Глушенков испортил день рождения. «Динамо» проиграло дома «Химкам»

ПОРАЖЕНИЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пожалуй, наиболее интересной игрой субботы была встреча одних из самых интересных команд осени «Динамо» и «Химками». Тем более, что бело-голубые праздновали 98-й день рождения и не имели морального права потерять очки, как это сделали их красно-белые соседи неделей ранее в матче с «Уфой». Например, предматчевые составы объявлял известный болельщик, ресторатор и ведущий шоу «Битва шефов» Константин Ивлев. Увы, этот праздник у бело-голубых не получился.

Уже в дебюте встречи хозяева получили повод для празднования, проведя опасную контратаку, однако заменивший нездорового Даниила Лесового (он вышел на поле во втором тайме) Сильвестр Игбун, получив удобную передачу на ход в свободную зону в штрафной, бить не решился и покатил мяч в центр, позволив химчанам спастись.

Помимо камерунца встречу пропускали Роман Евгеньев (также дисквалификация) и Клинтон Нжи. Позицию в центре обороны занял Роман Нойштедтер, а справа в нападении – Вячеслав Грулев. Просто диву даешься, насколько Сандро Шварц доверяет молодым игрокам атаки. Практически все опытные футболисты сконцентрированы в линии обороны – Сергей Паршивлюк (справа), Нойштедтер, Иван Ордец (оба – в центре) и Гильермо Варела (слева).

ЦЕНТР БЕЗ ГЛУШАКОВА

Все удивляются, почему иностранные тренеры (Шварц, Марко Николич, в меньшей степени Доменико Тедеско) доверяют молодежи, но это объясняется легко – в отличие от возрастных футболистов, они более обучаемы и способны к игре в высокой интенсивности. Во всяком случае, динамовцам никакая молодость не мешала играть с заметным территориальным перевесом, чему способствовало и отсутствие у гостей дисквалифицированного Дениса Глушакова.

Еще в первом тайме хозяева могли выйти вперед. До перерыва был еще один голевой эпизод с участием Игбуна. В середине тайма очередной острый момент удался Арсену Захаряну – сыграв в стенку с камерунцем, он выскочил один на один с Ильей Лантратовым, но покатил мяч в штангу. Сильвестр же хорошо приложился по воротам еще до перерыва.