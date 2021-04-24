Владимир Пономарев: Армейцы забьют «Спартаку» два и выиграют матч

- После поражений в 26-м туре обеим командам победа в дерби нужна, как воздух. Что ждете от этого матча?

- Игра на игру не приходится. Если брать матч ЦСКА с «Локомотивом», армейцы играли ничуть не хуже и по игре даже больше заслуживали победы.

- Если б еще гол Рондона засчитали в начале матча. Вроде сейчас уже многие сходятся во мнении, что никакой руки у Рондона в этом моменте не было.

- Я этот момент несколько раз пересмотрел - не было никакой руки! Что они там продумали, где там руку увидели? Засчитай судья этот гол, матч сложился бы совсем по-другому.

- Еще и ЦСКА просто не повезло. Как мяч залетел в ворота во втором голе – такого не бывает.

- Да, это просто какой-то ненормальный гол. Да и третий – наши в защите двух игроков просмотрели. Но дело не в этом, а том, что судья сломал игру, когда не засчитал гол Рондона. А играли-то неплохо.

Ну, и, конечно, «Локомотиву» просто страшно везет в последнее время – такие мячи залетают. Но когда-то фарт должен кончиться. Надеюсь, в этом туре. С кем они там играют – на выезде в «Тамбовом»? Вот там и получат.

- Итак, ваш прогноз на матч со «Спартаком»?

- Опять же беру за основу матч с «Локомотивом», поэтому, думаю, наши выдержат, точно выдержат. Должны выиграть, два мяча «Спартаку» забьют и выиграют.