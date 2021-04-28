Де Брейне и Марез взяли Париж за восемь минут! «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» (видео)

В ЛУЧШИХ СОСТАВАХ
Встреча между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» является, по сути скрытым финалом. Тем приятнее, что команды встретились не в заключительном раунде, ведь мы получили сразу два матча двух самых богатых и едва ли не самых звездных по составу команд Европы. Парижане надеются во второй раз подряд пробиться в финал Лиги чемпионов, а «горожане» жаждут впервые туда добраться, что особенно важно для Хосепа Гвардиолы, выигрывавшего главный еврокубковый турнир только имея под своим началом Лионеля Месси.
Каталонский специалист не раз обидно оступался в Лиге чемпионов, чему виной зачастую излишняя осторожность в плей-офф. Он регулярно наступал на одни и те же грабли, пытаясь сыграть в два опорных полузащитника и тем самым отказываясь от привычного стиля игры. На сей раз с первых минут тоже вышли два опорника – Родриго Эрнандес и Илкай Гюндоган, – но немец в нынешнем сезоне раскрылся с новой стороны и стал едва ли не самым опасным игроком манкунианцев.
Положение у «горожан» таково, что в чемпионате они все задачи решили, да еще и умудрились подойти к решающему отрезку сезона без кадровых проблем. Так что Гвардиола мог творить по своему разумению. Удивил он только в одном – в центре нападения появился Бернарду Силва, тогда как Габриэл Жезус, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг остались в запасе. Подбору исполнителей у «Сити» можно только позавидовать.
Однако и «ПСЖ» подошел к игре практически в оптимальных сочетаниях. Вернулись Маркиньос, Марко Верратти, Алессандро Флоренци и Мауро Икарди (остался в запасе), избежал травмы в матче с «Метцом» Килиан Мбаппе, так что и хозяева тоже предстали в самом что ни на есть боевом составе, чего с ними не случалось уже очень давно.
ОБМАНЧИВОЕ ДВУЛИЧИЕ ПАРИЖА
У парижан самая, если так можно выразиться, двуличная команда Европы. В чемпионате Франции конкурентов, способных навязать им свою игру нет, поэтому они владеют тотальным преимуществом, однако, имея в составе обладающих уникальным дриблингом и скоростными качествами Неймара и Мбаппе, в топ-матчах Лиги чемпионов не стесняются отдавать инициативу сопернику. Так, например, было в дуэли в «Баварией» в четвертьфинале.
Однако на сей раз не создавалось впечатления, что хозяева сознательно отдали англичанам мяч, но владели им пореже соперника, зато, как и ожидалось, распоряжались им лучше. Показательно, что в первые 20 минут статистика ударов была 5-0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Они и открыли счет после розыгрыша углового. Выздоровевший капитан (он получил травму вскоре после забитого мяча в первом четвертьфинале против «Баварии») Маркиньос вновь пришел на подачу углового и, перевисев в воздухе всех оппонентов, четко пробил в дальний угол без шансов для Эдерсона.
Вообще весь первый тайм прошел при полном, так сказать, интеллектуальном преимуществе парижан. Причем они не только выстреливали в быстрых контратаках, но и регулярно ходили вперед большими силами. «Сити» пытался накрывать соперника на чего половине поля, но хозяева очень здорово контролировали мяч и преодолевали это давление. И мяч у них быстрее ходил, и партнер открытый всегда находился. До чужой штрафной добрался даже Флоренци, правда, только для того, чтобы срубить… Неймара.
МБАППЕ – СЕРЫЙ КАРДИНАЛ
Немаловажно, что Мбаппе был мало задействован в этой игре. Его задачей было оттягивать внимание защитников на себя, открывая свободное пространство для партнеров, чем они очень неплохо пользовались. Даже получая мяч, он предпочитал отдать набегающим Неймару и Анхелю ди Марии. В результате, совершив за первый тайм всего 15 касаний, француз отдал больше ключевых передач, чем весь «Сити» – четыре против трех.
Гости за 45 минут создали два острых момента, и оба после обрезов парижан на своей половине поля. Особенно опасна позиция была у Фила Фодена, но из центра штрафной в отсутствие сопротивления он пробил точно в Кейлора Наваса.
И все-таки наблюдать за таким футболом истинное наслаждение. В отличие от первого полуфинала между «Реалом» и «Челси», где было много тактики, но еще больше ошибок и слабостей команд, здесь с первых минут было видно, что сошлись два играющих коллектива. Даже простое владение мячом им удавалось лучше. И это при том, что скорости были значительно выше.
ЗИНЧЕНКО ВЫШЕЛ – «ПСЖ» РАЗВАЛИЛСЯ
Во втором тайме «ПСЖ» перешел на 4-4-1-1. Правда, позиция Неймара весьма условно, потому что он, по традиции, появлялся практически везде, даже организовывал атаки на своей половине поля. Вместе с тем хозяева перешли на более ожидаемую взрывную контратакующую игру, но она стала получаться хуже, и игра принципиально изменилась.
«Ман Сити» завладел инициативой и стал осаждать ворота Кейлора Наваса, но до реальной остроты дело доходило редко. В немалой степени потому, что до поры до времени Кевин де Брейне оставался в тени. Первый тайм он вообще проспал, а во втором сначала красиво пробил через себя, а затем сравнял счет. Правда, бельгийцу повезло – подавая в штрафную, он закрутил мяч в створ ворот, а Навас неправильно оценил траекторию и до последнего ждал, что кто-то ее изменит. Мяч юркнул в дальний угол. Гол хотя и выглядит случайным, в логику игры все-таки вписывается.
Манкунианцы не сбавили обороты и через семь минут вышли вперед. Вновь на помощь пришел стандарт (де Брейне забил после розыгрыша углового) – штрафной прямо напротив ворот исполнил Рияд Марез. Ему тоже откровенно повезло – удар-то пришелся в стенку, но она неожиданно развалилась, и мяч проскользнул в щелку между Леандро Паредесом и Преснелом Кимпембе. Но везет, как говорится, тому, кто везет. Любопытно, что оба гола пришли в течение 10 минут после выхода на поле Александра Зинченко (он даже записал на свой счет голевую передачу). Это была единственная замена до 80-й минуты. И это при имеющихся у тренеров кадровых ресурсах!
А примерно за 15 минут до конца Идрисса Гейе не успел к мячу и врезался шипами в ногу Илкаю Гюндогану, после чего увидел от Феликса Брыха красный свет. В меньшинстве парижане вернуться в игру уже не могли. Скорее, гости были ближе к тому, чтобы добить отправленного в нокаут соперника. Теперь перед ответной встречей в Манчестере фаворитом становятся англичане, перевернувшие игру в течение восьми минут второго тайма.
Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч
«ПСЖ» - «Манчестер Сити» - 1:2 (1:0)
Голы: Маркиньос, 15 – 1:0. Де Брейне, 64 – 1:1. Марез, 71 – 1:2.
«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес (Эррера, 83), Гейе, Ди Мария (Перейра Данилу, 80), Верратти, Неймар, Мбаппе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Канселу (Зинченко, 61), Родри, Гюндоган, Марез, де Брейне, Фоден, Бернарду Силва.
Предупреждения: Канселу, 31. Паредес, 70. Неймар, 74. Де Брейне, 86.
Удаление: Гейе, 77.
Судья: Брых (Германия).