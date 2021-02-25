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Сергей Степашин: Воронину и Шварцу есть чему поучиться у Якушина
25 февраля 16:36
автор: Артем Зибрак

Сергей Степашин: Воронину и Шварцу есть чему поучиться у Якушина

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин о легендарном тренере бело-голубых Михаиле Якушине.

В Москве состоялась презентация книги «Академик футбола Михаил Якушин» о жизни 10-кратного чемпиона СССР – четырежды он выигрывал золото в качестве игрока и еще шесть в должности главного тренера. Всех этих успехов он добился в футбольном «Динамо», а еще первым в Советском союзе становился победителем чемпионата в трех видах спорта – по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой. А также руководил бело-голубыми в ходе их легендарного триумфального тура по Великобритании в 1945 году. В ноябре 2020-го ему исполнилось бы 110 лет.

На презентации книги в конференц-зале Общества «Динамо» собрались многие прославленные футболисты и тренеры – Валерий Газзаев, Михаил Гершкович, Анатолий Коршунов, Валерий Урин и другие. Также участниками мероприятия стали президент клуба Юрий Белкин, член совета директоров Сергей Степашин, заместитель председателя Общества «Динамо» Николай Толстых, известный комментатор Виктор Гусев (его стаж боления за бело-голубых составляет уже 60 лет).

Естественно, особое внимание было приковано к экс-премьеру России Степашину(с мая по август 1999 года). Именно его усилиями реализуются многие проекты продюсерского центра «Динамо», выпускающего в год по несколько книжных биографий и с десяток документальных фильмов о великих мгновениях динамовской истории.

«НЕ ПУТАЙТЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ «ЗЕНИТ» И ГАЗПРОМОВСКИЙ»

– Было ли у вас время болеть за «Динамо», когда вы занимали должность председателя правительства?

– Было, было. На то время как раз выпал финал Кубка России между «Динамо» и «Зенитом». Когда о моем присутствии объявили в «Лужниках», зенитовцы захлопали, как ленинградцу, а динамовцы – как динамовцу.

– Что для вас значит фамилия Якушина?

– К сожалению, я был слишком молод, чтобы познакомиться с ним лично, но помню, как «Динамо» под его руководством наносило удары по ленинградскому «Зениту». Как настоящий ленинградец, поначалу я болел именно за ленинградский «Зенит» – не путайте его с газпромовским, это совершенно разные команды и подход.

Якушин в качестве тренера шесть раз выигрывал с «Динамо» чемпионат СССР и еще шесть раз становился вторым, да еще взял два Кубка Советского союза. Вообще не знаю еще таких тренеров в нашей стране. Вспоминаю, как мы сидели на стадионе имени Сергея Кирова с Юрием Морозовым и Павлом Садыриным и думали: «Почему же Якушин не в “Зените”?» Но он был в зените – зените футбольной славы. Он был профессор, академик отечественного футбола.

Мне все-таки удалось посмотреть то «Динамо» и сборную страны – ведь в 1967-1968 годах он руководил сборной СССР, где ему чудовищно не повезло. Как и Константину Бескову, которого после поражения от франкистских испанцев лишили звания заслуженного мастера спорта, чуть из партии не исключили.

А Михаил Иосифович в 1968 году вывел нашу сборную в полуфинал чемпионата Европы, и если бы не неудачно подброшенная в качестве жребия монетка (легендарная история о том, как после нулевой ничьей с итальянцами в отсутствие серии пенальти был брошен жребий – Джанчинто Факкетти выбрал «орла» и угадал – прим. ред.), мы бы вышли в финал. Представьте, мы в этом году вышли бы в финал чемпионата Европы! Героев бы навешали, а тут выгнали человека, прошу прощения.

Поэтому эта книга еще и компенсация – история легендарного человека и память о том футболе. Мы все учимся у немцев, французов, итальянцев, Абрамовичей каких-нибудь, как надо строить футбол на наворованные деньги – прошу прощения за откровенность, – а учиться вот у кого надо. Ведь это он первым сыграл по схеме 4-2-4, это была его система, а не бразильцев.

Какое тогда было «Динамо» – яркое, скоростное. Его любила вся страна. Так что современным динамовцам, несмотря на неплохой футбол в Кубке России и победу над «Спартаком», имеет смысл почитать эту книгу. И всем ее советую, она легко читается. А лучшей памятью Якушину будут новые победы «Динамо», в которое он вложил свои душу, сердце и талант.

«ИЗ СЕГОДНЯШНИХ ДИНАМОВЦЕВ МОЛОДЕЦ – ШУНИН»

– В чем для вас практический смысл поддержки таких историй?

– Я посмотрел книгу, когда она еще не была издана. В ней очень много ценных советов. Я сейчас сказал Юрию Белкину: «Передаю Андрею Воронину, пускай почитает сам и зачитает Сандро Шварцу». В ней есть, чему поучиться. Фактически это методические рекомендации.

– Кто в сегодняшней истории «Динамо» ближе всех к тому, чтобы в будущем о нем написали книгу или сняли документальный фильм?

– В XXI веке? Это еще аванс, но из сегодняшних динамовцев молодец Антон Шунин. Он один из немногих динамовцев всех времен, кто никогда не выступал за другие команды и хорошо играет. Мне за Антошу всегда очень приятно, я его так и называю.

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