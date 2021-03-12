Роналду и «Реал»? Все очень даже возможно

Так вышло, что со знаменитым португальцем в составе «Старая синьора» за три года не смогла преодолеть в главном клубном турнире четвертьфинальный барьер, а два последних сезона сходила с дистанции в 1/8 финала. До кучи решающий гол в ответном матче с «Порту» (3:2, первый матч 1:2) был забит в ворота «Юве» при непосредственном участии Криша. И выглядело это совершенно нелепо. Роналду подпрыгнул, отвернувшись от мяча, а тот проскочил у него между ног. Игрок удостоился жесткой критики, а итальянский клуб по горячим следам дал понять, что летнее расставание с суперзвездой вполне реально.

Но несколько дней спустя оказалось, что сам Криштиану уже давно намеревается Турин покинуть. Не надо быть большим провидцем, чтобы понять: футболист и «Ювентус» не принесли друг другу того, чего ожидали при заключении громкой сделки, когда Криш после трех подряд побед с королевским клубом в Лиге чемпионов покинул Мадрид. Ясно, что такой союз обречен. И вот теперь появилась информация, что уже не первый месяц агент Роналду Жорже Мендеш ведет переговоры с «Реалом» о возможном возвращении игрока. Стороны обсудили потенциальный трансфер, но подробности переговоров не разглашаются.

В испанской AS тема возвращения Роналду в «Реал» занимает центральное место. Согласно информации журналиста Хосепа Педрероля, между 36-летним португальцем и испанским грандом на протяжении нескольких месяцев поддерживались контакты. Стороны пытались понять, насколько возможно новое сотрудничество. По словам источника, Криштиану был бы счастлив снова надеть футболку королевского клуба. При этом он постоянно следит за новостями из Мадрида и прекрасно знает о положении дел в команде.

Возвращение в «Реал» выгодно как игроку, так и клубу, который с момента ухода Роналду пребывает в кризисе. После трех титулов в ЛЧ в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18 мадридцы вылетали дважды подряд на стадии 1/8 финала, уступив сначала «Аяксу», а годом позже «Манчестер Сити». Не лучше обстояли дела и у Криштиану. А потому смена места прописки кажется хорошим выходом в данной ситуации.

Чем-то отдаленно история напоминает сегодняшние мыльные оперы с уходом/возвращением наших звезд фигурного катания от тренера Этери Тутберидзе. Когда спортсменки, попытавшись доказать свое величие без крепкого тыла за спиной, потерпели катастрофу и быстро поняли, что пора начинать работу над ошибками. Сначала Евгения Медведева, теперь Алена Косторная. Похоже, что настал очередь исправляться и у знаменитого игрока.