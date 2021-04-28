Де Брейне и Марез взяли Париж за восемь минут! «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» (видео)

У парижан самая, если так можно выразиться, двуличная команда Европы. В чемпионате Франции конкурентов, способных навязать им свою игру нет, поэтому они владеют тотальным преимуществом, однако, имея в составе обладающих уникальным дриблингом и скоростными качествами Неймара и Мбаппе, в топ-матчах Лиги чемпионов не стесняются отдавать инициативу сопернику. Так, например, было в дуэли в «Баварией» в четвертьфинале.

Однако и «ПСЖ» подошел к игре практически в оптимальных сочетаниях. Вернулись Маркиньос, Марко Верратти, Алессандро Флоренци и Мауро Икарди (остался в запасе), избежал травмы в матче с «Метцом» Килиан Мбаппе, так что и хозяева тоже предстали в самом что ни на есть боевом составе, чего с ними не случалось уже очень давно.

Положение у «горожан» таково, что в чемпионате они все задачи решили, да еще и умудрились подойти к решающему отрезку сезона без кадровых проблем. Так что Гвардиола мог творить по своему разумению. Удивил он только в одном – в центре нападения появился Бернарду Силва, тогда как Габриэл Жезус, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг остались в запасе. Подбору исполнителей у «Сити» можно только позавидовать.

Каталонский специалист не раз обидно оступался в Лиге чемпионов, чему виной зачастую излишняя осторожность в плей-офф. Он регулярно наступал на одни и те же грабли, пытаясь сыграть в два опорных полузащитника и тем самым отказываясь от привычного стиля игры. На сей раз с первых минут тоже вышли два опорника – Родриго Эрнандес и Илкай Гюндоган, – но немец в нынешнем сезоне раскрылся с новой стороны и стал едва ли не самым опасным игроком манкунианцев.

Встреча между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» является, по сути скрытым финалом. Тем приятнее, что команды встретились не в заключительном раунде, ведь мы получили сразу два матча двух самых богатых и едва ли не самых звездных по составу команд Европы. Парижане надеются во второй раз подряд пробиться в финал Лиги чемпионов, а «горожане» жаждут впервые туда добраться, что особенно важно для Хосепа Гвардиолы, выигрывавшего главный еврокубковый турнир только имея под своим началом Лионеля Месси.

Однако на сей раз не создавалось впечатления, что хозяева сознательно отдали англичанам мяч, но владели им пореже соперника, зато, как и ожидалось, распоряжались им лучше. Показательно, что в первые 20 минут статистика ударов была 5-0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Они и открыли счет после розыгрыша углового. Выздоровевший капитан (он получил травму вскоре после забитого мяча в первом четвертьфинале против «Баварии») Маркиньос вновь пришел на подачу углового и, перевисев в воздухе всех оппонентов, четко пробил в дальний угол без шансов для Эдерсона.

Маркиньос прыгнул выше всех в штрафной «Сити» и переправил мяч в ворота ⚽



Как быстрый гол Парижа поменяет игру, смотрим на Матч ТВ pic.twitter.com/Gc6C5CWFX6 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

Вообще весь первый тайм прошел при полном, так сказать, интеллектуальном преимуществе парижан. Причем они не только выстреливали в быстрых контратаках, но и регулярно ходили вперед большими силами. «Сити» пытался накрывать соперника на чего половине поля, но хозяева очень здорово контролировали мяч и преодолевали это давление. И мяч у них быстрее ходил, и партнер открытый всегда находился. До чужой штрафной добрался даже Флоренци, правда, только для того, чтобы срубить… Неймара.

Неймар требовал пенальти после падения в штрафной «Сити» 😡



Но только снес его Флоренци 🙋‍♂️



Это пенальти? 😆 pic.twitter.com/GvmpFulCgS — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

МБАППЕ – СЕРЫЙ КАРДИНАЛ

Немаловажно, что Мбаппе был мало задействован в этой игре. Его задачей было оттягивать внимание защитников на себя, открывая свободное пространство для партнеров, чем они очень неплохо пользовались. Даже получая мяч, он предпочитал отдать набегающим Неймару и Анхелю ди Марии. В результате, совершив за первый тайм всего 15 касаний, француз отдал больше ключевых передач, чем весь «Сити» – четыре против трех.

Гости за 45 минут создали два острых момента, и оба после обрезов парижан на своей половине поля. Особенно опасна позиция была у Фила Фодена, но из центра штрафной в отсутствие сопротивления он пробил точно в Кейлора Наваса.

И все-таки наблюдать за таким футболом истинное наслаждение. В отличие от первого полуфинала между «Реалом» и «Челси», где было много тактики, но еще больше ошибок и слабостей команд, здесь с первых минут было видно, что сошлись два играющих коллектива. Даже простое владение мячом им удавалось лучше. И это при том, что скорости были значительно выше.

ЗИНЧЕНКО ВЫШЕЛ – «ПСЖ» РАЗВАЛИЛСЯ

Во втором тайме «ПСЖ» перешел на 4-4-1-1. Правда, позиция Неймара весьма условно, потому что он, по традиции, появлялся практически везде, даже организовывал атаки на своей половине поля. Вместе с тем хозяева перешли на более ожидаемую взрывную контратакующую игру, но она стала получаться хуже, и игра принципиально изменилась.

«Ман Сити» завладел инициативой и стал осаждать ворота Кейлора Наваса, но до реальной остроты дело доходило редко. В немалой степени потому, что до поры до времени Кевин де Брейне оставался в тени. Первый тайм он вообще проспал, а во втором сначала красиво пробил через себя, а затем сравнял счет. Правда, бельгийцу повезло – подавая в штрафную, он закрутил мяч в створ ворот, а Навас неправильно оценил траекторию и до последнего ждал, что кто-то ее изменит. Мяч юркнул в дальний угол. Гол хотя и выглядит случайным, в логику игры все-таки вписывается.

Де Брюйне забросил в штрафную, но к мячу никто из игроков не успел, а Навас не ожидал такой подставы 😱



Так «Сити» сравнял pic.twitter.com/X5VDMdcyW2 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

Манкунианцы не сбавили обороты и через семь минут вышли вперед. Вновь на помощь пришел стандарт (де Брейне забил после розыгрыша углового) – штрафной прямо напротив ворот исполнил Рияд Марез. Ему тоже откровенно повезло – удар-то пришелся в стенку, но она неожиданно развалилась, и мяч проскользнул в щелку между Леандро Паредесом и Преснелом Кимпембе. Но везет, как говорится, тому, кто везет. Любопытно, что оба гола пришли в течение 10 минут после выхода на поле Александра Зинченко (он даже записал на свой счет голевую передачу). Это была единственная замена до 80-й минуты. И это при имеющихся у тренеров кадровых ресурсах!

What a goal Mahrez! 🔥🇩🇿



That should never have gone through the wall though... pic.twitter.com/pYxC1rkrnV — FIFA 21 News (@FUT21News) April 28, 2021

А примерно за 15 минут до конца Идрисса Гейе не успел к мячу и врезался шипами в ногу Илкаю Гюндогану, после чего увидел от Феликса Брыха красный свет. В меньшинстве парижане вернуться в игру уже не могли. Скорее, гости были ближе к тому, чтобы добить отправленного в нокаут соперника. Теперь перед ответной встречей в Манчестере фаворитом становятся англичане, перевернувшие игру в течение восьми минут второго тайма.

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

«ПСЖ» - «Манчестер Сити» - 1:2 (1:0)

Голы: Маркиньос, 15 – 1:0. Де Брейне, 64 – 1:1. Марез, 71 – 1:2.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес (Эррера, 83), Гейе, Ди Мария (Перейра Данилу, 80), Верратти, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Канселу (Зинченко, 61), Родри, Гюндоган, Марез, де Брейне, Фоден, Бернарду Силва.

Предупреждения: Канселу, 31. Паредес, 70. Неймар, 74. Де Брейне, 86.

Удаление: Гейе, 77.

Судья: Брых (Германия).