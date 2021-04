Де Брейне и Марез взяли Париж за восемь минут! «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» (видео)

Однако на сей раз не создавалось впечатления, что хозяева сознательно отдали англичанам мяч, но владели им пореже соперника, зато, как и ожидалось, распоряжались им лучше. Показательно, что в первые 20 минут статистика ударов была 5-0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Они и открыли счет после розыгрыша углового. Выздоровевший капитан (он получил травму вскоре после забитого мяча в первом четвертьфинале против «Баварии») Маркиньос вновь пришел на подачу углового и, перевисев в воздухе всех оппонентов, четко пробил в дальний угол без шансов для Эдерсона.

Вообще весь первый тайм прошел при полном, так сказать, интеллектуальном преимуществе парижан. Причем они не только выстреливали в быстрых контратаках, но и регулярно ходили вперед большими силами. «Сити» пытался накрывать соперника на чего половине поля, но хозяева очень здорово контролировали мяч и преодолевали это давление. И мяч у них быстрее ходил, и партнер открытый всегда находился. До чужой штрафной добрался даже Флоренци, правда, только для того, чтобы срубить… Неймара.

Немаловажно, что Мбаппе был мало задействован в этой игре. Его задачей было оттягивать внимание защитников на себя, открывая свободное пространство для партнеров, чем они очень неплохо пользовались. Даже получая мяч, он предпочитал отдать набегающим Неймару и Анхелю ди Марии. В результате, совершив за первый тайм всего 15 касаний, француз отдал больше ключевых передач, чем весь «Сити» – четыре против трех.

Гости за 45 минут создали два острых момента, и оба после обрезов парижан на своей половине поля. Особенно опасна позиция была у Фила Фодена, но из центра штрафной в отсутствие сопротивления он пробил точно в Кейлора Наваса.

И все-таки наблюдать за таким футболом истинное наслаждение. В отличие от первого полуфинала между «Реалом» и «Челси», где было много тактики, но еще больше ошибок и слабостей команд, здесь с первых минут было видно, что сошлись два играющих коллектива. Даже простое владение мячом им удавалось лучше. И это при том, что скорости были значительно выше.

Во втором тайме «ПСЖ» перешел на 4-4-1-1. Правда, позиция Неймара весьма условно, потому что он, по традиции, появлялся практически везде, даже организовывал атаки на своей половине поля. Вместе с тем хозяева перешли на более ожидаемую взрывную контратакующую игру, но она стала получаться хуже, и игра принципиально изменилась.

«Ман Сити» завладел инициативой и стал осаждать ворота Кейлора Наваса, но до реальной остроты дело доходило редко. В немалой степени потому, что до поры до времени Кевин де Брейне оставался в тени. Первый тайм он вообще проспал, а во втором сначала красиво пробил через себя, а затем сравнял счет. Правда, бельгийцу повезло – подавая в штрафную, он закрутил мяч в створ ворот, а Навас неправильно оценил траекторию и до последнего ждал, что кто-то ее изменит. Мяч юркнул в дальний угол. Гол хотя и выглядит случайным, в логику игры все-таки вписывается.

Манкунианцы не сбавили обороты и через семь минут вышли вперед. Вновь на помощь пришел стандарт (де Брейне забил после розыгрыша углового) – штрафной прямо напротив ворот исполнил Рияд Марез. Ему тоже откровенно повезло – удар-то пришелся в стенку, но она неожиданно развалилась, и мяч проскользнул в щелку между Леандро Паредесом и Преснелом Кимпембе. Но везет, как говорится, тому, кто везет. Любопытно, что оба гола пришли в течение 10 минут после выхода на поле Александра Зинченко (он даже записал на свой счет голевую передачу). Это была единственная замена до 80-й минуты. И это при имеющихся у тренеров кадровых ресурсах!

What a goal Mahrez! 🔥🇩🇿



That should never have gone through the wall though... pic.twitter.com/pYxC1rkrnV