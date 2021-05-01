Вильена: Пенальти испортил наши планы в игре с «Сочи»

- Что думаете об игре? – вопрос Вильене.

- Я считаю, что первый тайм мы провели довольно неплохо. У нас было много пространства для работы с мячом. Мы контролировали мяч, и у нас был хороший процент владения. Нам также помогала смена направления атаки. Однако пенальти несколько испортил наши планы. Нам пришлось больше думать об обороне. В подобных матчах есть вещи, которые напрямую зависят от удачи.

- Как вы себя чувствуете на новой позиции левого защитника?

- Для меня эта позиция не новая, потому что я уже играл на ней в сборной Голландии. Поэтому в целом ощущаю себя довольно неплохо на этой позиции.

- Связываете ли вы свое будущее с «Краснодаром»?

- Да. У меня действующий контракт до 2024 года. Поэтому конечно, связываю.

«ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ МЫ ПРОИГРАЛИ МАТЧ, КОТОРЫЙ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫИГРАТЬ»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Стоцкому.

- До удаления мы владели инициативой, играли неплохо, хорошо контролировали мяч, и создавали моменты. После удаления игра развернулась, и мы проиграли матч, который должны были выиграть.

- Вы стали участником двух важнейших эпизодов матча. Расскажите о ситуации с пенальти в ворота «Краснодара» и своем голе во втором тайме.

- Что касается пенальти, получилось так, что я смещался с бровки, прошел удар с метра, и мяч попал мне в локоть. Там было тяжело что-то сделать и как-то сориентироваться. Трудно было куда-то убрать руку. А что касается гола, я добежал до штрафной, мяч отскочил, я пробил, попал и гол.