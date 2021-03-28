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Опять оказались на краю. Россия проиграла Франции и усложнила выход из группы
28 марта 23:52
автор: Артем Зибрак

Опять оказались на краю. Россия проиграла Франции и усложнила выход из группы

Молодежная сборная России проиграла на чемпионате Европы звездной Франции (0:2), пропустив оба мяча с пенальти.

ЗВЕЗДЫ В ЗАПАСЕ

Российская молодежка стартовала в группе чемпионата Европы с разгрома Исландии (4:1), а вот результаты остальных команд сильно запутали расстановку сил. Сборная Франции, по составу являющаяся фаворитом всего турнира, неожиданно уступила датчанам (0:1), победившим затем и «викингов» (2:0). Таким образом, французам в этой встрече требовалась только победа. Настрой был соответствующий.

Михаил Галактионов по сравнению с предыдущей игрой не сделал ни одного изменения, а вот соперник серьезно обновился. Из состава выпали многие звезды – Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиль, Маттео Гендузи, Эдуар Камавинга. Можно только позавидовать Сильвену Риполлю, имеющему возможности оставить в запасе игроков, которые в России наверняка привлекались бы во взрослую сборную.

Но главная неожиданность в том, что соперники перешли на новую расстановку 4-4-2. Тем удивительнее, что для Галактионова это не стало сюрпризом. За день до матча он тренировал с подопечными противодействие именно такой схеме французов.

ДВА ПЕНАЛЬТИ МАСЛОВА

Трехцветные прекрасно понимали, что не имеют права терять очки в этой встрече, поэтому попытались сразу завладеть преимуществом, но россияне быстро разобрались и за счет компактной расстановки перекрывали все свободные зоны, а впереди выглядели даже агрессивнее и интереснее. Теряя мяч на чужой половине поля, сразу вступали в контрпрессинг, навязывая сопернику жесткую борьбу.

Первый голевой момент создала наша команда. Диву даешься, с какой скоростью в отечественный футбол ворвался Арсена Захарян, раскачавший в штрафной защитника и получивший возможность пробить из убойной позиции. Жаль, что сделал это недостаточно хладнокровно. Ответ последовал довольно быстро – форвард «Селтика» в углу штрафной нагло пошел на двоих оппонентов и с удовольствием наткнулся на ногу Павла Маслова, после чего сам и реализовал заработанный пенальти.

Пропущенный мяч не сказался на настрое наших ребят, но заставил их нервничать, отчего стало больше неверных решений. Вкупе с желанием отыграться это привело к печальным последствиям. Роман Евгеньев и Наир Тикнизян поднялись очень высоко в поддержку атаки, но оставили свою зону беспризорной. Иван Обляков дисциплинированно успел подстраховать партнеров, но его не хватило во втором темпе. Поперечная передача – и набежавший нападающий «Ниццы» Амин Гуири бьет в отставленную руку Маслова. Второй 11-метровый издевательским ударом по центру исполнил нападающий «Лилля» Жонатан Иконе.

ФРАНЦУЗСКИЕ ГРЕНАДЕРЫ

Два этих эпизода получились убийственными для нашей команды. Преимущество во владении и уверенности у французов было и ранее, но теперь стало заметно, что атакующая игра у россиян получается очень тяжело. Выпадал из игры Даниил Лесовой, растерялся между французскими гренадерами Захарян (оба не вышли на второй тайм), обидно скользил по газону Денис Макаров, а феерившего в первом матче Федора Чалова держали аж по двое-трое. Команде Галактионова оставались только дальние удары.

Очень обидно, ведь при всем физическом давлении никакой конкретики в действиях соперников не было. Просто два удачных для них конкретных эпизода, а все преимущество в центре поля держалось на превосходстве в габаритах. Этим они и пользовались, навязывая очень тягучую игру.

Вдобавок ко всему Маслов в эпизоде со вторым пенальти получил второе предупреждение на турнире и, соответственно, дисквалификацию – против Дании он не сыграет.

СЧИТАЕМ РАЗНИЦУ МЯЧЕЙ

Галактионов видел, что впереди не получается, и в перерыве снял наименее заменых Лесового и Захаряна. На вторую половину вышли Вячеслав Грулев и Александр Ломовицкий. Оба решения очевидно были нацелены на усиление игры в атаке. Действительно, мяч стал ходить лучше, и к штрафной соперника россияне стали добираться значительно чаще, однако у Чалова игра совсем не пошла. Форвард то тянул с решением, то не мог исполнить задуманное.

Забить было критически важно, поскольку в заключительном туре в случае победы над Данией, а Франции – над Исландией придется считать разницу мячей в очных встречах между тремя претендентами на выход из группы. С каждой минутой преимущество россиян становилось все отчетливее. Галактионов увидел, что владение стало солидным и выпустил на поле глубинного плеймейкера Наиля Умярова, способного обострить атаку одной передачей.

Увы, реализовать преимущество не удалось, а с середины тайма еще и стали покидать силы. Соперники практически ничего интересного у ворот Александра Максименко не создали (был только один удар с острого угла после розыгрыша углового), но и нам по-настоящему потревожить вратаря Альбана Ляфона («Нант») не удалось.

Российская молодежка смотрелась очень достойно, но проиграла и очень серьезно осложнила себе жизнь. Чтобы гарантированно выйти из группы, нужно обыгрывать датчан с разницей в два мяча. Будет тяжело.

Молодежный чемпионат Европы-2021. 2-й тур

Россия – Франция – 0:2 (0:2)

Голы: Эдуар, 15 – с пенальти – 0:1. Иконе, 24 – с пенальти – 0:2.

Россия: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов (Куликов, 76), Обляков (Умяров, 62), Макаров (Тюкавин, 76), Захарян (Грулев, 46), Лесовой (Ломовицкий, 46), Чалов.

Франция: Лафон, Дагба, Кунде, Конате, Трюффер (Мауасса, 76), Февр (Морис, 70), Сумаре (Гендузи, 83), Тчуамени, Гуири (Камавинга, 69), Иконе, Эдуар (Муани, 79).

Предупреждение: Маслов, 23.

Судья: Фернандес (Испания).

источник: «Советский спорт»
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