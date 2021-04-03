Андрей Пятницкий: «Спартак» обыграет «Ростов» с крупным счетом

- Какой игры ожидаете?

- После такого большого перерыва результаты бывают непредсказуемыми, в зависимости от того, сколько игроков уезжало выступать за сборные, и с какой пользой клуб провел этот перерыв. Между «Ростовом» и «Спартаком» матчи всегда получаются неожиданными с точки зрения результата. Но москвичи все равно будут фаворитами и по статусу, и по тому, как команды провели последние матчи. Красно-белые на ходу. А в «Ростове» идет реформация в плане игроков, различных схем. Команда находится в процессе поиска. Идет тасовка футболистов. Уверен, что «Спартак» будет иметь преимущество, владеть инициативой и в итоге победит.

- «Спартак» за последние пять лет ни разу у «Ростова» не выиграл. Чем это можно объяснить?

- Бывают неудобные соперники. Как не тренируйся, матчи складываются с ними тяжело. Но «Спартак» на данном этапе выглядит неплохо и выиграет в Ростове с крупным счетом. Мне так кажется. «Спартак» рвется к чемпионству и мотивация у него будет запредельная.

- Если говорить о самой игре, какая она получится?

- Борьбы будет много. «Ростов» будет навязывать свою вязкую игру, чтобы лишить соперника скорости. Но все-таки «Спартак» с этим должен справиться. Уверен, что будут карточки. Возможно, даже пенальти. Погода в России была неустойчивая, наверняка поле будет скользковатое, мягкое, на котором нога может проскочить. К тому же в составе красно-белых есть такие футболисты, которые умеют зарабатывать пенальти.

- У «Ростова» есть проблемы в атаке: Еременко расторг контракт, Мамаев был травмирован, Ионов покинул команду. Обилия голов от ростовчан ожидать не стоит?

- Да. Мы видим, что в последних матчах голы даются этой команде с трудом. За исключением встречи с «Ротором». Но если мы вспомним, как складывался это матч, наверное, счет был не по игре и голы давались легко. Но «Спартак» - это не «Ротор» и такой вольности ростовчан не будет.

- У «Спартака» пока под вопросом участие в игре Крала, Зобнина, Мозеса и Понсе. Кого из этих ребят считаете наибольшей потерей, если они не сыграют?

- У «Спартака» длинная скамейка равноценных футболистов, но потерей, конечно, станет Зобнин. Это двигатель команды, универсальный игрок. А в целом у «Спартака» много сильных футболистов на подмене, и я уверен, что потеря кого-то из ребят не будет проблемой для тренерского штаба.

