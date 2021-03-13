Тройка всей тройке. В РПЛ ни у кого из лидеров нет чемпионской игры

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА после паузы выдали как минимум по одному провальному матчу в трех турах. Армейцы даже два, а питерцы, пожалуй, полтора. Потому как все-таки незазорно сыграть вничью с «Ростовом». Ни у кого нет такой игры, про которую можно было бы сказать: да, вот эти ребята вне конкуренции. Или что они достойны титула. Тут нечего радоваться, что интрига в турнире хорошая. Она в том, кто меньше накосячит в очередном туре.

«Зенит» с солидным перевесом победил «Ахмат». Но в первом тайме было по нулям. Во втором зашел сумасшедший дальний удар Караваева, но если попросить его повторить на бис – не уверен, что получится. Просто попал. А следом пенальти в эпизоде, где движение рукой у грозненца Бериши было, но падал питерский игрок на редкость театрально. В хоккее за это дают по две минуты обоим в таких случаях. Потому как фол был, но и симуляция тоже. Вот бы и в футболе так: сначала 11-метровый в одну сторону пробили, а потом в противоположные ворота.

«Ахмату», по сути, ничего уже в чемпионате не нужно. 26 очков, 11-е место, отрыв от зоны переходных матчей 8 баллов. Но и подняться выше тяжело. Надо просто взять свои очки с соперниками попроще, и можно будет спать спокойно. Тем более что команде Андрея Талалаева играть предстоит со всеми клубами из подвального квартета. С «Зенитом» при 0:2 гости поняли, что ничего уже не светит, и просто бросили играть. У них другие цели: раз не заладилось в Санкт-Петербурге, какой смысл там умирать.

Четверка, рискующая покинуть лигу, определилась четко. От 13-й команды «Ротора» до 12-й «Урала» (а также до «Ахмата») после победы екатеринбуржцев над волгоградцами теперь 8 очков. На дистанции в восемь туров отыграть такое отставание очень тяжело. «Арсенал» совершил неожиданный подвиг, победив ЦСКА – 2:1, но перед этим побеждал в чемпионате еще в ноябре. Нет гарантии, что следующий успех не случится опять через несколько туров. Тулякам в любом случае биться за выживание, они очень много потеряли до этого.

Армейцы уступают в важном матче аутсайдеру. Говорит это не о силе команд, которые снизу. Об отсутствии класса у тех, кто наверху. Бывают матчи, когда все не ладится. И поле поганое, творить на нем трудно, и ведущий игрок вылетает из-за травмы после половины тайма, и лидер не лучшую игру проводит. Но если команда классная – она умеет даже в таких ситуациях играть на результат. ЦСКА Виктора Гончаренко не умеет. Как и «Спартак» Доменико Тедеско. На эмоциях могут выдать пару игр, а затем раскисают и теряют очки.