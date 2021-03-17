Рекорд Акинфеева счастья не принес. «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки (видео)

Оба тренера считаются довольно консервативными, так что изменений в составах по сравнению с предыдущими матчами оказалось минимум. У ЦСКА в центре полузащиты Константина Марадишвили сменил присевший по весне на лавку Иван Обляков, зато правый фланг обороны занял Марио Фернандес, получивший повреждение в Туле. К счастью, подозрения на перелом челюсти не оправдались.

Центральный матч тура и один из ключевых в чемпионской гонке начался с почти десятиминутным опозданием. Виной тому 11 добавленных минут в первом тайме встречи «Ротора» и «Ростова», из-за чего финальный свисток прозвучал позже запланированного. А поскольку трансляция ЦСКА – «Зенит» транслировалась по федеральному телеканалу, пришлось пойти на уступки. Надо же еще рекламу спонсоров успеть показать.

Для обеих команд матч был принципиальным не только в виду того, что в последние 15 сезонов они нередко между собой делили звание сильнейшего клуба страны, но и в связи с неоптимальной формой на решающей стадии сезона. Питерцы выиграли только один матч из четырех весенних, причем до выдающегося выстрела Вячеслава Караваева «Ахмат» навязывал очень серьезную борьбу. Армейцы тоже обыграли только грозненцев, а в Туле уступили.

Так что для Виктора Гончаренко эта была определяющая игра, ведь в случае неудачи становилось очевидно, что тренер уперся в потолок и не может дать команде больше. Некстати тут напоминания о том, что его подопечные не обыгрывали «Зенит» с ноября 2018-го (ничья и три поражения), а действующих чемпионов – с лета 2017-го (тогда ими были спартаковцы). И в довесок отъезд тренера в родную Белоруссию после прошлогодней встречи в Москве, завершившейся разгромом 0:4 и чуть не завершившейся перестановками на тренерском мостике. Взять реванш за то поражение у хозяев не получилось.

РОНДОН НА ВЫСОТЕ

Зенитовцы начали матч по-чемпионски, сходу создав два голевых момента, но у Далера Кузяева и Артема Дзюбы удары не получились (возможно, сыграла роль и зимняя погода – в Москве шел снег) – первый пробил вдоль ворот, а второй в Игоря Акинфеева. Вскоре Дуглас Сантос пробил с линии штрафной в штангу, но на сей раз был зафиксирован офсайд.

Приблизительно до середины тайма гости легко преодолевали оборонительные редуты красно-синих – Бактийор Зайнутдинов, Обляков (было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке) и Ильзат Ахметов не справлялись с оппонентами. Продвижение мяча тоже давалось с большим трудом, а на последнюю передачу в центр штрафной решался только Марио Фернандес. И это всегда было перспективно, ведь Саломон очень здорово играет в воздухе.

Так он и открыл счет первым же ударом в створ, преобразовав преимущество во владении (а оно было заметным). Чидера Эджуке на краю ушел от Магомеда Оздоева, как от стоячего, и мягко подал в штрафную, где Ярослав Ракицкий в очередной раз подтвердил, что позиционную борьбу вверху он ведет плохо – Рондон выпрыгнул и головой поразил ворота своей бывшей команды.

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НАУЧИТЕ ДЗЮБУ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ!

Впрочем, к перерыву в счете вели уже гости. Всего пять минут спустя случился ответный гол, вполне похожий по смыслу. Дуглас Сантос навесил с фланга, Далер Кузяев на ближней штанге попытался сыграть пяткой, чем дезориентировал Акинфеева, а Дзюба выиграл позицию у Игоря Дивеева и переправил мяч в пустые ворота.

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А в самой концовке тайма не повезло Марио Фернандесу. Он бросился под удар Сердара Азмуна, но мяч, срикошетив от него в колено иранцу, отскочил в отставленную руку. Арбитр Евгений Кукуляк (в бытность футболистов вообще-то воспитанник ЦСКА, если вы не знали) эпизод пропустил, но VAR остановил игру.

Решение о пенальти принималось очень долго. Семак указывал на очевидную игру рукой, Фернандес качал головой, Акинфеев кричал на судью. По губам можно было прочесть нецензурную версию фразы: «Вы надоели, блин!» Тренеры на скамейке хозяев смотрели повтор на смартфоне и выражали неудовольствие происходящим. Всех спас Дзюба, запоровший уже третий пенальти в чемпионате – вратарь угадал направление удара. На мгновение показалось, что судьи потребуют перебить, потому что сразу несколько армейцев до удара вбежали в штрафную (и это так), то арбитры побоялись накалять обстановку и назначили угловой.

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Так что Акинфеев по отраженным пенальти повторил рекорд Романа Березовского (по 18).

СНАЙПЕР ВЕНДЕЛ, ГРУБИЯН АХМЕТОВ

Начало второго тайма для хозяев стало кошмарным. Сначала Дзюба взял реванш за нереализованный пенальти. Дуглас Сантос, как тяжелоатлет, вбросил аут в центр штрафной, форвард, дотянувшись ногой до мяча, откинул его Венделу, и бразилец неотразимо выстрелил в дальнюю девятку. Без шансов для рекордсмена Акинфеева.

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А затем Ахметов совершил чудовищный фол против Кузяева, чуть не сломав ему ногу. Кукуляк опять пропустил фол, но после приглашения к монитору от видеоассистента исправил свою ошибку. В течение трех минут ЦСКА потерял ничейный результат и остался в меньшинстве.

Как бы ни критиковали Семака (и по делу), «Зенит» наконец показал чемпионский футбол, обыграв на выезде одного из главных преследователей. И до того сине-бело-голубые смотрелись мощнее, а уж получив численное преимущество, сомнений в победителе не оставили – третий гол сделал, пожалуй, лучший игрок матча Кузяев, протащивший мяч мимо Эмиля Бохинена (дебютировал в РПЛ, выйдя вместо Облякова) и Дивеева и выкативший под удар Венделу. А если бы не Акинфеев, счет был бы намного крупнее. Моменты питерцам надо реализовывать лучше, потому что, как и в игре с «Ростовом», в концовке в большинстве они пропустили.

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«ЗЕНИТ» УХОДИТ В ОТРЫВ

Очень слабый матч, как в общем-то и все весенние, провел Никола Влашич, а больше вести игру у красно-синих некому. Хорвата хватило лишь на реализацию пенальти, заработанного Бохиненом (совершенно неоправданно сфолил на игроке, выходившем из штрафной, Алексей Сутормин). Норвежец ошибся в эпизоде с третьим голом в ворота ЦСКА, но в концовке понравился активностью.

«Зенит» выиграл и оторвался от «Спартака» на семь очков. В четверг красно-белые дома принимают «Урал». Армейцы тоже будут очень внимательно смотреть ту встречу, ведь в случае победы подопечных Доменико Тедеско от зоны Лиги чемпионов ЦСКА будут отделять уже четыре очка. Все идет к тому, что в следующий сезон армейцы войдут с новым тренером.

РПЛ. 23-й тур

ЦСКА – «Зенит» - 2:3 (1:1)

Голы: Рондон, 28 – 1:0. Дзюба, 33 – 1:1. Вендел, 50 – 1:2. Вендел, 77 – 1:3. Влашич, 90+1 – с пенальти – 2:3.

Нереализованный пенальти: Дзюба, 45 (вратарь).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Тикнизян, 84), Ахметов, Обляков (Бохинен, 67), Кучаев (Марадишвили, 67), Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 84).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 85), Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев (Мостовой, 78), Барриос, Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 64).

Предупреждение: Акинфеев, 45.

Удаление: Ахметов, 53.

Судья: Кукуляк (Калуга).