Футбольная Россия: падение только началось

Сколько слов было сказано по поводу молодежной сборной! И в связи с повышенными ожиданиями, и в связи с первым матчем. Ах, какой у нас состав! Да их прямо сейчас бери и в первую сборную посылай. Горячие головы готовы были их отправить даже на Евро вместо подопечных Черчесова. А что? Если в хоккее у нас волюнтаризм уже давно такой процветает (решили отправить вместо одной сборной другую на Еврохоккейтур – и отправили), то отчего б не повторить опыт в футболе? Вот только забывают подобные горячечные товарищи, что в хоккее мы ездим круглый гол на турниры, которые в мире хоккея ровным счетом никому не интересны – ни тренировочные этапы Евротура, ни даже так называемые «чемпионаты мира», а в футболе континентальный турнир – это в мировой табели о рангах турнир номер два. Сразу после чемпионата мира, который номер один.

Журналист, сидящий за компьютером в начале 90-х, и журналист, который сидит за современным ноутом или компом – это один и тот же человек, если не меняется уровень его текстов, правда? Комп есть, а сидит все тот же товарищ.

И нам отчего-то кажется, что если нету уже болот вместо травы, если построены стадионы (кое-где даже с крышами), то и все остальное точно так же рвануло вперед.

Нельзя оценивать ни одно явление, сравнивая его с самим собой. Мы вспоминаем то, каким был наш футбол раньше, на каких газонах игрался, и на каких стадионах мы все это действо смотрели.

Но мы отчего кричим, что такой сильной сборной у нас никогда еще не было? Мы сравниваем себя со своими воспоминаниями о себе? Ну-ну.

Наша молодежка выиграла один матч у команды, которая проиграла всем, и два матча вчистую проиграла. 0:5 по сумме двух проигранных матчей. С чего мы говорим про сильный состав? Какими критериями, кроме как результатом, он поверяется? Мы должны были увидеть нечто талантливое, но волею судеб не реализованное? Да нет. Ничего такого мы не видели. Ну, может, местами Макаров выглядел чуть лучше, чем какой-нибудь растерявшийся Мостовой во «взрослой» сборной. Но «взрослая» - это отдельная история. Когда тренер меняет игрока, вышедшего 20-ю минутами ранее – это не только проблема самого игрока, но и проявление истерики у тренерского штаба, который не знает уже, за какую спасительную соломинку хвататься. Ибо сборная наша умеет только удерживать счет (и то не всегда), а вот спасать проигрываемое, судя по всему, не умеет.

РЕМЕЙК

Но это мы отвлеклись. Вернемся к молодежной команде. Давайте не будем сравниваться с собой – ни с собой прежними, ни с собой в иных возрастных версиях. Давайте сравнимся, как принято в футболе – с другими соперниками. Франция – вообще иной уровень. Просто космос. По умению вести игру, по атлетизму, много по чему. Дания? А кто сказал, что Дания – заведомый аутсайдер? Когда все начали подсчитывать, что победа 2:0 нас точно выведет в плей-офф, я сразу вспомнил великолепно-позорный чемпионат Европы-1992. Тот самый, где мы тоже были, если помните, без флага и без гимна («Ода к радости» тогда играла). Там ведь тоже после выстраданных ничьих – 1:1 с Германией (где немцы спаслись лишь ударом со штрафного на 89 минуте) и 0:0 с Голландией (где из-за придуманного офсайда отменили чистейший гол в наши ворота) – мы вышли раскатать шотландцев со счетом 2:0. И помните, сколько было на табло? 0:3.

Мелькнула мысль, что сейчас мы увидим повторение тех комических куплетов. Спустя 29 лет повторилось точь-в-точь. 0:3. Опять два быстрых гола. При этом без шансов по ходу матча совсем.

Хватит уже чего-то ждать. Почему мы не можем – если уж повезло попасть на турнир – просто чему-то учиться на нем, осознавая свое истинное место в мировом футболе? Да, бывает, что кто-то время от времени прорывается вперед. Вон, Турция в 2002 году на чемпионате мира была даже на третьем месте – и что? Кто-то говорит, что это теперь гранд мирового футбола? Нет, конечно. Этот гранд, выигрывая на днях у находящейся уже много лет в состоянии летаргического сна сборной Латвии, упускает победу – 3:3. И наш «прорыв» времен Хиддинка, и удачное стечение обстоятельств на ЧМ-2018 – это такая же дань истории уже. Приятной истории, о которой хорошо вспоминать. Как вспоминает сейчас наш летописец старых побед Юрий Волохов на страницах «Советского спорта», о том, как мы чуть-чуть не дотянули в 1964-м, в 1968-м…

ГОТОВЬТЕСЬ К МУЧИТЕЛЬНОМУ ПАДЕНИЮ

Самый смешной аргумент, который приходилось слышать: у всех игроков есть стабильная игровая практика в РПЛ. Так значит, уровень практики такой. Значит, у тех же датчан в своих лигах, у тех же французов – иная практика. А вы что думаете, мы стремительно полетели падающей ракетой вниз в таблице коэффициентов УЕФА просто так? Рейтинг отдельно, а качество футбола – отдельно? Нет, так не бывает. Здесь прямая корреляция. И нынешнее восьмое место вместо пятого-шестого – это только начало падения. Мы еще не падаем, а так, на попе чуть-чуть съехали. А вот дальше падать будем долго. Без свободного падения, а цепляясь за острые выступы, сдирая руки в кровь и травмируя себе жизненно важные органы.

Значит, уберите уже в дальний ящик свой лимит, сократите лигу, чтобы без убогих «Тамбовов» и нищих «Роторов» - и начинайте работать.

А то выходит абсурд: мы только-только одержали одну победу в 24 матчах групповой стадии еврокубков, но сразу же приготовились к новым победам.

Живем по средствам, а не по мечтам и фантазиям. Так и ожидания должны коррелировать с реальностью. Какие выводы надо сделать из «фиаско» молодежки? Только одни: перестать ждать чего-то на взрослом Евро в июне. От Бельгии мы ничего хорошего не ждем. Так почему мы ждем от игры с Данией, например? Или с Финляндией? С чего вдруг уверенность, что там мы сыграем лучше, чем сейчас? Там что, Дания какая-то иная, чем та, что была в среду? Нет, там еще круче? Вы посмотрели результаты обеих Даний сейчас? Коллега Дмитрий Дерунец совершенно к месту вспомнил историю, как в советские времена вручалась награда «Двумя составами» - когда суммировались результаты взрослой команды и молодежной. Так вот Дания сейчас – безусловный лидер: у Дании шесть побед (три молодежные на Евро и три взрослые – в отборочном цикле к ЧМ-2022) с общим счетом 20:0. Мы эту Данию обыгрывать в Копенгагене собираемся?

ОТДЕЛЬНО О ТРЕНЕРЕ

Я знаю, что часть не очень умных журналистов называет сборную «стасики». Часть готова кинуть камень, причем по делу (прочитал в среду высказывание от Елены Вайцеховской, сами прочтете - цитировать точно не хочу, хотя с каждым отдельным пазлом согласен). А вот в Черчесова я верю. Вот кидайтесь в меня чем хотите. Я точно не отношусь к «прикормленным журналистам». Но я точно знаю и вижу, что состояние всеобщей ненависти, пусть и не является для него комфортным, все-таки заставляет его работать от обратного, достигать результата вопреки хейту. Мотивация на длинной дистанции у него работать перестает. На короткой – может сработать. Накануне ЧМ-2018 было все то же самое. Даже хуже.

Давайте оценим вот такой важный момент. Да, Черчесов консервативен, да ему тяжело отказаться от каких-то шаблонов], когда речь идет о конкретных персоналиях. Играй сейчас Игнашевич – он и его вызывал бы в сборную. Но разве мы не заметили всех тактических изменений? Ну, про ромбы в полузащите написали уже все. А вот новые схемы в атакующей фазе против Словении или гибридный функционал для отдельных игроков – я лично Саламыча таким не видел.

Так что нечего обижаться. Тот факт, что всем нашим футболистам – и взрослым, и юным – последовательно и методично, раз за разом напоминают об их уровне, может оказаться полезным. Уж кто-нибудь перестанет ныть про хейтеров, а прыгнет выше головы.