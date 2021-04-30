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Сергей Герасимец: Не считаю «Зенит» фаворитом, учитывая, что «Локомотив» весной только побеждает
30 апреля 19:02
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Герасимец: Не считаю «Зенит» фаворитом, учитывая, что «Локомотив» весной только побеждает

Ветеран «Зенита» Сергей Герасимец дал прогноз на центральный матч 28-го тура РПЛ с «Локомотивом».

- Что думаете о предстоящей игре «Зенита» с «Локомотивом»? Питерский клуб - фаворит?
- «Зенит» - фаворит в борьбе за чемпионство, но в конкретном матче я бы так не сказал.

- Но ведь питерцы играют дома, и для них этот матч может стать золотым.
- Все верно и значимо. Но «Зенит» не явный фаворит. Просто питерцы сделают все, чтобы выиграть. Но надо учитывать, что и «Локомотив» весной только побеждает. Этот соперник опасен и хорош. Это немного уравнивает шансы в матче. Тем более, железнодорожники борются за Лигу чемпионов, поэтому мне будет очень интересно посмотреть, как они будут играть.

- Чем «Локомотив» опасен для «Зенита»?
- Мы видим, какую уверенность команда приобрела в этом году. Десять подряд побед просто так не приходят. Они всех обыграли, кроме «Зенита. В команде очень качественные исполнители. В обороне Чорлука лидер, в средней линии Баринов и Крыховяк, а впереди Смолов преобразился. Да и другие ребята хорошие. Состав без слабых мест, несмотря на то, что на многих позициях играют свои воспитанники, молодежь. Работа Николича в первую очередь оценивается прогрессом футболистов. Это я могу отметить. Практически весь состав прогрессирует. Даже Чорлука, которому, казалось бы, уже некуда прогрессировать, прибавил в надежности и мотивации. Приятно смотреть на этого игрока.

- Намечается интересная дуэль: Чорлука и Пабло против Дзюбы и Азмуна. У кого здесь перевес?
- Достойные конкуренты. Пабло – хорошее приобретение. Он здорово играет и нынешние результаты «Локомотива» во многом благодаря этой паре центральных защитников. Для гостей это будет самое тяжелое испытание, а игра покажет, кто сильнее.

- Пишут, что на «Газпром Арену» привезут Кубок победителя РПЛ. Не закрепостит ли это хозяев?
- Да. Эти факторы могут быть. Это золотой матч, настрой болельщиков, кубок, который будет стоять и отливать золотом. Это разжигает огонь. Но у «Локомотива» иное мнение. Он просто так ничего не собирается отдавать.

- Марко Николича признали лучшим тренером апреля. Согласны с таким выбором?
- Конечно. А кто не согласен? За него говорят результаты. Думаю, он не только в апреле лучший, но и на всем весеннем отрезке. Мало кто ожидал, что у его команды будут такие результаты.

- На игру назначили арбитра Карасева, который работал на матче «Спартака» с ЦСКА и его решение на ВАР с удалением Ахметова привело к скандалу. Вас это не смущает?
- Я доверяю Карасеву. Считаю, что отмена красной карточки Ахметову является ошибкой. Если бы не было удаления, не было бы споров, но повод для красной карточки был. И она показана, потому что был повод: была прямая нога, и Ахметов сыграл очень опасно в ногу Соболеву. Отмена красной карточки – ошибка. У меня нет вопросов к Карасеву. Хотя он мог ограничиться желтой карточкой. Но повод для удаления Ахметова был.

источник: «Советский спорт»
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