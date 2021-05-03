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Концлагерь на Крестовском. Почему празднование чемпионства «Зенита» обернулось гигантским скандалом?
03 мая 23:13
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Локомотив"

Концлагерь на Крестовском. Почему празднование чемпионства «Зенита» обернулось гигантским скандалом?

Главный редактор «Советского спорта» не понимает, как можно один из лучших стадионов страны превращать в место, где рады только болельщикам одной команды.

Если где-то в череде праздников вы упустили произошедшее вечером 2 мая на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, то расскажем о главном. Мы вовсе не о чемпионстве «Зенита» - это, в конце концов, стало событием довольно рутинным, не все и заметить успевают. Мы о том, что происходило в жизни тех, кто осмелился позволить себе съездить из Москвы в Питер, чтобы поболеть за «Локомотив».

В этой истории как минимум странно все. Не буду говорить «позорно», чтобы не обвиняли, что я сразу же вешаю клеймо. Скажу – «странно». У нас же нет с некоторых пор, например, договорных матчей – с легкой руки Мутко они называются «странные матчи». Количество странностей уже таково, что весь наш футбол стал странным, не так ли?

Странности начались еще до игры. «Локомотиву» выделили традиционную гостевую квоту. Но когда вместимость стадиона на отдельно взятую игру вдруг неведомым образом стала не 50, а 75 процентов, начались какие-то игры с гостевой квотой. «Локо» сообщил о желании отправить в Питер больше двух тысяч болельщиков – «Зенит» цифру не изменил, отказав под абсолютно надуманным предлогом.

А все очень просто: как только в клубе посчитали, что именно матч 2 мая может стать «золотым», решили устроить свой локальный праздник. Не праздник чемпиона всего российского футбола, а именно свой. Чужим там не место. Привезли заранее кубок, заготовили конфетти и костюм для Дзюбы, а зрителей запустили на трибуны, не считаясь с тем, что Питер имеет угрожающе рекордную смертность от ковида и является постоянно одним из основных очагов пандемии.

Но подлинным позором стало все то, что происходило уже во время матча. Людей в атрибутике «Локомотива» выводили из центральных секторов и пересаживали к фан-сектору «Локо». Выйти оттуда ни в перерыве, ни после матча было невозможно – в подтрибунных помещениях сектора были плотно блокированы ОМОНом. Затем по отмашке всех стали грузить в автобусы – выйти из этого строя было невозможно. Автобусы всех отвезли подальше – к центру города. И не важно, что у кого-то машины были припаркованы у стадиона. Не важно, что кому-то не нужно было в центр. Точно также никого не волновало, что когда один из автобусов сломался, никто не мог из него выйти все равно. Точно также этих бессловесных организаторов беспредела, больше напоминающего «работу с болельщиками» 90-х – начала нулевых, не волновало, что часть приехали семьями, с детьми. Люди хотели показать один из самых красивых и якобы удобных стадионов. Но навсегда останется в памяти это унижение, которое пришлось испытать.

Огромное количество людей не успели на свои рейсы в Пулково или на Московский вокзал.

Что это, если не самый настоящий концлагерь? Для полноты картины надо было бы выписать тех отмороженных охранников, которые месяц назад с криками «Гаси москвичей!» с неадекватным остервенением били болельщиков на волейбольном матче?

Но тут ведь не скажешь, что это эксцесс отдельного исполнителя. Это была спланированная операция, раз даже милицию в большом количестве привлекли на стадион (при том, что на большей части стадионов милиция уже давно забыта как страшный сон). Какая-то реализация провинциальных комплексов? Желание показать заезжим москвичам, чей это праздник?

Я, признаюсь, очень люблю Санкт-Петербург, прекрасный город, основанный, как известно, москвичом Петром I. Город, достойный, конечно, куда лучшей истории, чем в последние сто с лишним лет. Город, в который приятно приезжать, в котором у меня очень много друзей. Друзей, которые совершенно искренне отвечают своему городу взаимностью, но при этом говорят: «Не надо отождествлять наш город и «Зенит»! С клубом и всем, что вокруг него происходит, нам не просто не повезло – он позорит наш город».

Любые перекосы рано или поздно проходят. Были времена, когда ленинградский «Зенит» играл в первой лиге – пришли времена, когда клуб пытается изобразить из себя европейский топ-клуб. Нет смысла ни попрекать, ни завидовать. Как нет смысла ни клеветать, ни хаять. Вопрос-то совершенно в ином: футбол для болельщиков существует? Или мы их тоже ранжируем по территориальному признаку?

Лига не отреагировала никаким заявлением. РФС не высказался. А если выскажутся – даже понятно, как это будет выглядеть. Скажут, что озабочены, что разберутся, что обязательно накажут. На этом все и закончится.

источник: «Советский спорт»
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