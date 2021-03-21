Дубль-2. ЦСКА дает Ивице Оличу второй шанс для запуска карьеры

Ностальгия – это грустное счастье. Воспоминания о том, как хорошо было когда-то. Они приходят большей частью в те моменты, когда плохо прямо сейчас, в настоящем. Когда сидишь и думаешь, как сделать так, чтобы все было как в те счастливые минуты.
Чувство это крайне опасное, потому что жить надо сегодняшним днем и принимать решения исходя из того, каким ты видишь свое будущее. Смотришь, например, как в «Спартак» возвращали Квинси Промеса, и понимаешь, что кроме ностальгических ноток никаких других козырей у этого варианта не было. Разве что голландец сумел обрести репутацию человека, который будет биться за красно-белых и которого любят болельщики клуба. Но никак не игровые качества говорили в его пользу, а не какого-то другого новичка.
Все ждали Промеса как спасителя. А он приехал и немного разочаровал. Нет, он вписался в игру, забил уже не раз. Но ждали лидера, безоговорочно лучшего легионера среди спартаковских футболистов, а вышло на деле не так. Ларссон с Соболевым, да и Понсе распиаренному хавбеку ни в чем не уступают. Не было бы красно-белого золота 2017 года – не стали бы за сегодняшние заслуги звать Квинси в «Спартак». Это все от чемпионской ностальгии на фоне предновогодних неудач.
В ЦСКА, похоже, предались тем же настроениям. Хотя летом от этого воздержались. Тогда не стали снова брать свою состарившуюся звезду прежних лет Вагнера. А ведь могли. Угодили бы фанатам, попиарились лишний раз. Но сработал предохранитель, в нужную минуту кто-то нажал на тормоз: не надо возвращаться в прошлое.
Сегодня трудно понять, чем Ивица Олич лучше других, более опытных кандидатов на должность главного в ЦСКА. Невольно думаешь, что большие армейские боссы пошли на поводу у того самого «грустного счастья». Вспомнили, как здорово было в те времена, когда армейцы брали первый для России Кубок УЕФА, не знали равных в чемпионате. Показывали футбол, с которым было не стыдно выйти против любого европейского клуба. Олич был одним из героев той славной команды. Его армейская карьера пришлась на период, когда победы шли чередом.
Интересно было бы посмотреть, как сыграл бы Ивица в нынешней команде, которую в лидеры надо затаскивать, а не быть частью отлаженного механизма. Пока Олич убеждает своим прошлым, но никак не настоящим. Каким для него станет армейская карьера, а для ЦСКА будущее – мы скоро узнаем, если стороны скрепят свои устные договоренности подписанием контракта. 41-летний хорват пока ничем не мог доказать, что он будет классным тренером. Что к этому есть задатки. Потому как весь его опыт – три года работы ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии. Эта не та роль, которая доказывает, что ты можешь успешно справиться с серьезным амбициозным клубом. Потому и возникают сомнения, что это правильный выбор для ЦСКА.
Почему выбор пал на него? Наверное, чисто по-человечески он всем устраивает руководителей клуба. Нет сомнений, что он будет принят футболистами. С Акинфеевым Ивица когда-то играл. Как и с Березуцкими, которые ныне в штабе. Чужим в ЦСКА он точно не будет.
Мы уже слышали, что с ведущими игроками в конце года советовались, что делать с тренером. Вероятно, и сейчас они замолвили слово за этот вариант. Главным лоббистом тут должен быть Никола Влашич. С Оличем он пересекался всю осень в национальной команде, за которую играет в последнее время постоянно. Его мнение – важный момент. Не факт, конечно, что армейский лидер не покинет клуб после сезона. Удачная концовка и хорошие матчи на Евро могут обеспечить ему приглашение в солидный клуб. Его и сегодня сватают в «Милан». Возрастут ли шансы на то, что с Оличем он останется в Москве? Нет. При хорошем предложении ЦСКА несомненно игрока продаст. А вот то, что приход Ивицы сможет проложить дорожку в клуб для его талантливых соотечественников, – это наверняка.
ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы почувствовал на себе, какую хорошую команду удалось слепить загребскому «Динамо». Хорваты в Москве отстояли нулевую ничью, а дома разобрались спокойно с армейцами - 3:1. Уже весной они не заметили в двухраундовом противостоянии «Краснодар», а следом выбили из турнира «Тоттенхэм», разгромив в ответном матче команду Жозе Моуринью - 3:0. Теперь хорватов безусловно разберут по другим командам. Интересно, как далеко они могут забраться в Лиге Европы, пока этого не произошло.
Возможно, кто-то из Загреба переберется и в ЦСКА. Хорватский футбол сегодня на подъеме. Как и немецкий. Мода на тренеров-немцев идет повсеместно. В РПЛ с нынешнего сезона уже два специалиста из Германии – Доменико Тедеско и Сандро Шварц. В четвертьфиналах Лиги чемпионов их будет сразу четверо. Олич по-футбольному больше немец. На родине он поиграл немного, в России три с лишним года, в Германии - целых 12 лет.
В Бундеслигу он в свое время сумел вписаться отлично, это доказывает переход из «Гамбурга» в «Баварию», с которой доходил до финала Лиги чемпионов. Так что рассматривать Ивицу стоит как приверженца немецкого футбола. Вполне вероятно, что именно по этой причине на него и пал сегодняшний выбор красно-синих. И именно потому не Василий Березуцкий, всю жизнь игравший только в России, главный претендент на место уходящего белоруса, а его бывший партнер.
Если так, то это хоть как-то объясняет приглашение хорошего футболиста, который пока не стал хорошим тренером. ЦСКА дает Оличу прекрасный шанс. Один раз он им уже воспользовался. Каким будет дубль-2?