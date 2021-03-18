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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 17:00 Уфа 0 Локомотив М 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.10
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Урал 0 П1 1.56 Х 4.00 П2 7.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Краснодар 0 Динамо М 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.33 Х 3.70 П2 2.80
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.50
Лига Европы 20:55 Арсенал 0 Олимпиакос 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.13
Лига Европы 20:55 Шахтёр Д 0 Рома 0 П1 2.70 Х 3.50 П2 2.65
Лига Европы 20:55 Динамо З 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Лига Европы 20:55 Мольде 0 Гранада 0
Лига Европы 23:00 Вильярреал 0 Динамо К 0 П1 1.37 Х 4.70 П2 10.5
Лига Европы 23:00 Рейнджерс 0 Славия П 0 П1 2.36 Х 3.20 П2 3.30
Лига Европы 23:00 Янг Бойз 0 Аякс 0 П1 3.00 Х 4.20 П2 2.14
Лига Европы 23:00 Милан 0 Манчестер Юнай 0 П1 1.37 Х 5.55 П2 7.90
Панарин и Бучневич громят «Филадельфию», 1000-й гол «Баварии», рекорд Звонаревой
18 марта 09:30
автор: Степан Охотников

Панарин и Бучневич громят «Филадельфию», 1000-й гол «Баварии», рекорд Звонаревой

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном, что случилось в мире спорта за ночь.

«БАВАРИЯ» ВНОВЬ ОДОЛЕЛА «ЛАЦИО»

В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» играла на своем поле с римским «Лацио» и выиграла 2:1. На 33-й минуте мяч с пенальти забил Роберт Левандовски, но более примечательным оказался гол Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Он стал 1000-м для немецкого суперклуба в еврокубках. Лишь две команды – испанские «Реал» (1169) и «Барселона» (1138) – забили больше.

«Бавария» вышла в четвертьфинал (первый матч немцы также выиграли – 4:1) и стала вторым немецким клубом на этой стадии Лиги чемпионов после дортмундской «Боруссии». Также в восьмерку сильнейших клубов Европы вошли: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Порту», «ПСЖ».

«ПСЖ» ОБЫГРАЛ «ЛИЛЛЬ» В КУБКЕ

«Пари Сен-Жермен» вышел не только в четвертьфинал главного еврокубка, но и в четвертьфинал Кубка Франции. В вынесенном матче 1/8 парижане разгромили на своем поле «Лилль» – 3:0. Первый гол в ворота гостей забил Мауро Икарди, второй и третий – Килиан Мбаппе, который заменил аргентинца на 38-й минуте. Остальные матчи 1/8 пройдут 6 апреля.

БУЧНЕВИЧ НАБРАЛ ЧЕТЫРЕ ОЧКА, ПАНАРИН – ДВА

Форменным разгромом завершился матч Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке, где местные «рейнджеры» принимали «Филадельфию». Встреча закончилась со счетом 9:0. Самым результативным игроком в составе хозяев стал швед Мика Зибанежад, набравший шесть (3+3) очков, вторым - Павел Бучневич. В активе россиянина – четыре (2+2) очка за результативность. На счету Артемия Панарина – гол и передача. Бучневич набрал 26 очков (10+16) в сезоне и опередил Артемия, на счету которого 24 (7+17). При этом Павел стал лидером по результативности среди всех россиян в НХЛ.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший все 26 бросков гостей и сделавший шатаут. Это второй матч «на ноль» в сезоне для российского вратаря.

ЗВОНАРЕВА УСТАНОВИЛА РЕКОРД, РУБЛЕВ – НА ПУТИ К НЕМУ

В 1/8 финала турнира в Дубае Андрей Рублев обыграл американца Тэйлора Фрица – 6:3, 6:1. Для восьмой ракетки мира эта победа стала 22-й подряд на турнирах серии АТР 500. Победа в Дубае позволила россиянину обойти Энди Маррэя и выйти на второе место, впереди только Роджер Федерер с 28 выигранными матчами подряд. Чтобы обогнать знаменитого швейцарца, Андрею надо победить в Дубае и дойти до финала на следующем своем турнире АТР 500.

Тем временем на женском турнире в Санкт-Петербурге неувядающая Вера Звонарева одержала победу в самом длинном матче в истории этих соревнований. На то, чтобы одолеть во втором круге француженку Фиону Ферро россиянке понадобилось три часа и 10 минут. Счет в матче – 6:7, 7:5, 7:6 в пользу Звонаревой. Помимо Веры в четвертьфинал вчера вышли Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова. Сегодня за попадание в восьмерку сильнейших поспорят россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Гасанова, Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян сыграет с чешкой Катериной Синяковой, а Дарья Касаткина – с белоруской Александрой Саснович.

источник: «Советский спорт»
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