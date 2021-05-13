Конор – самый богатый, Роналду забил 100 голов за «Ювентус», Карацев победил Медведева

МАКГРЕГОР ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ В 2020 ГОДУ
Пандемийный год далеко не для всех оказался тяжелым. Например, Конор Макгрегор очень хорошо погрел руки на продаже собственного бренда виски. Согласно данным «Форбс», эта сделка принесла бойцу ММА 150 миллионов долларов. В октагоне ирландец заработал еще 22 миллиона. Всего же счет Макгрегора пополнился на 180 миллионов. За Конором следуют неразлучные гении-футболисты Лионель Месси (130) и Криштиану Роналдо (120), за ними – известный пяти болельщикам у нас в стране американский футболист Дак Прескот (107,5). Далее так: Леброн Джеймс (баскетбол, 96,5), Неймар (футбол, 95), Роджер Федерер (теннис, 90), Льюис Хэмилтон (автоспорт, 82), Том Брэди (американский футбол, 76) и Кевин Дюрант (баскетбол, 75).
РОНАЛДУ ЗАБИЛ САМУЮ БЫСТРУЮ СОТНЮ ГОЛОВ
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях победил «Сассуоло» со счетом 3:1. Второй гол у туринцев забил Криштиану Роналду. Этот мяч стал сотым для португальца за «Юве». Он достиг этой отметки всего за три сезона в клубе. Никому ранее такое не удавалось.
В других матчах с участием лидеров «Милан» разгромил «Торино» 7:0, «Наполи» разнес «Удинезе» 5:1, а «Интер» обыграл «Рому» – 3:1.
«ЧЕЛСИ» УСТУПИЛ «АРСЕНАЛУ»
В английской премьер-лиге так же прошел матч 36-го тура. В лондонском дерби «Челси» на «Стэмфорд Бридж» уступил «Арсеналу» – 0:1. Гол на 16-й минуте забил полузащитник канониров Эмил Смит Роу. Не набрав очков, «Челси» остался на четвертом месте. Финалисты Лиги чемпионов рискуют остаться без медалей чемпионата: за два тура до финиша у «синих» – 64 очка, у «Лестера» – 66, у «Манчестер Юнайтед» – 70.
«ОРЕНБУРГ» И «АЛАНИЯ» ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ РПЛ
Вчера прошло заседание апелляционного комитета РФС, который рассматривал заявления «Крыльев Советов», «Балтики», «Торпедо», «Оренбурга» и «Алании» с просьбой пересмотреть решения об отказе в выдаче клубам лицензий РПЛ. Апелляции первых трех команд были удовлетворены, двум последним комиссия отказала. За тур до конца розыгрыша первенства ФНЛ ситуация в верхней части таблицы такая:
1. «Крылья Советов» – 98 очков. 2. «Оренбург» – 91. 3. «Нижний Новгород» – 87. 4. «Алания» – 74. 5. «Балтика» – 73. 6. «Торпедо» – 72.
ЗАЙЦЕВ НАБРАЛ ДВА ОЧКА В МАТЧЕ С «ТОРОНТО»
За океаном хоккеисты доигрывают регулярный чемпионат НХЛ, который должен был завершиться 8 мая, но из-за многочисленных переносов закончится 19-го числа. Никита Зайцев внес весомый вклад в победу «Оттавы» над «Торонто» (4:3). Защитник «сенаторов» забросил первую шайбу и отдал передачу Коннору Брауну. Теперь на счету россиянина стало 17 очков (4+13) в сезоне. Так же в составе «Оттавы» ассистом отметился Артем Анисимов.
Во встрече «Монреаля» с «Эдмонтоном» (3:4), в которой Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по два очка, в составе победителей результативный пас у Дмитрия Куликова. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев положил начало сухой победе «Блюз» над «Миннесотой» Кирилла Капризова (4:0). А Валерий Ничушкин помог Джею Ти Комферу сделать хет-трик в матче «Колорадо» с «Лос-Анджелесом» (6:0).
КАРАЦЕВ РАЗБУШЕВАЛСЯ
Аслан Карацев продолжает удивлять теннисных болельщиков. Игрок, раскрывшийся в 27 лет, когда некоторые завершают карьеру, вышел в третий круг «Мастерса» в столице Италии. На этот раз от рук и ног Аслана пострадал соотечественник, вторая ракетка мира Даниил Медведев – 6:2, 6:4. В следующем матче Карацеву предстоит встреча с молодым американцем Рейлли Опелкой. В случае удачного выступления в Риме Аслан впервые в карьере может попасть в Топ-20 рейтинга АТР.