Концлагерь на Крестовском. Почему празднование чемпионства «Зенита» обернулось гигантским скандалом?

Если где-то в череде праздников вы упустили произошедшее вечером 2 мая на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, то расскажем о главном. Мы вовсе не о чемпионстве «Зенита» - это, в конце концов, стало событием довольно рутинным, не все и заметить успевают. Мы о том, что происходило в жизни тех, кто осмелился позволить себе съездить из Москвы в Питер, чтобы поболеть за «Локомотив».

В этой истории как минимум странно все. Не буду говорить «позорно», чтобы не обвиняли, что я сразу же вешаю клеймо. Скажу – «странно». У нас же нет с некоторых пор, например, договорных матчей – с легкой руки Мутко они называются «странные матчи». Количество странностей уже таково, что весь наш футбол стал странным, не так ли?

Странности начались еще до игры. «Локомотиву» выделили традиционную гостевую квоту. Но когда вместимость стадиона на отдельно взятую игру вдруг неведомым образом стала не 50, а 75 процентов, начались какие-то игры с гостевой квотой. «Локо» сообщил о желании отправить в Питер больше двух тысяч болельщиков – «Зенит» цифру не изменил, отказав под абсолютно надуманным предлогом.

А все очень просто: как только в клубе посчитали, что именно матч 2 мая может стать «золотым», решили устроить свой локальный праздник. Не праздник чемпиона всего российского футбола, а именно свой. Чужим там не место. Привезли заранее кубок, заготовили конфетти и костюм для Дзюбы, а зрителей запустили на трибуны, не считаясь с тем, что Питер имеет угрожающе рекордную смертность от ковида и является постоянно одним из основных очагов пандемии.

Но подлинным позором стало все то, что происходило уже во время матча. Людей в атрибутике «Локомотива» выводили из центральных секторов и пересаживали к фан-сектору «Локо». Выйти оттуда ни в перерыве, ни после матча было невозможно – в подтрибунных помещениях сектора были плотно блокированы ОМОНом. Затем по отмашке всех стали грузить в автобусы – выйти из этого строя было невозможно. Автобусы всех отвезли подальше – к центру города. И не важно, что у кого-то машины были припаркованы у стадиона. Не важно, что кому-то не нужно было в центр. Точно также никого не волновало, что когда один из автобусов сломался, никто не мог из него выйти все равно. Точно также этих бессловесных организаторов беспредела, больше напоминающего «работу с болельщиками» 90-х – начала нулевых, не волновало, что часть приехали семьями, с детьми. Люди хотели показать один из самых красивых и якобы удобных стадионов. Но навсегда останется в памяти это унижение, которое пришлось испытать.