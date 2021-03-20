«У Олича с Рахимичем может получиться интересный тандем». Яновский о возможной смене тренера в ЦСКА

- Как вы восприняли новость, что Виктора Гончаренко в ЦСКА может заменить Ивица Олич?

- Сейчас тяжело что-то об этом сказать, потому что я пристально не следил за тренерской карьерой Олича. Знаю только, что он был помощником главного тренера сборной Хорватии. И потом, еще не факт, что Гончаренко уходит. Я читал, что игроки за него выступают, а в ЦСКА спонтанные решения по смене тренера не принимаются. Руководство будет анализировать ситуацию. Но в принципе почему бы и не попробовать Олича? У него огромный опыт выступлений как футболиста в ведущих европейских клубах. Он был в командах на первых ролях.

- Работа в сборной Хорватии - это тоже высокий уровень. Согласны?

- Конечно. Там ведь футболисты выступают в лучших командах Европы.

- А то, что у Ивицы нет опыта работы главным тренеров не может смущать руководство ЦСКА?

- Не знаю. У кого-то сразу получается, кому-то нужно поработать вторым тренером. Все зависит от личности самого человека, насколько он готов управлять командой и насколько он талантлив как тренер.

- ЦСКА для Олича родная команда. Он все там знает. Именно это сыграло роль в его приглашении?

- Конечно. Не случайно обратили внимание именно на его кандидатуру. Он в свое время принес много пользы клубу. Я успел с ним поиграть, но плотного общения у нас не было, потому что он тогда только пришел в команду. Но могу сказать о нем только положительные слова как о футболисте и человеке. Когда он приехал, сразу стал пытаться говорить по-русски.

- Приемником Гончаренко многие болельщики хотели бы видеть Василия Березуцкого. Чем Олич лучше, на ваш взгляд?

- Нельзя сказать кто лучше, кто хуже. Руководству виднее, если оно, конечно, собирается увольнять Гончаренко. У Олича есть опыт выступления за топовые европейские клубы. У братьев нет зарубежного опыта. Они в принципе ребята сообразительные. Думаю, смогут сделать тренерскую карьеру, если зададутся такой целью.