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Италия - Серия B 2-й тайм, 64' Брешия 1 Реджина 0 П1 1.30 Х 4.80 П2 15.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 61' Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 3.50 Х 1.95 П2 4.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 60' Монца 1 Реджана 0 П1 1.14 Х 8.00 П2 20.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 60' Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 3.10 Х 2.00 П2 4.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 62' Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.55 Х 2.95 П2 16.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 17' Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 19' Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 4.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Дерби Каунти 0 Брентфорд 1 П1 8.60 Х 5.80 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.45
Англия - Первая лига 2-й тайм, 64' Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 1 П1 9.70 Х 5.50 П2 1.30
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.29 Х 6.70 П2 9.90
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 3.10
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
«За ЦСКА наблюдать интереснее, чем за «Зенитом». Хомуха - о центральном матче 23-го тура РПЛ
16 марта 21:21
автор: Максим Михалко

«За ЦСКА наблюдать интереснее, чем за «Зенитом». Хомуха - о центральном матче 23-го тура РПЛ

Обладатель Кубка России, бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ.

ЦСКА пора взрослеть

- Дмитрий Иванович, за «Зенит» вы отыграли два сезона, за ЦСКА – четыре. Ваши симпатии завтра будут на стороне армейцев?
- Симпатии остались в прошлом. Я давно работаю в РФС и смотрю матчи с профессиональной позиции, ко всем командам отношусь ровно. Хотя если сравнивать нынешние ЦСКА и «Зенит», то за ЦСКА наблюдать интересней.

- Почему?
- Костяк чемпионов России составляют опытные, сложившиеся и взрослые по возрасту игроки. Их возможности понятны. У ЦСКА же много молодежи, которая выходит на поле постоянно и уже пытается играть видные роли. В этом смысле ЦСКА мне поближе – смотреть за молодой и растущей командой очень интересно.

- Темпы роста соответствуют ожиданиям? ЦСКА почти весь чемпионат идет в тройке.
- С одной стороны, это хороший результат. Армейцы сохраняют высокие шансы не только на участие в Лиге чемпионов, но и на первое место. При этом, бросаются в глаза резкие перепады в игре. За хорошим по качеству и победным матчем может последовать посредственный. И такое по ходу сезона повторяется периодически.

- Причина – возраст?
- Конечно, главная причина нестабильности – малоопытность молодежи. Хотя они уже провели достаточно матчей на высшем уровне, причем рядом со зрелыми мастерами, чтобы ждать от них большего. На мой взгляд, ЦСКА пора играть уже в более зрелый футбол.

Время Дзагоева заканчивается

- И все-таки – кто-нибудь из молодых заслуживает отдельной похвалы?
- Выделю Кучаева и Марадишвили. Они на фоне сверстников выделяются стабильностью, их влияние на командную игру и результат более заметны. У Марадишвили я вижу потенциал повторить путь в ЦСКА Алана Дзагоева. Который уже в юном возрасте стал ведущим игроком середины поля и остался им на десятилетие.

- Значит, польза в лимите на иностранцев есть? Без этого мы столько молодежи наверное бы не увидели.
- На данном этапе лимит оправдан. Не сократись разрешенное количество иностранцев, на места многих молодых россиян пришли бы посредственные футболисты. Средства на сильных легионеров сейчас есть только у «Зенита» и «Спартака». Без других зарубежных игроков мы вполне можем обойтись. Поэтому дополнительный шанс, которые лимит дал нашей молодежи, выглядит оправдано и справедливо.

- Вернемся к ЦСКА. У Алана Дзагоева перспективы в команде еще видите?
- Нет. Слышал, что клуб не планирует заключать с Аланом новый контракт, об этом уже говориться почти в открытую. Причина – подверженность Дзагоева травмам, которые вынуждают его пропускать большинство матчей команды. Играть видные роли Алан Дзагоев в ЦСКА уже не готов, да и молодежь все-таки себя проявляет. После завершения сезона пути ЦСКА и Дзагоева скорее всего разойдутся.

В одиночку с «Зенитом» не справится никто

- А что сейчас происходит с Чаловым?
- У него наступил период борьбы за место в стартовом составе. Чалов долго был основным нападающим, ему доверяли. Но сейчас на роль основного взят Саломон Рондон, а Федору предстоит доказать, что и он достоин начинать матчи с первых минут. В перспективы Чалова я верю. Думаю, он может приносить пользу и забивать, выходя на замену.

- А Рондон завтра сможет доставить большие проблемы своей бывшей команде?
- При достаточной поддержке партнеров. «Зенит» - команда более опытная, сыгранная и мастеровитая. В России «Зениту» трудно создать проблемы в одиночку, для этого нужна слаженная игра всей команды. Тоже самое касается и Влашича. В матче первого круга между этим соперниками Влашич был заметной фигурой, забил гол. Но Никола может играть еще сильнее, если более организованной и стабильной будут командные действия.

- Без Марио Фернандеса правый фланг у армейцев сильно просядет?
- Отсутствие Фернандеса может стать проблемой. Марио – системообразующий игрок ЦСКА, одинаково важен и в защите, и в нападении. Без него преимущество «Зенита» на его левом фланге атаки грозит стать подавляющим. Но все в руках армейцев. У них есть отличная возможность доказать, что справиться с чемпионом России они способны и без своего лидера.

У Караваева есть шанс доказать, что он лучший

- Как справиться со связкой Азмун-Дзюба?
- Рецепт простой – дисциплинированной и слаженной игрой. В которой армейцы должны быстро перестраиваться и не допускать ситуаций, когда зенитовцы смогут свободно разыгрывать мяч у чужой штрафной. Взаимодействие в передней линии «Зенита» отработано хорошо, атака чемпионов - не только связка Азмун-Дзюба. Это еще и Кузяев, и Вендел, и Оздоев, и Сантос, возможно, сыграет Жирков. В предыдущих матчах многие моменты создавались после коллективного взаимодействия. И с учетом высокого индивидуального мастерства зенитовцев, их шансы в атаке выглядят предпочтительней. Прошлогодняя победа «Зенита» в Москве со счетом 4:0 наглядно показала, что бывает, когда в середине поля и у своих ворот сине-бело-голубым предоставляют свободу.

- А есть ли в матче привлекательные личные противостояния?
- Интересно посмотреть, как проявит себя Вячеслав Караваев. Подтекстов много: Караваев против родной команды в одном из ключевых матчей чемпионата, к тому же в отсутствие прямого конкурента по сборной Марио Фернандеса. Завтра у зенитовца снова появится шанс доказать, что он готов быть в сборной на своей позиции первым. Заявку на это Караваев сделал еще осенью, завтра посмотрим на продолжение.

- Если ЦСКА победит, отрыв от «Зенита» сократится до 2 очков. Тогда в чемпионство ЦСКА поверите?
- Все возможно. Шансы на первое и второе место остаются у нескольких команд. Кроме «Зенита», это в первую очередь ЦСКА и «Спартак». «Сочи? Сомневаюсь, что «Сочи» до конца турнира будут претендовать на место в Лиге чемпионов, а вот у ЦСКА такие перспективы есть. Но у всех преследователей лидера еще много сложных матчей. Завтрашняя встреча красно-синих с «Зенитом» может многое прояснить.

источник: «Советский спорт»
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