Андрей Пятницкий: «Спартак» обыграет «Ростов» с крупным счетом

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Португалия - Сегунда перерыв Визела 0 Эшторил 1 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.55
Италия - Серия А 1-й тайм, 25' Милан 0 Сампдория 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига не начался Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.45 П2 1.80
Франция - Лига 1 не начался Монако 0 Метц 0
Германия - Вторая Бундеслига не начался Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига не начался Бохум 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига не начался Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.87 Х 3.50 П2 4.40
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.40 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.28 Х 5.70 П2 12.5
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 4.20 Х 3.10 П2 2.07
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.92
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.70 Х 4.60 П2 1.65
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Специя 0 П1 1.49 Х 4.60 П2 6.80
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Парма 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кротоне 0 П1 1.26 Х 6.10 П2 12.5
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Удинезе 0 П1 1.48 Х 4.60 П2 7.00
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Фиорентина 0 П1 3.30 Х 2.85 П2 2.60
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 6.40
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Арминия 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.77 Х 4.10 П2 4.40
Германия - Бундеслига 16:30 Байер 0 Шальке-04 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.05
Россия - Премьер-Лига 16:30 Краснодар 0 Ахмат 0 П1 1.85 Х 3.80 П2 4.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Рубин 0 Сочи 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.00 Х 4.10 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Арока 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 17:00 Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
Андрей Пятницкий: «Спартак» обыграет «Ростов» с крупным счетом
03 апреля 13:02
автор: Юлия Григорьевская

Андрей Пятницкий: «Спартак» обыграет «Ростов» с крупным счетом

Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата РПЛ «Ростов» - «Спартак». (4 апреля, 19.00)

- Какой игры ожидаете?
- После такого большого перерыва результаты бывают непредсказуемыми, в зависимости от того, сколько игроков уезжало выступать за сборные, и с какой пользой клуб провел этот перерыв. Между «Ростовом» и «Спартаком» матчи всегда получаются неожиданными с точки зрения результата. Но москвичи все равно будут фаворитами и по статусу, и по тому, как команды провели последние матчи. Красно-белые на ходу. А в «Ростове» идет реформация в плане игроков, различных схем. Команда находится в процессе поиска. Идет тасовка футболистов. Уверен, что «Спартак» будет иметь преимущество, владеть инициативой и в итоге победит.

- «Спартак» за последние пять лет ни разу у «Ростова» не выиграл. Чем это можно объяснить?
- Бывают неудобные соперники. Как не тренируйся, матчи складываются с ними тяжело. Но «Спартак» на данном этапе выглядит неплохо и выиграет в Ростове с крупным счетом. Мне так кажется. «Спартак» рвется к чемпионству и мотивация у него будет запредельная.

- Если говорить о самой игре, какая она получится?
- Борьбы будет много. «Ростов» будет навязывать свою вязкую игру, чтобы лишить соперника скорости. Но все-таки «Спартак» с этим должен справиться. Уверен, что будут карточки. Возможно, даже пенальти. Погода в России была неустойчивая, наверняка поле будет скользковатое, мягкое, на котором нога может проскочить. К тому же в составе красно-белых есть такие футболисты, которые умеют зарабатывать пенальти.

- У «Ростова» есть проблемы в атаке: Еременко расторг контракт, Мамаев был травмирован, Ионов покинул команду. Обилия голов от ростовчан ожидать не стоит?
- Да. Мы видим, что в последних матчах голы даются этой команде с трудом. За исключением встречи с «Ротором». Но если мы вспомним, как складывался это матч, наверное, счет был не по игре и голы давались легко. Но «Спартак» - это не «Ротор» и такой вольности ростовчан не будет.

- У «Спартака» пока под вопросом участие в игре Крала, Зобнина, Мозеса и Понсе. Кого из этих ребят считаете наибольшей потерей, если они не сыграют?
- У «Спартака» длинная скамейка равноценных футболистов, но потерей, конечно, станет Зобнин. Это двигатель команды, универсальный игрок. А в целом у «Спартака» много сильных футболистов на подмене, и я уверен, что потеря кого-то из ребят не будет проблемой для тренерского штаба.

- Может, Бакаеву дадут шанс?
- Возможно, он выйдет в стартовом составе, но мне кажется, парень чуть-чуть психологически надломлен. Я знаю его лично. Зелимхан может перегореть, потому что понимает, что должен доказывать, если его выпустят на поле.

- Маслов не очень удачно провел матчи молодежного чемпионата Европы. Это может как-то отразиться на его позициях в «Спартаке»?
- Вряд ли. Все-таки клуб - это не сборная. С Францией поставили сомнительный пенальти, когда Маслов пытался сыграть аккуратно. Момент пятьдесят на пятьдесят. Один судья такой пенальти может дать, а другой нет. Не думаю, что это как-то скажется на позициях Маслова в «Спартаке», и как-то отразиться на психологическом состоянии футболиста.

источник: «Советский спорт»
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