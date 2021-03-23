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Артем Дзюба: Матч с Мальтой не будет проходным
23 марта 16:46
автор: Юлия Григорьевская

Артем Дзюба: Матч с Мальтой не будет проходным

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке к первой игре отборочного турнира ЧМ-2022, который пройдет 24 марта.

- Как вы оцениваете прошедшую подготовку сборной России к предстоящей игре?
- Я, как и многие ребята, соскучились по сборной. Мы с нетерпением ждали этого момента. Тренировались очень качественно, за исключением Оздоева и Зобнина. Все остальное прошло на хорошем уровне, с позитивом. Все довольны. С хорошим настроем готовимся к игре, чтобы показать все лучше качества нашей сборной.

- Какие сильные и слабые стороны можете отметить у соперника? Чем Мальта может быть опасна для сборной России?
- Мне кажется, в среднем все команды подровнялись. Проходных игр сейчас нет. Сегодня будет глубокий анализ Мальты. Мы понимаем, что это крепкая команда, играет в пять защитников, старается контролировать мяч, выходить из обороны через пас. Но мы знаем, где и как давить, и надеемся, что завтра у нас все получится. Многие говорят, что это проходной матч, но мы так не считаем.

- Матч с Мальтой - это хорошая возможность пополнить голевую копилку. Ставите себе цель, сколько мячей забить и мечтаете ли догнать Александра Кержакова?
- У меня нет такой мечты. Главное, чтобы команда победила. Конечно, нападающий ценится голами, но если я буду правильно играть на команду, это самое главное. Для меня важнее набрать три очка. Если получится забить – будет супер. Если нет – буду готовиться к следующей игре. Хотелось бы, конечно, догнать и обогнать Кержакова. Это было бы прекрасно. Надеюсь, получится. Время покажет.

- Многие футболисты переболели короновирусом. В том числе и вы. Какие у вас были ощущения во время болезни и пропущенного сбора? Как бы оцениваете свое состояние?
- Мне трудно сказать. Есть люди, которые оценивают наше состояние. Я переболел не сказать, что тяжело, но неприятно. Пропустил сбор, и пришлось догонять. Постепенно через матчи чувствую себя все лучше, и про болезнь уже не вспоминаю. Никаких последствий не оставалось, как мне кажется.

- Немецкий футболист Томас Мюллер в 2016-м году после крупной победы Германии над Сан-Марино сказал, что такие матчи не имеют ничего общего с футболом и несут в себе лишь дополнительные риски для профессиональных игроков. На ваш взгляд, присутствие карликовых сборных в отборочных этапах оправдано?
- Я за популяризацию футбола. Мы видим, что карликовые сборные прибавляют большими шагами. Все организованные, становятся профессиональными командами. У них появляются специалисты очень серьезного уровня. Как говориться: ломать не стоить. Обороняться сейчас все умеют хорошо. И нельзя такие сборные лишать развития. Есть Лига наций, в которой все сборные разделены по уровню. Все должны иметь шанс отобраться на тот или иной турнир.

- Пробовали ли вы играть на тренировках со вторым нападающим и насколько вам это удобно?
- Мы пробуем разные варианты, а решение принимает тренерский штаб. Мне комфортно в любой ситуации. Я в «Зените» играю в два нападающих, и никогда не был против схемы с двумя форвардами. В плане взаимодействия у меня нет проблем. Я, как говориться, за любой кипишь.

- Вам начинать отбор с самой слабой командой в группе. Что об этом думаете?
- Говорить, что группа у нас проходная – это не совсем профессионально. Мы готовимся к каждому матчу отдельно. Все хотят набрать очки по максимуму.

- Как влияют на подготовку к сборной такие эмоциональные матчи, как с ЦСКА?
- Когда мы приезжаем в сборную, у нас еще день – два Станислав Саламович спокойно смотрит на такие перипетии, а потом идет такой посыл, что надо забыть о том, что происходит в клубах. Сборная должна выполнить свои цели. Тут особый настрой, ведь мы защищаем честь страны.

источник: «Советский спорт»
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