Сергей Герасимец: Не считаю «Зенит» фаворитом, учитывая, что «Локомотив» весной только побеждает

- Что думаете о предстоящей игре «Зенита» с «Локомотивом»? Питерский клуб - фаворит?

- «Зенит» - фаворит в борьбе за чемпионство, но в конкретном матче я бы так не сказал.

- Но ведь питерцы играют дома, и для них этот матч может стать золотым.

- Все верно и значимо. Но «Зенит» не явный фаворит. Просто питерцы сделают все, чтобы выиграть. Но надо учитывать, что и «Локомотив» весной только побеждает. Этот соперник опасен и хорош. Это немного уравнивает шансы в матче. Тем более, железнодорожники борются за Лигу чемпионов, поэтому мне будет очень интересно посмотреть, как они будут играть.

- Чем «Локомотив» опасен для «Зенита»?

- Мы видим, какую уверенность команда приобрела в этом году. Десять подряд побед просто так не приходят. Они всех обыграли, кроме «Зенита. В команде очень качественные исполнители. В обороне Чорлука лидер, в средней линии Баринов и Крыховяк, а впереди Смолов преобразился. Да и другие ребята хорошие. Состав без слабых мест, несмотря на то, что на многих позициях играют свои воспитанники, молодежь. Работа Николича в первую очередь оценивается прогрессом футболистов. Это я могу отметить. Практически весь состав прогрессирует. Даже Чорлука, которому, казалось бы, уже некуда прогрессировать, прибавил в надежности и мотивации. Приятно смотреть на этого игрока.

- Намечается интересная дуэль: Чорлука и Пабло против Дзюбы и Азмуна. У кого здесь перевес?

- Достойные конкуренты. Пабло – хорошее приобретение. Он здорово играет и нынешние результаты «Локомотива» во многом благодаря этой паре центральных защитников. Для гостей это будет самое тяжелое испытание, а игра покажет, кто сильнее.

- Пишут, что на «Газпром Арену» привезут Кубок победителя РПЛ. Не закрепостит ли это хозяев?

- Да. Эти факторы могут быть. Это золотой матч, настрой болельщиков, кубок, который будет стоять и отливать золотом. Это разжигает огонь. Но у «Локомотива» иное мнение. Он просто так ничего не собирается отдавать.