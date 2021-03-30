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Только Шкриньяр и стандарты. Представляем соперника сборной России команду Словакии
30 марта 14:30

Только Шкриньяр и стандарты. Представляем соперника сборной России команду Словакии

Вечером российская сборная сыграет в Братиславе со Словакией. В случае победы она наберет 100 процентов очков и укрепится на первой строчке в своей группе.

Сборная Словакии – главный неудачник нашей группы на старте отборочного раунда. Во всяком случае, по соотношению «сила/набранные очки». На Кипре и дома с Мальтой они смогли набрать только по одному очку. И прямо скажем, на большее не наиграли.

В нынешней сборной Словакии только одна по-настоящему большая звезда – основной защитник «Интера» Милан Шкриньяр. Однако в силу позиции на поле ему сложно вести команду за собой, да и в обороне явно не хватает квалифицированных партнеров. В матче против киприотов его напарником был Дэвид Ганско (пражская «Спарта»), во втором Мартин Вальент («Мальорка»). Оба здорово играют головой, но плохо чувствуют партнера, в результате чего в обоих матчах соперники имели хорошие моменты после подач с фланга, а мальтиец Александер Сатариано даже забил.

В других линиях выделяется только опытный 34-летний Юрай Куцка («Парма»). Собственно, он один из всего лишь двух игроков полузащиты/нападения, выходивший в старте в обоих матчах. Ни один из них он себе в актив не занесет.

Вообще полузащита – самая слабая линия сборной Словакии. Игрока уровня Марека Гамшика ей очень не хватает. В предположительно более сложном матче на Кипре главный тренер словаков Штефан Таркович выбрал схему 4-3-3 (наверняка она будет основной и против России), а в следующей игре с Мальтой агрессивную расстановку 4-1-4-1.

В обеих встречах словаки больше владели мячом (60 и 66 процентов времени, соответственно), но испытывали колоссальные проблемы на чужой половине поля. Достаточно сказать, что в обоих матчах лидером команды по количеству касаний стал Шкриньяр, а первую тройку по этому показателю неизменно составляли защитники.

Отсюда вытекающие проблемы с контролем мяча на чужой половине поля и созданием моментов у ворот соперника. На Кипре словаки нанесли даже меньше ударов, чем хозяева (7-11). Против Мальты они, конечно, доминировали (14-9), но надо адекватно воспринимать уровень соперника. Более того, с игры за 180 минут словаки практически ничего не создали, а реальную опасность таили только стандарты.

Вот это действительно сильная сторона команды. Высоких футболистов хватает – полузащитник Ян Грегуш (189 см), Шкриньяр, Ханско, нападающий Роберт Боженик (по 188), Вальент (187). Собственно, оба мяча мальтийцам были забиты именно в результате таких розыгрышей.

Тут важно отметить, что зачастую это не прямые удары после подач, а именно комбинации. В первом случае последовала подача со штрафного на дальнюю штангу, откуда Шкриньяр скинул в центр Давиду СтрелецуСлован»), а во втором после подачи от углового флага на ближний угол вратарской Грегуш («Миннесота Юнайтед») затылком скинул мяч дальше, где все тот же Шкриньяр, опередив оппонентов, сравнял счет.

В этом аспекте команде Станислава Черчесова придется непросто, но в остальном никаких трудностей соперник не таит. Словаки играют медленно, плохо продвигают мяч вперед и очень слабо действуют в переходных фазах, особенно при потере мяча. Прессинг в команде не налажен, а центр полузащиты регулярно допускает свободные зоны за счет неверных решений.

Опорник Патрик Грошовски Генк»), неважно страхует партнеров, часто распыляется, увлекаясь борьбой на флангах, а в позиционной обороне очень глубоко опускается в штрафную, тогда как другие игроки средней зоны не контролируют зону перед штрафной.

Показательный момент был в матче с Мальтой, когда зону левого центрального полузащитника по эпизоду закрывал Роберт МакФеренцварош»). Получилось так себе – он упустил за спиной Люка Гамбина и не успел накрыть его удар, получившийся на загляденье, точно в дальнюю девятку. А еще Грошовски не хватает техники, отчего он нередко теряет мяч в районе центральной линии поля (четыре таких потери в двух матчах).

Тем не менее, при всех недостатках словаки умеют навязать тяжелую борьбу, в которой действительно хороши, и в штрафную соперников пускают нечасто. Стоит, правда, оговориться, что в составах Кипра и Мальты исполнителей уровня условного Далера Кузяева и тем более Александра Головина нет, так что далекоидущих выводов делать не стоит.

Добавим, что в атаке потрепать нервы может Мак. 30-летний вингер уже не так быстр, как во времена выступления за «Зенит», но все так же прямолинеен. Иногда это идет на пользу команде, поскольку его заточенность на подачу предсказуема для партнеров. В игре с Мальтой на его счету четыре ключевые передачи.

В общем и целом, по первым проведенным играм сборная Словакии предстала очень средней командой без стабильного состава и игры, единственной сильной стороной которой является умение воспользоваться преимуществом в габаритах, отчего розыгрышей стандартов действительно стоит опасаться. В остальном это довольно медлительная команда, легко теряющая структуру в контратаках на свои ворота. Добиваться своего она может только за счет характера и умения вести единоборства, так что если сборной России удастся забить быстрый мяч (вероятнее всего, через взлом флангов, удачную подачу или дальний удар), задача упростится в разы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ СЛОВАКИИ НА МАТЧ ПРОТИВ РОССИИ

Дубравка – Кошелник, Шкриньяр, Ганско, ГубочанКуцка, Грошовски, Грегус – Дуда, Боженик, Мак.

источник: «Советский спорт»
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