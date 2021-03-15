Сергей Хусаинов: Судейство во втором круге РПЛ шокирует и наводит на определенные мысли 

71-я минута – отменный гол Соу. Судя по той картинке, которую показали, нужно очень захотеть разглядеть в этом эпизоде офсайд. Как говорили старшие коллеги, только за большие советские деньги. Линия начерчена очень странно и не дает точного ответа, было ли вне игры, а в таком случае рекомендуется принимать решение в пользу атаки.

48-я минута – пенальти после падения Мирзова. У арбитра была прекрасная позиция, он все четко видел и верно назначил пенальти за фол Тугарева, не дав при этом желтую – нарушение на нее не тянуло.

Более того, даже если Соу в момент передачи находился ближе к чужим воротам, мяч он получил от защитника «Химок», не перехватывавшего передачу, а отыгрывавшего мяч назад. В случае неудачной попытки перехвата положение вне игры фиксируется, потому что атакующий футболист воспользовался своим положением, но не в том случае, когда идет акцентированная передача назад.

75-я минута – падение Полоза в штрафной. Буквально через две минуты (VAR только на 73-й принял решение об офсайде) было нарушение в штрафной против Полоза, точно такое же, как в эпизоде с Мирзовым в начале второго тайма.

Понимаю, что Лапочкин устал, но он находился в хорошей позиции, должен был видеть эпизод, но почему-то за аналогичный фол в штрафной даже не свистнул. И даже если он момент проглядел, возмущает и вызывает массу домыслов реакция варовцев. Почему они не вмешались?

89-я минута – вторая желтая карточка Трошечкина. Справедливое решение. Со стороны Трошечкина не было сознательной грубой игры, но по неосторожности он мог нанести микротравму сопернику.

На следующий день глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц о том, что молодой арбитр на VAR (им был Иван Сиденков) не разобрался в эпизоде с офсайдом, но постойте – при чем тут молодость? Правило не требует трактовки, квалификации – ты его или знаешь, или нет. Одно дело, если бы он работал в поле, но перед монитором за компьютерным столом какие у него могут быть сложности, чтобы начертить в программе линию?

«Зенит» – «Ахмат» – 4:0

Судья: Виталий Мешков

65-я минута – пенальти после падения Чистякова. Чистяков артистично обманул арбитра. Как можно было дать здесь пенальти, ума не приложу. Этот эпизод напомнил мне желтую карточку Марио Фернандесу в матче ЦСКА – «Ахмат» (2:0). Мелкадзе, стоя рядом с защитником, сделал резкое движение в сторону оппонента, когда тот, широко расставив руки, принимал мяч на грудь и не видел соперника. Игрок «Ахмата» упал, как будто ему битой в лобешник ударили.

Ту игру судил Сиденков. Стоит ли напоминать, что он представляет Санкт-Петербург? Так вот это была четвертая карточка, и Фернандес должен был пропустить следующий матч, но ЦСКА ее оспорил, и она была аннулирована. Здесь очень похожий эпизод, только с участием Чистякова и Семенова. Но Мешков и Кукуян, видимо, не в курсе, что эксперты уже рассмотрели подобный эпизод и оценили его ошибочность, и наступили на грабли Сиденкова.

Ладно Мешков. Лучше вообще ничего не говорить ни о чем, чем обсуждать его профессионализм. С ним давно все понятно, но за Кукуяна очень обидно. Он так здорово начинал. Зачем он дает такие пенальти? Хочет помочь «Зениту»? Вопрос риторический – в ворота «Зенита» такой пенальти поставили бы?

«Динамо» – «Спартак» – 1:2

Судья: Сергей Иванов

3-я минута – падение Айртона в штрафной. Паршивлюк поставил бразильцу подножку. Точно такой же пенальти назначили на фол против Мирзова в матче «Химки» – «Ростов», но не поставили в той же игре за фол против Полоза. Хорошо, ты решил, что здесь нет нарушения, но где тогда желтая Айртону за симуляцию? Иванов понимал, что фол был, но побоялся указать на «точку» на первых минутах дерби.

Удручает еще и то, что на VAR сидел Карасев. Он в свое оправдание может сказать, что контакт был минимальным, а Айртон оторвался от земли еще до контакта, но вопрос в другом: Паршивлюк сыграл в мяч? Нет. Все! Айртон пробросил мяч и рванул к нему на большой скорости. А на скорости достаточно минимального касания.

Серия эпизодов с участием Паршивлюка. Защитник «Динамо» чудом доиграл до замены и не был удален. В начале каждого из таймов он дважды грубо сыграл против Джикии, во втором случае уже имея желтую карточку. Даже Шварц понял, что все идет к красной, и сразу заменил его на Варелу. Это лучшая оценка данным эпизодам. Тут и комментировать ничего не надо.

Можно сказать, что Иванов поднял планку допуска единоборств, но он очень перестарался. Счастье, что игра не переросла в рубку между игроками. Стыков было очень много, а Иванов очень непрофессионально анализировал единоборства.

37-я минута – падение Ларссона в штрафной. Еще одна ошибка в пользу «Динамо». Скопинцев в спину толкал Ларссона – это пенальти и желтая карточка за попытку сорвать голевой момент.

63-я минута – пенальти за игру рукой Скопинцева. Игра рукой со стороны Скопинцева была, но вызывает недоумение, зачем было смотреть VAR. Простейший эпизод, никакой скученности игроков. В эпизоде с Полозом VAR не смотрят, а тут зачем-то смотрят. Иванов что, видеоассистента в свидетели взял?

Было еще много мелких недочетов. В свое время был такой «эффект Газзаева». Он любил, стоя спиной к защитнику, обнять его руками и начать двигать, как матрешку. Конечно, это нарушение правил. И в этой игре динамовец точно так же подвинул спартаковца, но свисток почему-то был в пользу «Динамо». Или другой момент. В концовке у Ларссона верно определили офсайд, но мяч ввели на половине поля «Спартака». Это так выглядит квалифицированное судейство?

По весне прослеживаются какие-то странные судейские истории. Посмотрите, кто судил «Химки» – «Ростов». Сергей Лапочкин и Иван Сиденков, оба – из Санкт-Петербурга. А «Ростов» конкурент питерского «Зенита» (в случае победы ростовчане отставали бы на восемь очков – не так уж много). Почему выбрали именно их? А теперь объясняй – молодой, не молодой.

И теперь «Ростов», по слухам, может бойкотировать выезд в Волгоград. И его можно понять. Что мешало правильно начертить линию, что мешало посмотреть на VAR повтор с падением Полоза? Затяжка времени? Ну, раз уж вы взялись за работу с видеоповторами, так хоть оправдайте их существование! Иначе можно предположить, что против «Ростова» идет целенаправленная работа по отъему очков. То «Зенит» забивает, разыгрывая штрафной до свистка, то чистый гол отменяют. Может быть, у «Ростова» свои скелеты во взаимоотношениях с судейским корпусом, из предыдущих сезонов?

***

Вспоминается, как Александр Егоров был руководителем, когда Александр Дюков только пришел в РФС. Тогда было голосование клубов за снятие Егорова с должности, и только «Локомотив» и «Зенит» тормознули этот процесс. Так ведь не Егоров выходил судить. Да, он защищал судей, но он просто выполнял задание, скажем так, партии и правительства.

Дюков тогда сказал, что отправит Егорова в отставку, но в зимнюю паузу. Почему? Чтобы сохранить ту тенденцию, которая складывалась в пользу «Зенита», и на зимнюю паузу он уходил уже практически чемпионом. По сути, это было задание – доведи до конца, и потом мы тебя проводим. Он задание выполнил и сам ушел, но это был только первый круг.

Раньше было наоборот – все «непонятки», необъяснимые ошибки, которые влияют на результат, начинались во втором круге. Сейчас как будто вернулись к той практике. Начался второй круг, и и от решений арбитров все за голову хватаются. Обычные болельщики уже разбираются в эпизодах лучше, чем те, кто судит в поле и особенно на VAR. Не случайно РПЛ падает в рейтинге УЕФА.