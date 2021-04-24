Валерий Гладилин: Отсиживаться в обороне ни «Спартак», ни ЦСКА не будут, поэтому жду много голов

- Дерби «Спартака» и ЦСКА – это игра за третье место?

- По всей вероятности так, если «Локомотив» не оступится. Но это маловероятно, потому что эта команда на хорошем ходу, и мотивация у нее очень большая, она ведь поднималась с десятого места. А «Спартак» и ЦСКА могут сыграть вничью и потерять очки.

- Чего ожидать от дерби? Оба клуба подходят к нему на фоне двух поражении каждый.

- Понятно, что только победа даст возможность продолжить борьбу за шанс попасть в Лигу чемпионов. Команды хорошо знают друг друга. Тренеры уже все изучили. Нового ничего нет, тактика ясна, лидеры известны. У кого будет выше настрой, лучшая функциональная готовность, тот и будет иметь преимущество в игре. Плюс в таком матче нужна удача, потому что соперники по силам равны. А мотивация у обеих команд будет на самом высоком уровне, это не игра с «Уфой».

- Много голов ожидаете, учитывая проблемы в обороне у обеих команд?

- Да, много. Отсиживаться в обороне никто не будет. И той, и другой команде нужна победа, которую ждут болельщики, а также яркая игра, чтобы реабилитироваться после последних неудач.

- В дерби у ЦСКА, скорее всего, не сыграет Фернандес, а у «Спартака» матч пропускает Жиго. Примерно равноценные потери двух лидеров?

- Да. Фернандес больше играет в атаку. Это ослабление атакующей мощи армейцев. А Жиго – это основа обороны «Спартака». Вообще вся оборона красно-белых на восемьдесят процентов держится на Жиго и Джикии. Плюс вратарь. Остальные ребята в защите уступают им в классе.

- Оба клуба по два раза проиграли перед этим дерби и подходят к нему не в самом лучшем состоянии. Можно сказать, что команды не в форме?

- Нет. Просто пошла неудачная полоса. У всех она разная. А до этого клубы показывали хороший футбол. Мне нравилась игра «Спартака». ЦСКА хочет перестроить игру из-за прихода нового тренера, и его идеи пока не дошли до ребят. То, что хочет Олич, футболисты пока не могут показать. Но там много опытных игроков: Акинфеев, Влашич. Появился Рондон. Ребята серьезные. Думаю, они оказывают тренеру приличную поддержку. Там есть коллектив, костяк команды, который должен настроить всех остальных. Многое будет зависеть от лидеров. Они должны себя проявить.