышел на замену. Сандро Шварц с ней явно угадал. Динамовский тренер-немец поработал в паузу, судя по первой игре, куда плодотворнее своего спартаковского коллеги-соотечественника. По осени и в декабре «Динамо» много пропускало, но сейчас, похоже, ситуацию исправило.

Вслед за ярким отрезком в начале встречи у гостей последовал спад. Первый гол они пропустили, правда, с неочевидного пенальти. Судьи объясняли не так давно, что если мяч попадает в верхнюю часть предплечья, то теперь это не считается как игра рукой. Как показал повтор, этим местом Виктор Мозес вроде бы и играл, но судья Кирилл Левников усмотрел нарушение.

Московское дерби по ажиотажу естественно стало главным поединком дня. Красно-белых ожидали увидеть обновленными. Новичок у них серьезный пока один – голландский опорник Йоррит Хендрикс. Но на предсезонных сборных активно все обсуждали новые тактические схемы Доменико Тедеско. Как они работают, пока осталось загадкой. «Спартак» предстал таким же, каким был до зимнего перерыва – нестабильным по ходу матча.

Футбольный сезон возобновился в субботу после паузы двумя матчами 1/8 финала Кубка России. «Спартак» проиграл в Петровском парке «Динамо» - 0:2 , а чемпион страны и лидер премьер-лиги «Зенит» неожиданно уступил дома «Арсеналу» - 1:2.

«Спартак» доигрывал матч вдесятером после удаления Мозеса. После игры пошли разговоры о том, что москвичи не будут выкупать нигерийца у «Челси» летом.

«Зенит» без половины основы вылетел из Кубка

Обладатель Кубка России-2020 «Зенит» сенсационно проиграл в Санкт-Петербурге 14-й команде чемпионата «Арсеналу». Туляки вышли заряженными на борьбу. Тут очевидно поработал их тренер Дмитрий Парфенов, бравший Кубок в свое время с «Тосно». Не выглядели гости безнадежным аутсайдером. И даже пропустив первыми, они не развалились.

Хозяева открыли счет после спорного момента. Многим показалось, что Далер Кузяев выбил мяч уже из рук вратаря, находясь в метре от ворот. Но судьи посчитали, что все было по правилам. Как и в эпизоде, когда был назначен пенальти в пользу «Арсенала». Мяч от перекладины срикошетил в руку Деяна Ловрена, едва коснувшись питерского капитана. Но в итоге это привело к голу с 11-метрового. Еще один мяч «Арсенал» забил после розыгрыша штрафного после рикошета от Магомеда Оздоева. Кирилл Панченко бил в один угол, а мяч залетел в другой.

У «Зенита» по разным причинам не играли пять легионеров: Малком, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. В их отсутствие потерялся Артем Дзюба и остальные россияне.

«Ливерпуль» снова уступил на «Энфилде»

«Ливерпуль» проиграл четвертый домашний матч подряд. На этот раз команда Юргена Клоппа, громившая всех в АПЛ год назад, уступила «Эвертону» - 0:2. Перед этим были поражения на «Энфилде» от «Бернли» (0:1), «Брайтона» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Подобная серия самая длинная с 1923 года. Страшно подумать, но тогда еще был жив Владимир Ленин.

Чемпион Англии находится в явном кризисе, выиграв всего дважды в последних 11 встречах. Победа «Эвертона» стала первой на «Энфилде с 7 сентября 1999 года. «Красные» по-прежнему на шестом месте с 40 очками. Столько же стало у команды Карло Анчелотти, которая провела на игру меньше и пока идет седьмой.

На ЧМ по биатлону мужчины третьи, женщины вне десятки

Первую медаль на чемпионате мира по биатлону завоевала российская команда. В мужской эстафете наш квартет в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова занял третье место, допустив в общей сложности пять промахов на стрельбе. На 17 секунд россияне отстали от шведов и почти 51 секунду проиграли победителям гонки норвежцам.

А вот женскую эстафету, открывавшую субботние старты, наша четверка провалила. 11-е место – настоящая катастрофа для недавних победительниц этапа Кубка мира в Антхольце, выступавших в том же составе. Это также повторение худшего результата в истории.

Проигрывать наши девушки начали уже после первого этапа, на котором бежала Евгения Павлова. А на втором «застрелилась» на стойке Татьяна Акимова, ушедшая на штрафной круг. После половины гонки россиянки уступали лидерам две минуты. Светлана Миронова немного сократила отставание, но Ульяна Кайшева вернула двухминутный проигрыш. Чемпионками стали норвежки, серебро у немецкой сборной, в финишном створе опередившей украинок.

Сегодня на ЧМ две завершающие гонки. В 14.30 масс-старт у женщин (12,5 км) и в 17.15 – у мужчин (15 км).

Овечкин не забивает четыре матча

Александр Овечкин снова не забил. Голевая засуха капитана «Вашингтона» насчитывает 4 матча. Всего у русской суперзвезды 5 шайб, а «Кэпиталз» провели уже 16 игр в регулярке. Ови рискует потерять титул главного снайпера НХЛ в этом сезоне и серьезно уменьшить сумму нового контракта, который предстоит подписывать летом. У лидера «Торонто» Остона Мэттьюса стало уже 18 шайб после дубля в ворота «Монреаля» (5:3).

В субботу «столичные» проиграли дома «Рейнджерс» - 1:4. Единственная шайба у «Вашингтона» на счету защитника Дмитрия Орлова. У ньюйоркцев по две передачи у Артемия Панарина и Павла Бучневича. Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 27 бросков.

Два голевых паса сделал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в игре с «Анахаймом» (5:1). Одна передача у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче с «Айлендерс» (3:2). Ворота «островитян» защищал Семен Варламов. Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби провел 1000-й матч в лиге. После игры в твиттере клуба было опубликовано видео с поздравлениями от Овечкина. «Привет, Сид. Поздравляю тебя с 1000-м матчем. Это серьезное число. Всегда приятно играть против тебя. Ты один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь», - сказал Овечкин.

Матч на открытом воздухе у озера Тахо между «Колорадо» и «Вегасом» пришлось прервать. К тому моменту «Эвеланш» вел 1:0. Из-за яркого солнца лед подтаял в местах нанесения рекламы, и продолжать встречу стало небезопасно. Два периода будут доиграны вечером по местному времени (8 утра мск).

«Ак Барс» стал победителем Востока

«Ак Барс» досрочно выиграл Восточную конференцию КХЛ. Казанцы дома проиграли в овертайме «Спартаку», хотя вели в счете 2:0 в третьем периоде. Но тут все удачно сложилось для обоих клубов. Команде Дмитрия Квартальнова нужно было набрать хотя бы очко, чтобы стать недосягаемой для «Авангарда». И она его получила. А дружине Олега Знарка кровь из носу необходима была победа, так как красно-белые ведут отчаянную борьбу за восьмое место на Западе с «Витязем». Гости также довольны. Редко такое бывает, когда даже проигравший оказывается в плюсе.

«Спартак» на три очка оторвался от «Витязя», имея матч в запасе. В последнем туре регулярки команды встречаются между собой. Но до этого подмосковной команде необходимо сократить отставание, иначе личная встреча конкурентов станет пустой формальностью.