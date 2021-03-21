Владимир Пономарев: Скажут, зачем Олич - есть Березуцкий? У хорвата больше опыта

- Владимир Алексеевич, похоже, легенда ЦСКА Олич возвращается. Что скажете?

- Можно сказать, зачем нам Олич, когда у нас Березуцкие есть? Тоже много титулов завоевали, будучи игроками. Затем поработали помощниками у Слуцкого. Но это была работа вторыми тренерами. У нас Онопко 11 лет просидел на лавке помощником и что толку? Лучше бы своего приемника подготовили.

- Насчет титулов можно дискутировать, все-таки Олич в «Гамбурге» и «Баварии» играл…

- Да, он играл в хороших командах, был в составе, забивал - это бесценная практика. Олич поиграл под руководством европейских тренеров, знает их методику. Менталитет, конечно у него европейский. Но как тренер ведь тоже пока только ассистентом работал. Правда, сейчас он ничем не рискует – займет пятое или шестое место, никто его не осудит. Вот пройдет с командой подготовительный период, тогда уже можно и спросить.

- Березуцкие были помощниками у Слуцкого в скромном «Витессе», а Олич вице-чемпион мира со борной Хорватии. Совсем другой опыт.

- Можно согласиться. Березуцким надо было начинать со второй лиги - главными. Чтобы они там шишек набили, поругались с судьями, с хозяевами клуба, закалили характер. С низов надо начинать, а на лавке помощником можно долго просидеть и толку никакого. Поэтому сейчас Васю Березуцкого назначать главным нельзя.

- С приходом Олича и Влашичу будет веселее.

- Как бы он наоборот не успокоился. Но я читал, что им «Милан» интересуется.

- Была такая информация, но подобных вбросов всегда много. Как думаете, наладит Олич контакт с Акинфеевым? Играли они вместе, Кубок УЕФА выигрывали. Но сейчас один тренер, другой - игрок.

- Да, не будет здесь проблем. У Игоря огромный опыт. Почему он должен быть недоволен назначением Олича? Думаю, контакт у них будет нормальный. Может, Олич и Марио поставит на место, а то он бегает везде, а из-за него нам голы забивают.