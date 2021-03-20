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Турция - Суперлига 4-я четверть Фетхие Беледие 76 Тофаш 101
Турция - Суперлига 2-й тайм, 46' Генчлербирлиги 0 Касымпаша 0 П1 3.80 Х 2.75 П2 2.33
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Гамбург 0 Хайденхайм 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Эрцгебирге 0 Зандхаузен 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Айнтрахт Б 0 Дармштадт 98 0 П1 3.30 Х 3.10 П2 2.37
Франция - Лига 1 15:00 Метц 0 Ренн 0
Кубок Англии 15:15 Борнмут 0 Саутгемптон 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.00
Турция - Суперлига 15:15 Бешикташ 0 Дарушшафака 0
Англия - Чемпионшип 15:30 Брентфорд 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.62 Х 3.80 П2 6.40
Италия - Серия B 16:00 Виченца 0 Пескара 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.80
Италия - Серия B 16:00 Фрозиноне 0 Лечче 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.70
Турция - Суперлига 16:00 Йени Малатьясп 0 Газишехир 0
Турция - Суперлига 16:00 Гёзтепе 0 Сивасспор 0 П1 2.55 Х 3.40 П2 2.85
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Первая лига 16:00 Портсмут 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия B 16:00 Реджана 0 Козенца 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
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КХЛ - плей-офф 17:00 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 2.85
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Болонья 0 П1 4.00 Х 3.60 П2 1.97
КХЛ - плей-офф 17:00 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.96 Х 4.40 П2 3.10
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«У Олича с Рахимичем может получиться интересный тандем». Яновский о возможной смене тренера в ЦСКА
20 марта 14:01
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Хорватский футбольный союз

«У Олича с Рахимичем может получиться интересный тандем». Яновский о возможной смене тренера в ЦСКА

Игорь Яновский, выступавший с Ивицей Оличем за армейцев, высказал свое мнение о возможном назначении хорвата главным тренером ЦСКА.

- Как вы восприняли новость, что Виктора Гончаренко в ЦСКА может заменить Ивица Олич?
- Сейчас тяжело что-то об этом сказать, потому что я пристально не следил за тренерской карьерой Олича. Знаю только, что он был помощником главного тренера сборной Хорватии. И потом, еще не факт, что Гончаренко уходит. Я читал, что игроки за него выступают, а в ЦСКА спонтанные решения по смене тренера не принимаются. Руководство будет анализировать ситуацию. Но в принципе почему бы и не попробовать Олича? У него огромный опыт выступлений как футболиста в ведущих европейских клубах. Он был в командах на первых ролях.

- Работа в сборной Хорватии - это тоже высокий уровень. Согласны?
- Конечно. Там ведь футболисты выступают в лучших командах Европы.

- А то, что у Ивицы нет опыта работы главным тренеров не может смущать руководство ЦСКА?
- Не знаю. У кого-то сразу получается, кому-то нужно поработать вторым тренером. Все зависит от личности самого человека, насколько он готов управлять командой и насколько он талантлив как тренер.

- ЦСКА для Олича родная команда. Он все там знает. Именно это сыграло роль в его приглашении?
- Конечно. Не случайно обратили внимание именно на его кандидатуру. Он в свое время принес много пользы клубу. Я успел с ним поиграть, но плотного общения у нас не было, потому что он тогда только пришел в команду. Но могу сказать о нем только положительные слова как о футболисте и человеке. Когда он приехал, сразу стал пытаться говорить по-русски.

- Приемником Гончаренко многие болельщики хотели бы видеть Василия Березуцкого. Чем Олич лучше, на ваш взгляд?
- Нельзя сказать кто лучше, кто хуже. Руководству виднее, если оно, конечно, собирается увольнять Гончаренко. У Олича есть опыт выступления за топовые европейские клубы. У братьев нет зарубежного опыта. Они в принципе ребята сообразительные. Думаю, смогут сделать тренерскую карьеру, если зададутся такой целью.

- Но в «Витессе» со Слуцким у Василия не получилось.
- Он еще молодой для тренера. Еще есть время проявить себя. Братья ведь не так давно завершили карьеру.

- Вы сказали, что еще не ясно, уйдет ли Гончаренко. Как считаете, ему нужно уходить?
- Когда еще раньше пошли слухи, что Гончаренко надо увольнять, я был против этого. Считал, что это потенциально сильный тренер. Но время проходит, а ЦСКА нестабилен. Бывают серии матчей, когда команда выигрывает, а потом идет провал. Нет игры, которую ждут болельщики и руководство. При этом футболистов купили, чтобы бороться за первые места, но последние результаты не убеждают, что команда может за это бороться. В важных матчах ЦСКА уступил и не сказать, что были какие-то шансы. Но в любом случае руководство клуба не будет принимать необдуманных решений. Не так много игр осталось до конца чемпионата. Можно и подождать. Не сказать, что в команде катастрофа. ЦСКА может собраться и зацепиться за тройку. По составу армейцы способны побороться за Лигу чемпионов.

- Была информация, что Олич хочет видеть своим помощником Элвера Рахимича.
- Я только за! Они вместе играли, да и мне Рахимич как человек симпатичен. Был бы интересный тандем.

источник: «Советский спорт»
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