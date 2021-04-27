Пора «конюшню» вычищать. Уход Гончаренко показал, что тренер – не главное в проблемах ЦСКА

С последним нынче возникли проблемы. Выше четвертого места ЦСКА, идущий шестым, действительно уже не взлетит. Да и максимально возможное при сегодняшних раскладах место армейцы, скорее всего, не получат. Но клуб был к этому готов. Назначение тренера-дебютанта Ивицы Олича вместо Виктора Гончаренко было очевидным рискованным шагом. ЦСКА знал, что может провалиться, но все равно пошел на такой эксперимент. Зачем? Возможно, для того, чтобы понять – каков реальный потенциал нынешнего состава?

ЦСКА недавно обрел нового богатого покровителя. Максим Орешкин в статусе председателя совета директоров представляет корпорацию ВЭБ. С такой компанией надо строить далеко идущие планы, а не говорить о закате и стагнации клуба. Кажется, «похоронный» ветер дует от недоброжелателей и конкурентов, что не всегда одно и тоже. Хотя не исключены внутренние терки между двумя армейскими руководителями по кадровым вопросам. Но это вполне рабочий и прогнозируемый момент. Если у тебя появляется финансовый спонсор, глупо думать, что у него не будет своего мнения и спроса за результат.

Президенту красно-синих в мае будет 61. Для сравнения боссу мадридского «Реала» Флорентино Пересу – 74. В таком почтенном возрасте он решается идти на баррикады, попытавшись совершить футбольную революцию с созданием Суперлиги. Пусть и неудачную. Гинер на этом фоне человек молодой, полный энергии. С чего вдруг его отправлять на пенсию?

Месяц назад многим проблемы нестабильной игры виделись в фигуре главного тренера. Говорили, что Гончаренко завел свою команду в тупик. Кто там кого и куда завел на самом деле со стороны было совершенно непонятно. Но вот ушел Виктор Михайлович в «Краснодар», и теперь мы наблюдаем реалити-шоу, как он на глазах приводит в чувство разболтавшуюся команду с неплохим подбором игроков. Проиграл сходу матч в Туле (как, кстати, и с ЦСКА этой весной), а затем выдал две приличные игры – сыграл 2:2 с «Зенитом», хотя должен был побеждать, и выиграл на выезде матч у «Рубина» - важнейший для Казани и Леонида Слуцкого.

И все вдруг поняли, что тренер у ЦСКА был хороший. Он уже дает результат в Краснодаре как кризисный менеджер. Если кто-то считал, что подбор футболистов у армейцев позволял им бороться за чемпионство, то шесть игр с Оличем должны были развеять туман. Ни в одной встрече ЦСКА не показал даже намека на то, что команда способна претендовать на первые места.

С Оличем были натужные победы над аутсайдерами – «Тамбовом», «Ротором» и «Арсеналом» (в четвертьфинале Кубка), сменившиеся прогнозируемыми поражениями от «Сочи», «Локо» (в полуфинале Кубка) и «Спартака». Можно валить все на неопытность тренера. Но это будет от лукавого. «Тамбов» то почему люди, побеждавшие три года назад «Реал», без нервотрепки не могут обыграть?

Получается, Гончаренко выжимал из того человеческого материала, что был у него под рукой, максимум возможного? Тогда откуда постоянно шли разговоры, что этот армейский состав способен на большие свершения? Ведь белоруса призывали убрать по той причине, что многих не устраивало, что ЦСКА не может сделать последний рывок – не просто выйти на первое место, как это случилось осенью, но и закрепиться на нем.

Кажется, победы над «Реалом» в 2018-м – 1:0 дома и 3:0 в гостях – сыграли злую шутку над ЦСКА. После этого клуб выбрал неправильные ориентиры. Полагая, что молодой коллектив, взявший дважды верх над грандом, может вырасти в большую команду. Но смотришь сегодня на Ивана Облякова, Ильзата Ахметова, Федора Чалова – и не понимаешь, что эти люди вообще делают в команде, которая отличалась еще недавно своими бойцовскими качествами.

Обляков и Чалов так безвольно выглядят не только в играх за ЦСКА. В марте мы наблюдали ту же безнадегу в их действиях в играх нашей молодежки на Евро. Никто из них не растет, в лучшем случае находится в стагнации. При Гончаренко они хотя бы много бегали. Постоянный высокий прессинг, который насаждал прежний тренер, давал обманчивое ощущение преимущества, с которым играет ЦСКА. Не стало этого, повылезали новые проблемы. И общее впечатление от армейской игры стало ужасным.

Хорошо, что Олича поставили сейчас, не дожидаясь окончания чемпионата. Теперь становится ясной степень кадровой беды. Пожар сзади отнюдь не случаен. Включение в состав на дерби защитника Виктора Васина является для ЦСКА лакмусовой бумажкой. Это говорит о том, что выпускать больше некого, кроме как игрока, регулярно проваливающего все серьезные матчи. Спартаковец Джордан Ларссон забивал, убежав от Васина как от стоячего. Но то же самое проделал с ним Виталий Лисакович, когда «Локо» в феврале выиграл в чемпионате 2:0. Победные голы словно под копирку.

Если вспоминать о том же «Реале», кстати, то вот четверка защитников армейцев в домашнем матче: Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин. Никого из них не было в дерби с красно-белыми. Кого-то уже нет в клубе, другие лечатся. Как так получилось, что клуб, закупившийся летом на 30 миллионов Евро, остался с дырами в составе?

Повышенный травматизм (вопрос к ответственным за подготовку людям) и трансферные ошибки сегодня видятся главными причинами того, что ЦСКА не способен бороться за медали в нынешнем чемпионате. Армейская атака который год навевает тоску. На фоне спартаковской роскоши – Ларссон, Соболев, Промес, Понсе – ЦСКА кажется бедным родственником, имеющим богатую бабушку. Вероятно, по этой причине и пошли разговоры о скором возможном увольнении генерального директора Романа Бабаева.

Возможно, что неслучайно тот же Гинер так цеплялся за Гончаренко, заблокировав его уход после окончания прошлого сезона. Виктор Михайлович сглаживал все огрехи, совершаемые на других участках работы, где наошибались селекционеры, физруки, физиотерапевты, директора. С уходом белорусского специалиста все болячки только обострились. Очевидно, что на одного Олича повесить всех собак не удастся.

В какую сторону качнется ситуация с хорватом, покажет время. Но свои «конюшни», как сказал бы спартаковский твиттер, армейцам пора вычищать. Там давно не проводили генеральной уборки. Все, что нужно для нового взлета, у ЦСКА есть. Необходимо просто как можно скорее сделать перезагрузку.