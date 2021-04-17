Андрей Червиченко: У «Ростова» мало шансов против «Локо», если только гостям не «поможет» Чорлука

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Португалия - Сегунда 1-й тайм, 5' Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.81 Х 3.20 П2 4.70
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 3.60 П2 1.82
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.62 Х 4.10 П2 5.40
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.52 Х 4.30 П2 6.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.61 Х 3.90 П2 6.30
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.35 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.90
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Верона 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
Андрей Червиченко: У «Ростова» мало шансов против «Локо», если только гостям не «поможет» Чорлука
17 апреля 12:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Локомотив"

Андрей Червиченко: У «Ростова» мало шансов против «Локо», если только гостям не «поможет» Чорлука

Экс-президент «Спартака» дал свой прогноз на ключевые матчи 26-го тура РПЛ.

«ЛОКОМОТИВ» СИЛЬНЕЕ «РОСТОВА»

- Гвоздей в этом туре нет, условные «большие клубы» друг с другом не встречаются. Но финиш уже виден, очки на вес золота. Итак, первый матч «Локомотив» - «Ростов».

- По сегодняшнему состоянию «Локомотив» сильнее. «Ростов» пока только формируется, он пока только может огрызаться, порой, сильно огрызаться.

«Локомотив» очень грамотно выстроил игру со «Спартаком». Если ее брать за основу, то у «Ростова» очень мало шансов. Если только «Ростову» не «поможет» Чорлука.

В матче со «Спартаком» он два раза пытался «помочь» сопернику, дважды обрезал, но «Спартак» этими подарками не воспользовался.

Чорлука хороший защитник, много выжигает, спасает, но иногда ему кажется, что он Марадона. И начинает на позиции центрального защитника идти в обводку. Более молодые и дерзкие соперники у него мяч отбирают, и начинается острая контратака на ворота «Локо». А вообще, серьезных провальных позиций в «Локомотиве» не вижу.

«БЕДОЛАГА ГОНЧАРЕНКО - ПОПАЛ НА РАСПЯТЬЕ»

- Еще полгода назад это игра была бы центральной в туре. Но сейчас «Краснодар» в таком состоянии, что вряд ли сможет противостоять «Зениту». Создается впечатление, что краснодарские легионеры совсем перестали играть. Хотя матч в Краснодаре…

- Бедолага Гончаренко - попал на распятье. Не вижу никаких аргументов за «Краснодар», кроме собственного поля. Хотя иногда команда может что-то выдать, когда уже все потеряно, ничто на игроков не давит. А «Зенит» уже вроде, как на лаврах почивает, золотые медали примеряет. С таким настроем «Зенит» может и получить.

Отрыв довольно серьезный - 7 очков, но если питерцы проиграют в Краснодаре, а преследователи выиграют, останется всего 4 очка. А «Зениту» еще играть с «Локомотивом».

Поэтому «Зенит» должен со всей ответственностью подойти к этому матчу. В случае победы, можно будет сказать, что борьба за первое место почти завершена.

- Еще один важный матч: «Сочи» - ЦСКА.

- Армейцам тяжело придется в Сочи. И если ЦСКА проиграет, из гонки за второе место команда выпадет. Если ЦСКА проиграет в Сочи, а затем обыграет «Спартак», «Локомотиву» дорога ко второму месту открыта.

- Победа дома «Спартака» над «Уфой» сомнений не вызывает?

- «Спартак» должен выиграть.

источник: «Советский спорт»
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