Тройка всей тройке. В РПЛ ни у кого из лидеров нет чемпионской игры

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА после паузы выдали как минимум по одному провальному матчу в трех турах. Армейцы даже два, а питерцы, пожалуй, полтора. Потому как все-таки незазорно сыграть вничью с «Ростовом». Ни у кого нет такой игры, про которую можно было бы сказать: да, вот эти ребята вне конкуренции. Или что они достойны титула. Тут нечего радоваться, что интрига в турнире хорошая. Она в том, кто меньше накосячит в очередном туре.
«Зенит» с солидным перевесом победил «Ахмат». Но в первом тайме было по нулям. Во втором зашел сумасшедший дальний удар Караваева, но если попросить его повторить на бис – не уверен, что получится. Просто попал. А следом пенальти в эпизоде, где движение рукой у грозненца Бериши было, но падал питерский игрок на редкость театрально. В хоккее за это дают по две минуты обоим в таких случаях. Потому как фол был, но и симуляция тоже. Вот бы и в футболе так: сначала 11-метровый в одну сторону пробили, а потом в противоположные ворота.
«Ахмату», по сути, ничего уже в чемпионате не нужно. 26 очков, 11-е место, отрыв от зоны переходных матчей 8 баллов. Но и подняться выше тяжело. Надо просто взять свои очки с соперниками попроще, и можно будет спать спокойно. Тем более что команде Андрея Талалаева играть предстоит со всеми клубами из подвального квартета. С «Зенитом» при 0:2 гости поняли, что ничего уже не светит, и просто бросили играть. У них другие цели: раз не заладилось в Санкт-Петербурге, какой смысл там умирать.
Четверка, рискующая покинуть лигу, определилась четко. От 13-й команды «Ротора» до 12-й «Урала» (а также до «Ахмата») после победы екатеринбуржцев над волгоградцами теперь 8 очков. На дистанции в восемь туров отыграть такое отставание очень тяжело. «Арсенал» совершил неожиданный подвиг, победив ЦСКА – 2:1, но перед этим побеждал в чемпионате еще в ноябре. Нет гарантии, что следующий успех не случится опять через несколько туров. Тулякам в любом случае биться за выживание, они очень много потеряли до этого.
Армейцы уступают в важном матче аутсайдеру. Говорит это не о силе команд, которые снизу. Об отсутствии класса у тех, кто наверху. Бывают матчи, когда все не ладится. И поле поганое, творить на нем трудно, и ведущий игрок вылетает из-за травмы после половины тайма, и лидер не лучшую игру проводит. Но если команда классная – она умеет даже в таких ситуациях играть на результат. ЦСКА Виктора Гончаренко не умеет. Как и «Спартак» Доменико Тедеско. На эмоциях могут выдать пару игр, а затем раскисают и теряют очки.
«Спартак» выиграл второй матч подряд, но вполне мог «Динамо» не победить. Концовку бело-голубые провели лучше. Если бы не Максименко, не видать красно-белым трех очков. Фортуна, видимо, вернула должок за февральское кубковое поражение спартаковцев от того же соперника. Но солидности «Спартаку» в игре не хватает. Она вся соткана из эмоций. На этом долго не проживешь.
«Зенит» после зимней паузы точно такой же. Но у него был очковый отрыв. На нем сегодня и едет в лидерах. При этом как бы не повернулась дальше турнирная интрига, не жалко будет ни одну из команд, если пролетит мимо Лиги чемпионов. Смотришь на игру нашей первой троицы – и не убеждает она. Не тот футбол, что был у первых клубов РПЛ еще 4-5 лет назад.
Падение уровня в лиге совершенно очевидно. В чем дело – вопрос дискуссионный. Не первый игрок и тренер говорят о том, что тренировочный процесс в России уступает в своей интенсивности ведущим лигам. Наши топ-клубы возглавляют специалисты, у которых нет большого авторитета среди футболистов. Они бояться дать чрезмерные нагрузки. Как бы чего не вышло. Начнется ропот, там и до сплава недалеко. За свои места все держаться крепко.
Поправить ситуацию, как не странно, может падение рейтинга УЕФА. Чем ниже будет наш коэффициент, тем меньше клубов в еврокубках. Выпадение из десятки, а оно реально через пару лет, лишит даже чемпиона России прямого попадания в групповой этап ЛЧ. Пока мы туда выходим раз за разом, клубные боссы не сильно заморачиваются, в какой футбол играют их команды. Главное - участие, которое приносит хорошие деньги.
Потому и смотрят сегодня сквозь пальцы на то, что «Зенит» Семака не чета «Зениту» Спаллетти и Виллаш-Боаша. А ЦСКА Гончаренко близко не стоит с армейскими коллективами Газзаева и Слуцкого. Разве что неизбалованному в последние два десятка лет победами «Спартаку» особо не с кем сравнивать. Был один сказочный сезон при Каррере, но быстро сплыл. Словно приснилось. А романцевский футбол-праздник уже совсем далек. Они, бедные, потому и цепляются за Тедеско, что текущее второе место уже прогресс.
На тренеров смотрят как на товар на прилавке. Молодой, энергичный, скачущий - берем. Мода пошла с Гвардиолы. Но он один такой. Зачем побежали по чужой дорожке, набрав в топ-клубы специалистов, которые предыдущей карьерой никому ничего не успели доказать? Это не только российская беда сегодня – европейский тренд.
В «Челси» выгоняют легенду клуба Лэмпарда. А брали для чего? Он чем убедил, что готов тренировать суперклуб? Как нынче Пирло в «Ювентусе» или - давайте ближе к телу - Игнашевич в «Торпедо» из ФНЛ. На днях бывшему столпу обороны ЦСКА, который еще три года назад цементировал защитные порядки армейцев в РПЛ, кричали «Вон из клуба!» фанаты черно-белых. После игры с «Арсеналом» тоже самое пишут в адрес Гончаренко.
Но не слышат большие люди в клубах о звучащем набате. Не нравится им пример немца Флика. Который не прыгает, не кричит, не ругается с судьями. Просто ставит классный футбол своей «Баварии» и собирает титулы. Один за другим.