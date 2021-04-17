Андрей Червиченко: У «Ростова» мало шансов против «Локо», если только гостям не «поможет» Чорлука

В матче со «Спартаком» он два раза пытался «помочь» сопернику, дважды обрезал, но «Спартак» этими подарками не воспользовался.

«Локомотив» очень грамотно выстроил игру со «Спартаком». Если ее брать за основу, то у «Ростова» очень мало шансов. Если только «Ростову» не «поможет» Чорлука.

- По сегодняшнему состоянию «Локомотив» сильнее. «Ростов» пока только формируется, он пока только может огрызаться, порой, сильно огрызаться.

- Гвоздей в этом туре нет, условные «большие клубы» друг с другом не встречаются. Но финиш уже виден, очки на вес золота. Итак, первый матч «Локомотив» - «Ростов».

Чорлука хороший защитник, много выжигает, спасает, но иногда ему кажется, что он Марадона. И начинает на позиции центрального защитника идти в обводку. Более молодые и дерзкие соперники у него мяч отбирают, и начинается острая контратака на ворота «Локо». А вообще, серьезных провальных позиций в «Локомотиве» не вижу.

«БЕДОЛАГА ГОНЧАРЕНКО - ПОПАЛ НА РАСПЯТЬЕ»

- Еще полгода назад это игра была бы центральной в туре. Но сейчас «Краснодар» в таком состоянии, что вряд ли сможет противостоять «Зениту». Создается впечатление, что краснодарские легионеры совсем перестали играть. Хотя матч в Краснодаре…

- Бедолага Гончаренко - попал на распятье. Не вижу никаких аргументов за «Краснодар», кроме собственного поля. Хотя иногда команда может что-то выдать, когда уже все потеряно, ничто на игроков не давит. А «Зенит» уже вроде, как на лаврах почивает, золотые медали примеряет. С таким настроем «Зенит» может и получить.

Отрыв довольно серьезный - 7 очков, но если питерцы проиграют в Краснодаре, а преследователи выиграют, останется всего 4 очка. А «Зениту» еще играть с «Локомотивом».

Поэтому «Зенит» должен со всей ответственностью подойти к этому матчу. В случае победы, можно будет сказать, что борьба за первое место почти завершена.

- Еще один важный матч: «Сочи» - ЦСКА.

- Армейцам тяжело придется в Сочи. И если ЦСКА проиграет, из гонки за второе место команда выпадет. Если ЦСКА проиграет в Сочи, а затем обыграет «Спартак», «Локомотиву» дорога ко второму месту открыта.

- Победа дома «Спартака» над «Уфой» сомнений не вызывает?

- «Спартак» должен выиграть.