Гончаренко точно покидает ЦСКА. Имя преемника назовут на неделе, и это необязательно Березуцкий

Слухи о намечающейся отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев поползи сразу после окончания игры, в которой ЦСКА, по сути, попрощался с надеждами побороться в этом сезоне за золото и заметно осложнил себе задачу попасть в Лигу чемпионов. Хотя сам наставник армейцев на пресс-конференции излучал оптимизм: мол, команде надо отдать должное, ребята достойно бились против «Зенита» даже в меньшинстве, и после перерыва на матчи сборных работа продолжится.

Работа продолжится. Но уже без Виктора Михайловича. По информации «Советского спорта» из надежного источника, руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко. Правда, обстоятельтва этого решения не соответствуют тем данным, которые ранее распространили другие СМИ.

Версия о том, что глава Совета директоров ЦСКА Максим Орешкин в декабре настоял на том, чтобы белорусский специалист продолжил тренировать команду, и только сейчас «прозрел», не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле Орешкин уже тогда выступал за уход Гончаренко. Однако положился на опыт президента ЦСКА Евгения Гинера, который заблокировал отставку тренера.

Теперь же, когда Гончаренко не оправдал очередной выданный ему карт-бланш, его судьба решена окончательно. Официально о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время. До конца недели ЦСКА проведет переговоры с потенциальными преемниками, среди которых присутствует и иностранный специалист, чья кандидатура рассматривалась еще в декабре.

Если договориться с новым главным тренером не получится, то сезон-2020/21 у руля команды доработает Василий Березуцкий, который, напомним, зимой был назначен помощником Гончаренко. Впрочем, такой вариант развития событий не считается приоритетным. В ЦСКА рассчитывают получить нового главного тренера с серьезным опытом работы уже на концовку нынешнего чемпионата.