Глушенков испортил день рождения. «Динамо» проиграло дома «Химкам»

ПОРАЖЕНИЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Пожалуй, наиболее интересной игрой субботы была встреча одних из самых интересных команд осени «Динамо» и «Химками». Тем более, что бело-голубые праздновали 98-й день рождения и не имели морального права потерять очки, как это сделали их красно-белые соседи неделей ранее в матче с «Уфой». Например, предматчевые составы объявлял известный болельщик, ресторатор и ведущий шоу «Битва шефов» Константин Ивлев. Увы, этот праздник у бело-голубых не получился.
Уже в дебюте встречи хозяева получили повод для празднования, проведя опасную контратаку, однако заменивший нездорового Даниила Лесового (он вышел на поле во втором тайме) Сильвестр Игбун, получив удобную передачу на ход в свободную зону в штрафной, бить не решился и покатил мяч в центр, позволив химчанам спастись.
Помимо камерунца встречу пропускали Роман Евгеньев (также дисквалификация) и Клинтон Нжи. Позицию в центре обороны занял Роман Нойштедтер, а справа в нападении – Вячеслав Грулев. Просто диву даешься, насколько Сандро Шварц доверяет молодым игрокам атаки. Практически все опытные футболисты сконцентрированы в линии обороны – Сергей Паршивлюк (справа), Нойштедтер, Иван Ордец (оба – в центре) и Гильермо Варела (слева).
ЦЕНТР БЕЗ ГЛУШАКОВА
Все удивляются, почему иностранные тренеры (Шварц, Марко Николич, в меньшей степени Доменико Тедеско) доверяют молодежи, но это объясняется легко – в отличие от возрастных футболистов, они более обучаемы и способны к игре в высокой интенсивности. Во всяком случае, динамовцам никакая молодость не мешала играть с заметным территориальным перевесом, чему способствовало и отсутствие у гостей дисквалифицированного Дениса Глушакова.
Еще в первом тайме хозяева могли выйти вперед. До перерыва был еще один голевой эпизод с участием Игбуна. В середине тайма очередной острый момент удался Арсену Захаряну – сыграв в стенку с камерунцем, он выскочил один на один с Ильей Лантратовым, но покатил мяч в штангу. Сильвестр же хорошо приложился по воротам еще до перерыва.
Вообще преимущество москвичей было очень солидным – и во владении (67%), и по ударам по воротам (10-1). Александр Трошечкин и Павел Могилевец с большим трудом сдерживали атакующий порыв тройки оппонентов Даниил Фомин – Себастьян Шиманьски – Захарян.
ГЛУШЕНКОВ ПОМОГ «СПАРТАКУ»
Начало второго тайма получилось значительно более равным. Динамовцы пользовались этим кажущимся равновесием и стали еще энергичнее проходить центр поля. Сразу несколько моментов упустил Константин Тюкавин, один из которых удар по пустым воротам из-за пределов штрафной – Лантратов выскочил на перехват, но до мяча не дотянулся, однако форвард, перебрасывая оказавшегося перед ним защитника, угодил в перекладину.
Химчане настолько адаптировались на поле, что без видимых трудностей отодвинули игру от своих ворот, стали ходить в позиционные атаки большими силами и периодически добираться до штрафной Антона Шунина, но самому острому игроку в их составе Резиуану Мирзову не хватало вдохновения.
На концовку Шварц отправил в поле Николая Комличенко и Дмитрия Скопинцева, перейдя на 4-4-2, трансформировавшиеся в атаке в 4-2-4. Даниил Фомин и Себастьян Шиманьски даже вдвоем справлялись с организацией атак в центре поля, а появление Комличенко позволило забрасывать чужую штрафную подачами. Одна из них (с углового) должна была завершиться пенальти, но арбитр Евгений Кукуляк по каким-то одному ему ведомым причинам не назначил пенальти, хотя Александр Филин двумя руками держал форварда, в итоге завалив его на газон.
«Динамо» по примеру «Спартака» в результате так и не удалось отпраздновать день рождения победой. Более того, уже в компенсированное время арендованный «Химками» у «Спартака» Максим Глушенков из центра штрафной пробил Антона Шунина. Но в отличие от красно-белых, эта неудача серьезно осложняет динамовцам борьбу за место в еврокубках. Промежуточное четвертое место есть, однако плотность в таблице настраивает на пессимистичный лад, ведь в оставшихся турах выезд в Казань и Черкизово, а также дерби с ЦСКА.
РПЛ. 27-й тур
«Динамо» - «Химки» - 0:1 (0:0)
Гол: Глушенков, 90+1.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Нойштедтер, Ордец, Варела, Фомин, Шиманьски, Захарян, Грулев (Комличенко, 76), Игбун, Тюкавин (Лесовой, 57).
«Химки»: Лантратов, Тихий, Дагерстоль, Филин, Боженов, Могилевец, Трошечкин, Идову, Кухарчук (Глушенков, 63), Мирзов, Себай (Конате, 58).
Предупреждения: Себай, 45+2. Дагерстоль, 51. Филин, 74.
Судья: Кукуляк (Калуга).