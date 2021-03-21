Дубль-2. ЦСКА дает Ивице Оличу второй шанс для запуска карьеры

Сегодня трудно понять, чем Ивица Олич лучше других, более опытных кандидатов на должность главного в ЦСКА. Невольно думаешь, что большие армейские боссы пошли на поводу у того самого «грустного счастья». Вспомнили, как здорово было в те времена, когда армейцы брали первый для России Кубок УЕФА, не знали равных в чемпионате. Показывали футбол, с которым было не стыдно выйти против любого европейского клуба. Олич был одним из героев той славной команды. Его армейская карьера пришлась на период, когда победы шли чередом.

В ЦСКА, похоже, предались тем же настроениям. Хотя летом от этого воздержались. Тогда не стали снова брать свою состарившуюся звезду прежних лет Вагнера. А ведь могли. Угодили бы фанатам, попиарились лишний раз. Но сработал предохранитель, в нужную минуту кто-то нажал на тормоз: не надо возвращаться в прошлое.

Все ждали Промеса как спасителя. А он приехал и немного разочаровал. Нет, он вписался в игру, забил уже не раз. Но ждали лидера, безоговорочно лучшего легионера среди спартаковских футболистов, а вышло на деле не так. Ларссон с Соболевым, да и Понсе распиаренному хавбеку ни в чем не уступают. Не было бы красно-белого золота 2017 года – не стали бы за сегодняшние заслуги звать Квинси в «Спартак». Это все от чемпионской ностальгии на фоне предновогодних неудач.

Чувство это крайне опасное, потому что жить надо сегодняшним днем и принимать решения исходя из того, каким ты видишь свое будущее. Смотришь, например, как в «Спартак» возвращали Квинси Промеса, и понимаешь, что кроме ностальгических ноток никаких других козырей у этого варианта не было. Разве что голландец сумел обрести репутацию человека, который будет биться за красно-белых и которого любят болельщики клуба. Но никак не игровые качества говорили в его пользу, а не какого-то другого новичка.

Ностальгия – это грустное счастье. Воспоминания о том, как хорошо было когда-то. Они приходят большей частью в те моменты, когда плохо прямо сейчас, в настоящем. Когда сидишь и думаешь, как сделать так, чтобы все было как в те счастливые минуты.

Интересно было бы посмотреть, как сыграл бы Ивица в нынешней команде, которую в лидеры надо затаскивать, а не быть частью отлаженного механизма. Пока Олич убеждает своим прошлым, но никак не настоящим. Каким для него станет армейская карьера, а для ЦСКА будущее – мы скоро узнаем, если стороны скрепят свои устные договоренности подписанием контракта. 41-летний хорват пока ничем не мог доказать, что он будет классным тренером. Что к этому есть задатки. Потому как весь его опыт – три года работы ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии. Эта не та роль, которая доказывает, что ты можешь успешно справиться с серьезным амбициозным клубом. Потому и возникают сомнения, что это правильный выбор для ЦСКА.

Почему выбор пал на него? Наверное, чисто по-человечески он всем устраивает руководителей клуба. Нет сомнений, что он будет принят футболистами. С Акинфеевым Ивица когда-то играл. Как и с Березуцкими, которые ныне в штабе. Чужим в ЦСКА он точно не будет.

Мы уже слышали, что с ведущими игроками в конце года советовались, что делать с тренером. Вероятно, и сейчас они замолвили слово за этот вариант. Главным лоббистом тут должен быть Никола Влашич. С Оличем он пересекался всю осень в национальной команде, за которую играет в последнее время постоянно. Его мнение – важный момент. Не факт, конечно, что армейский лидер не покинет клуб после сезона. Удачная концовка и хорошие матчи на Евро могут обеспечить ему приглашение в солидный клуб. Его и сегодня сватают в «Милан». Возрастут ли шансы на то, что с Оличем он останется в Москве? Нет. При хорошем предложении ЦСКА несомненно игрока продаст. А вот то, что приход Ивицы сможет проложить дорожку в клуб для его талантливых соотечественников, – это наверняка.

ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы почувствовал на себе, какую хорошую команду удалось слепить загребскому «Динамо». Хорваты в Москве отстояли нулевую ничью, а дома разобрались спокойно с армейцами - 3:1. Уже весной они не заметили в двухраундовом противостоянии «Краснодар», а следом выбили из турнира «Тоттенхэм», разгромив в ответном матче команду Жозе Моуринью - 3:0. Теперь хорватов безусловно разберут по другим командам. Интересно, как далеко они могут забраться в Лиге Европы, пока этого не произошло.

Возможно, кто-то из Загреба переберется и в ЦСКА. Хорватский футбол сегодня на подъеме. Как и немецкий. Мода на тренеров-немцев идет повсеместно. В РПЛ с нынешнего сезона уже два специалиста из Германии – Доменико Тедеско и Сандро Шварц. В четвертьфиналах Лиги чемпионов их будет сразу четверо. Олич по-футбольному больше немец. На родине он поиграл немного, в России три с лишним года, в Германии - целых 12 лет.

В Бундеслигу он в свое время сумел вписаться отлично, это доказывает переход из «Гамбурга» в «Баварию», с которой доходил до финала Лиги чемпионов. Так что рассматривать Ивицу стоит как приверженца немецкого футбола. Вполне вероятно, что именно по этой причине на него и пал сегодняшний выбор красно-синих. И именно потому не Василий Березуцкий, всю жизнь игравший только в России, главный претендент на место уходящего белоруса, а его бывший партнер.

Если так, то это хоть как-то объясняет приглашение хорошего футболиста, который пока не стал хорошим тренером. ЦСКА дает Оличу прекрасный шанс. Один раз он им уже воспользовался. Каким будет дубль-2?