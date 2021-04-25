Киберпанк, слепые судьи и шоу в Петровском парке

А самое главное – здесь к болельщику подчеркнуто вежливы. Снимешь маску – вежливо подойдут попросят вернуть ее на полагающееся место, в подтрибунных помещениях всегда вежливо укажут, куда идти и помогут. И вот что совсем удивляет: практически каждому на прощание и стюарды, и охранники говорят что-то вроде: «Спасибо. Ждем Вас снова. Обязательно приходите еще!» Вы на каждом стадионе с таким можете встретиться? Потому на «Динамо» и потянулся народ. Команда сезон провела более или менее ровно. Не падала в глубины, всегда шла сразу вслед за группой лидеров. Перед игрой с «Химками» казалось, что вот как раз сейчас и пришло время в эту группу ворваться, но – не вышло. Штанга в первом тайме, перекладина во втором, огромное количество стопроцентных моментов, при этом со скоростью, с борьбой, с желанием. Но – таков футбол – не хватило бело-голубым элементарного фарта, а в компенсированное время умудрились еще и гол пропустить. 0:1 – и похоже, прощай мечты о евросезоне. Ведь впереди – гостевые «Рубин» и «Локомотив» (пусть и в Химках, из-за дисквалификации черкизовского стадиона), а потом домашнее дерби с ЦСКА.

Но сейчас стадион заряжается особой атмосферой – каждый раз перед игрой и в перерыве – световое шоу, фейерверки, никогда не повторяющаяся программа. В этот раз так ласкающе слух звучала киберпанк-трактовка легендарной «Paint it Black». Аж мурашки по коже бежали. Стук сердца, удар гонга – как сигнал к новому отсчету. Тревожные, но величественные и волнующие звуки немного мятежной музыки зовут вперед, влекут за собой. В призывных нотах слышна стальная мощь, болельщики взрываются возгласами. Это лейтмотив победителей.

Вне всякого сомнения для «Динамо» в его работе с болельщиками этот сезон становится по-настоящему прорывным. Еще не так давно я не мог бы и представить себе, что на игру «Динамо» - «Химки» может прийти больше 11 тысяч человек (и это с учетом еще и всех ковидных ограничений). Не самый принципиальный соперник, без своей серьезной фанатской базы, да и на топовых матчах не всегда случаются аншлаги.

Перед выходом в ложу столкнулся со Станиславом Черчесовым. «Неожиданно столкнулся» - сказать не получится. Собственно, на «Динамо» так грамотно организуют зону v-vip, что все генералы футбольной жизни считают за честь посещать динамовские матчи. Но как-то обычный взаимный троллинг («Не буду Вас сегодня называть великим тренером, назову просто выдающимся», на что главный тренер отвечает, что как только я дарю ему свои сборники рассказов, сборная перестает выигрывать) в этот раз обернулся строгим упреком:

- Давно я в «Советском спорте» не читал никакой критики в свой адрес.

- Исправимся, Станислав Саламыч! Ждите!

Целую ложу недалеко от центра оккупировал динамовский нападающий Клинтон Н'Жи. Он не играл из-за перебора карточек. Любезно фотографировался с соседями. Огромное количество дам разного возраста, детей – все это многочисленная родня. Но самое главное – из Камеруна приехала мама Клинтона. Долго в ложе, впрочем, не продержалась: минут через 10-15 почти все, кроме самого Клинтона, переместились за стекло – в тепло. Впрочем, мы успели немного пообщаться – выяснил, например, что живет семейство не совсем в Камеруне. Точнее, не в основной его части, а в проблемной, сепаратистской Амбазонии, на юго-западе страны, где сейчас отнюдь не спокойно.

Это не ребенок Клинтона Н’Жи – в ложу прибился сынишка другого динамовца, Шарля Каборе.

Виктор Кашшаи, куратор российского судейского корпуса - тоже традиционный гость динамовской ложи.

- Как настроение?

- До игры всегда хорошее. После игры бывает по-разному.

И в самом деле, до игры венгр всегда приветлив и немного словоохотлив. После матча – как правило, осторожен и преимущественно молчалив. В этот раз «косяки» судейские были, но вряд ли они станут такими уж резонансными, как это бывает на матчах «Спартака». Там умеющие резонировать сразу же турбо-режим включают.

Но кризис, связанный с использованием VAR, налицо. И «Динамо» точно может отнести себя к пострадавшим. Увидев с трибуны эпизод, где после подачи углового химчане опускают на землю двумя руками, обхватив сзади, Николая Комличенко, я ждал, что вот сейчас мяч покинет поле и судья точно даст паузу, послушает подсказку и пойдет смотреть повтор. Но мяч уходит в аут – и ничего ровным счетом не происходит. Никто не сигнализирует арбитру. Ну, кроме самого Комличенко.

Как тут можно было не увидеть пенальти? Похоже, «Динамо» пора нанять специального человека, который умеет раздувать скандалы, как «Спартак».

Так «Динамо» лишилось победы. Ясно, что гол назревал очень долго. И пенальти прорвало бы цепь невезений.

Но давайте скажем то, о чем думают многие: это ведь не «Спартак», так что два месяца муссировать эту тему не будут. На дне в этот раз оказался Кукуляк. Повторять подвиг smm-щиков «Уфы» здесь не будем.

Симпатичная такса на подарке одному из гостей скучала, даже не глядя на поле. Клуб, отметивший фейерверком и красивым танцевальным шоу свое 98-летие, неожиданно проиграл «Химкам».