Гончаренко точно покидает ЦСКА. Имя преемника назовут на неделе, и это необязательно Березуцкий

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат перерыв Филадельфия Си 45 Милуоки Бакс 31 П1 1.30 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат перерыв Вашингтон Уиза 66 Сакраменто Кин 66 П1 4.10 П2 1.24
НБА - регулярный чемпионат перерыв Детройт Пистон 63 Торонто Рэптор 58 П1 1.95 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 24' Индиана Пэйсер 60 Бруклин Нетс 55 П1 1.75 П2 2.08
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Оттава Сенатор 1 Ванкувер Кэнак 2 П1 6.60 Х 5.00 П2 1.41
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Йорк Рейнд 2 Филадельфия Фл 0 П1 2.27 Х 4.00 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 2' Чикаго Буллз 5 Сан-Антонио Сп 4 П1 1.50 П2 2.60
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 1' Кливленд Кавал 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.20 П2 1.35
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 2' Хьюстон Рокетс 0 Голден Стэйт У 5 П1 6.40 П2 1.12
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.43 П2 2.90
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Майами Хит 0 П1 1.88 П2 1.96
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Монреаль Канад 0 П1 2.50 Х 4.10 П2 2.44
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверик 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.10 П2 1.76
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.80 Х 4.10 П2 2.20
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.67 Х 4.60 П2 4.20
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.20 Х 4.30 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 17:00 Уфа 0 Локомотив М 0 П1 4.50 Х 3.20 П2 2.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Урал 0 П1 1.56 Х 4.00 П2 7.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Краснодар 0 Динамо М 0 П1 2.22 Х 3.50 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.33 Х 3.70 П2 2.80
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.50
Лига Европы 20:55 Шахтёр Д 0 Рома 0 П1 2.70 Х 3.50 П2 2.65
Лига Европы 20:55 Мольде 0 Гранада 0
Лига Европы 20:55 Динамо З 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Лига Европы 20:55 Арсенал 0 Олимпиакос 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.13
Лига Европы 23:00 Янг Бойз 0 Аякс 0 П1 3.00 Х 4.20 П2 2.14
Лига Европы 23:00 Милан 0 Манчестер Юнай 0 П1 1.37 Х 5.55 П2 7.90
Лига Европы 23:00 Вильярреал 0 Динамо К 0 П1 1.37 Х 4.70 П2 10.5
Лига Европы 23:00 Рейнджерс 0 Славия П 0 П1 2.36 Х 3.20 П2 3.30
Гончаренко точно покидает ЦСКА. Имя преемника назовут на неделе, и это необязательно Березуцкий
18 марта 02:03
автор: Иван Сергеев

Гончаренко точно покидает ЦСКА. Имя преемника назовут на неделе, и это необязательно Березуцкий

«Советский спорт» узнал подробности происходящего в армейском клубе после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3).

Слухи о намечающейся отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев поползи сразу после окончания игры, в которой ЦСКА, по сути, попрощался с надеждами побороться в этом сезоне за золото и заметно осложнил себе задачу попасть в Лигу чемпионов. Хотя сам наставник армейцев на пресс-конференции излучал оптимизм: мол, команде надо отдать должное, ребята достойно бились против «Зенита» даже в меньшинстве, и после перерыва на матчи сборных работа продолжится.

Работа продолжится. Но уже без Виктора Михайловича. По информации «Советского спорта» из надежного источника, руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко. Правда, обстоятельтва этого решения не соответствуют тем данным, которые ранее распространили другие СМИ.

Версия о том, что глава Совета директоров ЦСКА Максим Орешкин в декабре настоял на том, чтобы белорусский специалист продолжил тренировать команду, и только сейчас «прозрел», не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле Орешкин уже тогда выступал за уход Гончаренко. Однако положился на опыт президента ЦСКА Евгения Гинера, который заблокировал отставку тренера.

Теперь же, когда Гончаренко не оправдал очередной выданный ему карт-бланш, его судьба решена окончательно. Официально о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время. До конца недели ЦСКА проведет переговоры с потенциальными преемниками, среди которых присутствует и иностранный специалист, чья кандидатура рассматривалась еще в декабре.

Если договориться с новым главным тренером не получится, то сезон-2020/21 у руля команды доработает Василий Березуцкий, который, напомним, зимой был назначен помощником Гончаренко. Впрочем, такой вариант развития событий не считается приоритетным. В ЦСКА рассчитывают получить нового главного тренера с серьезным опытом работы уже на концовку нынешнего чемпионата.

Напомним, что Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России-2018 и дважды завоевывали серебро (2016/17, 2017/18). Предыдущие два сезона команда завершала на четвертом месте в РПЛ и оба раза проваливалась в Лиге Европы. В текущем чемпионате армейцы идут третьими, отставая на очко от «Спартака» (у которого есть матч в запасе) и на восемь от «Зенита».

т
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шайба Капризова признана лучшей в неделе НХЛС первого апреля в России меняется порядок сдачи практического экзамена в ГИБДДОвечкин обошёл Эспозито в списке лучших снайперов НХЛПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонкеУЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на коленоСМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова
Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Карасев — лучший. Наш судья не встал на колени перед матчем Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев оказался в центре внимания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
С «Фиорентиной», но без Кокорина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Овечкин — просто зверь. У него уже 1300 очков и 13 голов до Дионна (видео)
Александр Овечкин, догнав в прошлом матче Фила Эспозито, без раскачки пустился в погоню за пятой строчкой в списке лучших снайперов в истории НХЛ, которую пока занимает Марсель Дионн.
«ЦСКА не борется за золото, но с «Зенитом» будет 1:1». Прогноз Ловчева на главный матч 23-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит», который состоится 17 марта в Москве.
Приняли смерть от шайбы. Летальные исходы во время хоккейных матчей
Смерть 19-летнего капитана молодежной команды питерского "Динамо" Тимура Файзутдинова - далеко не первый случай, когда хоккеист погибает после попадания шайбы в незащищенное место.
Трагедия в хоккее. 19-летний капитан «Динамо» СПб умер после попадания шайбы в голову
За жизнь защитника Тимура Файзутдинова врачи боролись три дня, но спасти парня не удалось.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Судьи в российском футболе – низкая квалификация или взяточники?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика