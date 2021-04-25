Леонид Федун: Сегодня футболисты «отмазались» за «Уфу»

- «Спартак» не играл на ноль с 29 ноября прошлого года. С чем вы это связываете? У команды слабая оборона? - Этот вопрос лучше задать главному тренеру, потому что играли фактически защитники сборной. Они очень качественные, но, тем не менее, какие-то проблемы существуют.

- Нет ли у вас ощущения, что дерби получилось не слишком яркое и эмоциональное, как это обычно бывает? - Это потому, что победа была очень нужна для двух команд и соперники были сильно зажаты в начале матча. Фактически больше шла рубка, чем игра. Но давайте смотреть откровенно. ЦСКА нанес ноль ударов по нашим воротам. Это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне.

- Вы заходили в раздевалку после матча? - Да, заходил. Высказал все, что думаю про матч с «Уфой». Сказал, что за «Уфу» считайте, что отмазались.

- Это была тяжелая игра. Бывает так, что когда игра не идет, ты проявляешь характер и тебя фортуна вознаграждает. Сегодня был такой день.

- Вы еще раз не просили Тедеско остаться?

- Вы уже сто раз спрашивали об этом. Это его решение и он уходит. Какой смысл с ним это обсуждать? Я же не могу приковать его наручниками к входу стадиона.

- От него не поступало сигналов, что он передумал?

- После «Уфы» особенно.

- Будет много обсуждаться решение судьи удалить Ахметова. Как вам показалось такм была красная карточка?

- Мы только решение судей и обсуждаем. Вы знаете, сколько я об этом говорил. По мне это красная карточка. Смотрели ВАР. Сначала судья не заметил, что там удаление, потом ему сказали, он пошел и посмотрел. Я не судья, но мы сидели рядом с болельщиком ЦСКА и он сказал сразу, что это похоже на красную карточку.

- Правда ли, что клуб определился с новым тренером?

- Не правда. Я скажу информацию, когда у меня будет подписан контракт. Тогда сразу объявлю. А до этого ничего комментировать не буду.

- В следующем туре будете болеть за «Зенит», чтобы «Локомотив» потерял очки?

- Да.

- Несмотря на то, что «Зенит» станет чемпионом?

- Да. Пусть становится чемпионом. Мы в этом году не заслужили чемпионства. Никто кроме «Зенита», к сожалению, не заслужил чемпионства.

- «Зенит» по сравнению с прошлым сезоном не такой монолитный и много очков терял. Почему никто не воспользовался этими шансами?

- Потому что остальные еще хуже.

- Многие болельщики критикуют Промеса и говорят, что это не тот Квинси, которого все ждали. Вам как его игра?

- Если вы помните, сегодняшняя атака началась с того, что бежали Соболев и Ларссон и Промес отдал пас именно Ларссону. Это говорит о том, что у Промеса остался интеллект. Да, ему сегодня слегка не везло, его все время накрывали. Его постоянно держали двое армейцев, но он открывал возможности для всех остальных. Сегодня был не день Соболева и я ему сказал об этом. Он мог забить несколько раз, но не получилось. Что поделаешь, это игра. Самое главное, что мы победили.

- Как вам история с Суперлигой?

- Было особенно интересно, когда я сказал, что Суперлига быстро развалится. Болельщики стали писать, что я ничего не понимаю в футболе, а через шесть часов это произошло.