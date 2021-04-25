Скандальное удаление Ахметова в дерби помогло «Спартаку» обыграть ЦСКА (видео)

У «Спартака» отсутствовали дисквалифицированный Самуэль Жиго и накануне получивший травму Павел Маслов. Француза предсказуемо заменил Илья Кутепов, затыкающий дыры в зонах выбывших футболистов, а рядом с ним вышел его тезка Илья Гапонов. Неделей ранее в разгромном поражении с «Уфой» не участвовал Георгий Джикия, но на сей раз он вернулся в строй. Также вернулись пропустившие тот матч Айртон и Александр Соболев. Все они вышли на поле с первых минут.

В этом отношении хорватскому специалисту не повезло. При всем обилии игроков в заявке кадровые проблемы столь огромны, что в запасе у него оказалось всего четыре полевых игрока. Из имеющейся обоймы Олич предпочел всех тех, на кого делал ставку и в предыдущих играх. Травмированного Марио Фернандеса вновь заменил Константин Марадишвили, а на левом краю полузащиты вышел Никола Влашич, тогда как в центре опять оказался Алан Дзагоев. В двух прошлых играх этот состав уступил «Сочи» и «Локомотиву» с общим счетом 1:5.

«Спартак» против ЦСКА, ЦСКА против «Спартака». Стоит ли что-то добавлять о главном дерби России? Кроме того факта, что помимо принципиальности эта встреча имела решающее значение для команд с турнирной точки зрения. Во многом она обещает стать определяющей и для главных тренеров (особенно Ивицы Олича, которого такими темпами могут уволить еще до старта следующего сезона), и многих футболистов.

Перед матчем прогнозировалось, что победителем станет тот, кто лучше воспользуется слабостями соперника в обороне и сможет воспользоваться силой лидеров Квинси Промеса и Влашича в средней линии. Первый тайм показал, что никто из тренеров под соперника ничего придумывать не стал. Можно было бы предположить, что Влашич вышел слева под Гапонова и Кутепова, однако он и в предыдущих матчах играл в этой зоне. И надо сказать, плохо. Все-таки на фланге его вариативность сильно снижается, он оказывается заперт на краю и превращается в довольно посредственного игрока, но в отсутствие дисквалифицированного Арнора Сигурдссона у Олича не было вариантов на фланг.

У «Спартака» был соблазн отметить регулярную встречу быстроногого Джордана Ларссона с неповоротливым Виктором Васином, однако к середине тайма стало ясно, что это не домашняя заготовка, а ситуативные эпизоды (лишь после перерыва это противоборство станет результативным). Единственное, о чем следует говорить системно, это прессинг красно-белых, разбивавший попытки гостей выходить из обороны. Армейцы чуть больше владели мячом, но на чужую половину поля переходили с большим трудом, чему виной в том числе отсутствие защитников с хорошим первым пасом.

В результате гости имели микроскопическое преимущество по владению, но почти не подступали к штрафной Александра Максименко, тогда как Игорю Акинфееву приходилось вступать в игре нередко. Тем не менее, говорить об упущенных голевых моментах не приходилось ни с той стороны, ни с другой, так что ключевым эпизодом матча стало удаление Ильзата Ахметова.

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В очередной раз полузащитник армейцев неаккуратно сыграл против оппонента, въехав шипами в голень Соболеву. Сидевший на VAR Сергей Карасев позвал главного арбитра Павла Кукуяна к монитору, и тому для принятия решения хватило всего нескольких секунд. Как тут не вспомнить, что месяц назад Ахметов в схожем моменте оставил партнеров в меньшинстве в домашней игре с «Зенитом»? Однако следует обратить внимание на тот факт, что Ахметов прежде, чем врезаться в оппонента, попал по мячу, так что мнение по эпизоду разделилось сразу. Ждем разбора от экспертов. Кажется, что и жесткость рефери, и гуманность (желтую карточку) можно было бы аргументировать. Обсуждаемости эпизоду добавляет тот факт, что парой секунд ранее мяч попал в руку Айртону.

И ВСЕ ЖЕ ЛАРССОН УБЕЖАЛ ОТ ВАСИНА

И до удаления чаще атаковали спартаковцы, и уж тем более после него. До перерыва армейцы дотянули, а вот вскоре после него не устояли. Причем в тот момент, когда, выждав несколько минут, пошли вперед и позволили сопернику провести атаку на скорости. Васин пошел на фланг страховать Георгия Щенникова и оказался с глазу на глаз с Ларссоном. Швед легко убежал от защитника, ворвался в штрафную, проскочил Игоря Дивеева и ударом в ближний угол поймал Акинфеева на противоходе.

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Тут бы красно-белым немного отойти назад, выманить соперника на свою половину и наказать, как они нередко это делали осенью или, например, в матче с «Краснодаром», однако они продолжили играть в давление. Решение сомнительное, поскольку Айртон стал регулярно застревать впереди и не успевал отрабатывать в обороне. Через его зону гости провели несколько очень острых атак. Саломону Рондону ударом головой не хватило совсем немного, чтобы отправить мяч под перекладину, а Алан Дзагоев неудачно сыграл на приеме.

Вскоре форточка закрылась, но не потому, что бразилец стал играть с оглядкой на свои ворота, а потому, что получил травму и был заменен на Наиля Умярова. Налево ушел Роман Зобнин, такой вольности красно-синим не позволявший. Олич пытался перевернуть игру заменами (вышли все, кто был – Наир Тикнизян, Федор Чалов и Илья Шкурин), но ни отодвинуть, ни освежить игру не получилось.

«Спартак» по количеству перспективных подходов мог наиграть на разгромную победу (22-5 по ударам, 6-0 в створ), но Квинси Промес стеснялся брать игру на себя и искал слишком тонкое продолжение атак, которые непременно обрывались неточными передачами или точными, но в офсайд. Так или иначе, красно-белые одержали победу и сохранили двухочковое отставание от идущего вторым «Локомотива», а ЦСКА потерпел третье поражение подряд и выбыл из борьбы за место в Лиге чемпионов. В следующем туре подопечные Тедеско едут в Тулу, где сыграют без получившего четвертую желтую карточку Максименко.

РПЛ. 27-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 1:0 (0:0)

Голы: Ларссон, 52 – 1:0.

«Спартак»: Максименко, Гапонов (Литвинов, 90+1), Кутепов, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Айртон (Умяров, 67), Промес (Хендрикс, 90+1), Ларссон, Соболев (Э. Понсе, 77).

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Ахметов, Эджуке (Шкурин, 82), Влашич, Дзагоев (Тикнизян, 61), Рондон (Чалов, 71).

Предупреждения: Дзагоев, 53. Айртон, 62. Марадишвили, 64. Максименко, 88. Умяров, 90+4.

Удаление: Ахметов, 37.