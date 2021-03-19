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Сергей Силкин: «Динамо» в этом сезоне способно попасть в тройку
19 марта 14:31
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Силкин: «Динамо» в этом сезоне способно попасть в тройку

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением по поводу волевой победы бело-голубых над «Краснодаром» (3:2), а также о неудачах «быков» в чемпионате.

- Как вам матч в Краснодаре?
- «Динамо» сейчас играет в такой футбол, что если команда соперника не готова функционально, то ей очень сложно с ними играть. Несмотря на то, что москвичи по ходу матча проигрывали 0:2, тренер сделал ставку на атаку, поменял защитников и выпустил игроков атаки. Команда смогла быстро забить первый мяч и дожать «Краснодар». На поле вышел молодой парень Тюкавин и удалось победить.

- Ну а то, что «Динамо» проигрывало 0:2 по ходу матча, не настораживает?
- Важно другое – команда до конца билась и победила. Это говорит о том, что игроки собраны неравнодушные, что они хотят побеждать. Плюс видна тренерская рука. Заметно, что настроение в коллективе хорошее. Самое главное, что радует – на поле выходит много молодых россиян.

- Тюкавин ждал вызова в сборную России. Ему еще рано или можно было пригласить?
- Это надо у Черчесова спрашивать. Он на кого-то рассчитывает. Если брать Тюкавина, надо кого-то убирать. Значит, Черчесов считает, что приглашать Тюкавина пока рановато. Не стоит после каждой удачной игры записывать футболистов в кандидаты. Это ведь молодые ребята, нестабильные.

- На что способно «Динамо» в текущем сезоне?
- Попасть в тройку. Не важно, кого они потеснят, я сужу по футболу, в который они играют. Он мне импонируют. Понятно, что где-то они набивают шишки, как в игре со «Спартаком». Но ребята набираются опыта. У команды неплохие перспективы. Если будут играть в такой футбол, то будут набирать очки. Мы же видим, что игроки не сдаются. Понятно, что у «Краснодара» сейчас не самые простые времена, но динамовцы играли на выезде, проигрывали, и, тем не менее, добились победы.

- С чем связываете неудачи «Краснодара» в весенней части чемпионата? В 2021 году у «быков» четыре поражения, одна ничья и лишь одна победа над «Тамбовом».
- Что-то там явно не так. Плюс травмы, и основным составом они не могут играть. Где-то фортуна отворачивается. Ведь когда команда побеждает, то все идет по накатанному. А когда случаются такие моменты, их нужно перетерпеть. Руководству надо найти возможность подождать. Скоропалительные выводы не дают тренеру права на ошибку. Тренер тоже набирается опыта, и если на него делается ставка, то ему надо дать возможность поошибаться.

- Вы не считаете, что нужны кардинальные перемены на тренерском мостике?
- Понятно, что руководство у «Краснодара» амбициозное и хочет попадать в еврокубки, но не всегда все складывается.

- Некоторые эксперты считают, что «Краснодару» подошел бы Виктор Гончаренко, который, скорее всего, покинет ЦСКА после завершения сезона или еще раньше. А вы как думаете?
- Это неплохой специалист. Но не надо и наших тренеров забывать. У нас есть молодые ребят, с игровым опытом, которые хотят работать. Хотя «Краснодару» нужен опытный наставник. Думаю, что у Гончаренко получилось бы удачно работать в этом клубе.

- «Краснодар» в этом сезоне не попадает в еврокубки?
- Мне кажется, будет сложновато. Матчей осталось немного и надо набирать сто процентов очков. Если не попадут, будет провал, но не бывает таких команд, которые все время побеждают. У любого клуба есть периоды, когда ничего не получается.

источник: «Советский спорт»
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