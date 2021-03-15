Жаль, что Азмун все-таки не русский. Кого Черчесов вызвал в сборную

В молодежку вызван Чалов, но мы слышали в ноябре от Черчесова, что ему даром такие звезды не нужны. Сейчас тренер говорит о том, что второго форварда могут сыграть Головин, Ионов или Жемалетдинов. Замечательно, конечно, что могут. Но они не нападающие. Это от безысходности такие варианты возникают.

Нет у нас других нападающих, кроме центров. Ни одного на всю страну. Где быстрые живчики с хорошим дриблингом? Ну, хорошо, пусть без дриблинга, но со стартовой скоростью, чтоб могли убежать? Нет таких и не предвидится.

В атаке три столба. Дзюба, Соболев и Заболотный. Все три одноплановых и вместе на поле вряд ли уживутся. Разве что в концовке, когда проигрываешь и грузишь тупо мяч верхом в штрафную по принципу кому на голову попадет. Тогда подойдут.

Смотришь на состав, который Черчесов вызвал для мартовских матчей отбора на ЧМ-2022, все вроде бы на месте. Не хватает из привычных фигур Смолова да Черышева. С Денисом давняя история – постоянный травматизм. Он опять с января на выходил в составе «Валенсии». Уже давно привыкли, что полсезона у него выпадает. Нападающий «Локомотива» только-только начал играть после травмы, в последнем туре Федор вышел на полчаса. Да, забил в двух матчах кряду, но не готов отпахать все 90 минут. Как и его одноклубник Дмитрий Баринов. Тот восстанавливался полгода, не нужна ему сейчас игра за сборную.

Была тенденция с натурализацией бразильцев. Получилось великолепно с защитником Фернандесом. Чуть хуже с Гилерме, который сейчас оказался не у дел. Черчесов так и сказал, что доверие к Маринато упало. Еще бы, после 0:5 от Сербии у кого хочешь пропадет желание снова видеть вратаря «Локо» в форме сборной. Тут вопрос в том, зачем ему вообще делали российский паспорт и давали место в национальной команде. При живом Акинфееве дело же еще было.

Даже сейчас без капитана ЦСКА и Гилерме за последний рубеж не так тревожно, как за атаку и оборону. Потому как есть Шунин, звезд с неба никогда не хватавший, но голкипер он стабильный. О Джанаеве это можно сказать с меньшей уверенностью. А Дюпин из «Рубина» пока кот в мешке, причем возрастной. В 32 года попасть на карандаш – поздновато. Хотя, быть может, это футбольная версия Антона Худобина, который летом затащил свой «Даллас» в финал Кубка Стэнли-2020 в 34 года. А до этого никогда не считался за океаном первым номером ни в одной команде.

Оставим, впрочем, вратарей в покое. У них растет достойная смена в лице Максименко и Сафонова. Не дает покоя мысль, почему за все то время, что мы выдавали российское гражданство в спорте, наш футбол не нашел нормального забивалу. В баскетболе был Холден, в шорт-треке Ан. Ну где человек, который может выйти вместе с Дзюбой или Соболевым, чтобы построить нормальную игру в атаке? Почему в этом направлении никто не посмотрел, потому как это беда совершенно беспросветная. Она у нас хроническая и не лечится никак.

Таких, как те же спартаковцы Понсе и Ларссон или зенитовец Азмун (помните, как Тина Канделаки случайно перепутала иранца с Магомедом Оздоевым, поздравляя сборную с победой?), у нас близко нет. Но все прекрасно знают, что Дзюба с иранцем и без него – это две большие разницы. Артем не молод, пару лет - и уйдет из сборной. Но на горизонте все равно одни большие. Проблему надо как-то решать.

Может, женщин наших подключать, чтобы в оборот брали талантливых импортных нападающих? Роман, свадьба, брак, гражданство. На месте Станислава Саламовича сделал бы эту задачу ключевой. И передал бы на разработку в соответствующие инстанции. Пусть поработают на славу отечественного футбола, потому как дело государственной важности.

Заодно пусть приглядятся к игрокам обороны. Марио уже не молод, бьют его нещадно. Пусть сам тоже ищет на родине новые кадры для сборной России. Пока же сзади у нас расклад такой, что мурашки пробегают, когда статистику посмотришь.

Жирков в новом году не играл за питерцев вообще. Нойштедтер в старте через раз, когда кто-то в «Динамо» нездоров. Вызов Жирова наводит Василия Уткина на нехорошие мысли, что игрока из второй немецкой Бундеслиги приглашают, чтобы только засветить и продать. Его «Зандхайзен» идет в своем турнире предпоследним.

Самошников из «Рубина» - новичок, в сборной не проверенный. Семенов из «Ахмата» напротив старожил. Но как играет его клуб после паузы в чемпионате, лучше не вспоминать. Три матча – три поражения и восемь пропущенных голов.

Кудряшов уже совсем не молод, если не сравнивать его с Жирковым. В Турции его «Антальяспор» выиграл один раз за последние 11 туров. И даже Фернандес сдал. То ли из-за пандемии, то ли после женитьбы. А тут еще такой удар в голову получил в матче с «Арсеналом», что нет уверенности в его полной боеготовности.

Смольников из «Краснодара» из трех туров этого года играл только в двух. Потому как с «Уралом» получил красную и матч со «Спартаком» пропускал. Может, и к счастью. Не был участником унизительного разгрома «быков», которые выглядят после зимней спячки на редкость паршиво.

Остаются Джикия и Караваев. Вот и все дела. А потом мы будем спрашивать со Станислава Саламовича, где долгожданный победный результат. У него ведь на бумаге – сильнейший состав.