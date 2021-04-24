Владимир Пономарев: Армейцы забьют «Спартаку» два и выиграют матч

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Италия - Серия А 2-й тайм, 49' Дженоа 0 Специя 0 П1 2.75 Х 2.60 П2 3.50
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 38' Вольфсбург 0 Боруссия Д 1 П1 6.20 Х 5.20 П2 1.45
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 39' Унион 0 Вердер 0 П1 2.24 Х 2.75 П2 4.10
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 39' Фрайбург 0 Хоффенхайм 0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 38' Майнц 2 Бавария 0 П1 1.70 Х 4.50 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 37' Зенит 0 Ротор 0 П1 1.15 Х 7.90 П2 18.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Куинз Парк Рей 0 Норвич Сити 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Кардифф Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Блэкберн Ровер 0 Хаддерсфилд Та 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Оксфорд Юнайте 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 5.30
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Чарльтон Атлет 0 Питерборо Юнай 0 П1 5.80 Х 4.50 П2 1.45
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.45
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 6.20 Х 4.80 П2 1.40
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.95 Х 2.95 П2 2.45
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 4' Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.50 Х 2.95 П2 2.24
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.95 Х 3.10 П2 2.45
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.20 Х 6.50 П2 9.70
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Барнсли 1 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.20 Х 7.40 П2 10.0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 3' УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 5.80
Испания - Сегунда 1-й тайм, 4' Малага 0 Фуэнлабрада 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Ковентри Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Уиган Атлетик 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.50
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Милтон-Кинс До 0 Суиндон Таун 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 4.90
Владимир Пономарев: Армейцы забьют «Спартаку» два и выиграют матч
24 апреля 15:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК ЦСКА

Владимир Пономарев: Армейцы забьют «Спартаку» два и выиграют матч

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев дал прогноз на ключевой матч 27-го утра РПЛ «Спартак» - ЦСКА. Игра пройдет в воскресенье на «Открытие Арене». Начало в 16.30.

- После поражений в 26-м туре обеим командам победа в дерби нужна, как воздух. Что ждете от этого матча?
- Игра на игру не приходится. Если брать матч ЦСКА с «Локомотивом», армейцы играли ничуть не хуже и по игре даже больше заслуживали победы.

- Если б еще гол Рондона засчитали в начале матча. Вроде сейчас уже многие сходятся во мнении, что никакой руки у Рондона в этом моменте не было.
- Я этот момент несколько раз пересмотрел - не было никакой руки! Что они там продумали, где там руку увидели? Засчитай судья этот гол, матч сложился бы совсем по-другому.

- Еще и ЦСКА просто не повезло. Как мяч залетел в ворота во втором голе – такого не бывает.
- Да, это просто какой-то ненормальный гол. Да и третий – наши в защите двух игроков просмотрели. Но дело не в этом, а том, что судья сломал игру, когда не засчитал гол Рондона. А играли-то неплохо.

Ну, и, конечно, «Локомотиву» просто страшно везет в последнее время – такие мячи залетают. Но когда-то фарт должен кончиться. Надеюсь, в этом туре. С кем они там играют – на выезде в «Тамбовом»? Вот там и получат.

- Итак, ваш прогноз на матч со «Спартаком»?
- Опять же беру за основу матч с «Локомотивом», поэтому, думаю, наши выдержат, точно выдержат. Должны выиграть, два мяча «Спартаку» забьют и выиграют.

- Какие у вас аргументы?
- Эджуке мне нравится, хотя на него многие и ругаются – мол, увлекается индивидуальной игрой, пасы не отдает.

Показали, как Дзагоев в матче с «Локомотивом» на скамейке ругался, я думаю, это он на Эджуке ругался.

Да, порой, он не видит партнеров, не понятно, что сделает в следующую секунду, но он постоянно напрягает защиту соперника. А это важно для форварда. Должны выиграть – Рондон должен забить и Эджуке.

- «Спартак» разве вас не пугает, с таким-то нападением?
- После поражения от «Уфы» вряд ли они до конца отошли и, мне кажется, в «Спартаке» сейчас какой-то разброд и шатание в коллективе.

- Понятно, что рано делать какие-то выводу по поводу Ивицы Олича, но все же, ваши впечатления от его работы в ЦСКА.
- Мне кажется, он пока не очень уверенно ведет себя в тренерской зоне. А когда второй пропустили от «Локомотива», он вообще-то как-то скис – сидел на скамейке с таким безнадежным выражением лица. Такое поведение тренера плохо действует на игроков.

Нужно вести себя поактивнее. Вон, как Слуцкий бегает по тренерской зоне, кричит, шумит. Это правильно, команду нужно заводить.

источник: «Советский спорт»
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