Панарин и Бучневич громят «Филадельфию», 1000-й гол «Баварии», рекорд Звонаревой

«БАВАРИЯ» ВНОВЬ ОДОЛЕЛА «ЛАЦИО»

В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» играла на своем поле с римским «Лацио» и выиграла 2:1. На 33-й минуте мяч с пенальти забил Роберт Левандовски, но более примечательным оказался гол Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Он стал 1000-м для немецкого суперклуба в еврокубках. Лишь две команды – испанские «Реал» (1169) и «Барселона» (1138) – забили больше.

«Бавария» вышла в четвертьфинал (первый матч немцы также выиграли – 4:1) и стала вторым немецким клубом на этой стадии Лиги чемпионов после дортмундской «Боруссии». Также в восьмерку сильнейших клубов Европы вошли: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Порту», «ПСЖ».

«ПСЖ» ОБЫГРАЛ «ЛИЛЛЬ» В КУБКЕ

«Пари Сен-Жермен» вышел не только в четвертьфинал главного еврокубка, но и в четвертьфинал Кубка Франции. В вынесенном матче 1/8 парижане разгромили на своем поле «Лилль» – 3:0. Первый гол в ворота гостей забил Мауро Икарди, второй и третий – Килиан Мбаппе, который заменил аргентинца на 38-й минуте. Остальные матчи 1/8 пройдут 6 апреля.

БУ ЧНЕВИЧ НАБРАЛ ЧЕТЫРЕ ОЧКА, ПАНАРИН – ДВА

Форменным разгромом завершился матч Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке, где местные «рейнджеры» принимали «Филадельфию». Встреча закончилась со счетом 9:0. Самым результативным игроком в составе хозяев стал швед Мика Зибанежад, набравший шесть (3+3) очков, вторым - Павел Бучневич. В активе россиянина – четыре (2+2) очка за результативность. На счету Артемия Панарина – гол и передача. Бучневич набрал 26 очков (10+16) в сезоне и опередил Артемия, на счету которого 24 (7+17). При этом Павел стал лидером по результативности среди всех россиян в НХЛ.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший все 26 бросков гостей и сделавший шатаут. Это второй матч «на ноль» в сезоне для российского вратаря.

ЗВОНАРЕВА УСТАНОВИЛА РЕКОР Д, РУБЛЕВ – НА ПУТИ К НЕМУ

В 1/8 финала турнира в Дубае Андрей Рублев обыграл американца Тэйлора Фрица – 6:3, 6:1. Для восьмой ракетки мира эта победа стала 22-й подряд на турнирах серии АТР 500. Победа в Дубае позволила россиянину обойти Энди Маррэя и выйти на второе место, впереди только Роджер Федерер с 28 выигранными матчами подряд. Чтобы обогнать знаменитого швейцарца, Андрею надо победить в Дубае и дойти до финала на следующем своем турнире АТР 500.