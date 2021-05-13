ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Арсенал-мол. 0 Урал-мол. 0 П1 1.46 Х 4.30 П2 5.50
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Ботев П 0 П1 1.65 Х 3.60 П2 5.20
Италия - Серия А 18:30 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия B 19:00 Читтаделла 0 Брешия 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Испания - Примера 20:00 Вальядолид 0 Вильярреал 0 П1 3.90 Х 3.80 П2 1.94
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Черно море 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 2.80
Испания - Примера 21:00 Эйбар 0 Бетис 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Верона 0 П1 4.10 Х 4.10 П2 1.82
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Триест 0
Италия - Серия B 22:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Испания - Примера 23:00 Гранада 0 Реал Мадрид 0 П1 8.10 Х 5.20 П2 1.39
Конор – самый богатый, Роналду забил 100 голов за «Ювентус», Карацев победил Медведева
13 мая 09:15
автор: Степан Охотников

Конор – самый богатый, Роналду забил 100 голов за «Ювентус», Карацев победил Медведева

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном, что произошло в мире спорта минувшей ночью.

МАКГРЕГОР ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ В 2020 ГОДУ

Пандемийный год далеко не для всех оказался тяжелым. Например, Конор Макгрегор очень хорошо погрел руки на продаже собственного бренда виски. Согласно данным «Форбс», эта сделка принесла бойцу ММА 150 миллионов долларов. В октагоне ирландец заработал еще 22 миллиона. Всего же счет Макгрегора пополнился на 180 миллионов. За Конором следуют неразлучные гении-футболисты Лионель Месси (130) и Криштиану Роналдо (120), за ними известный пяти болельщикам у нас в стране американский футболист Дак Прескот (107,5). Далее так: Леброн Джеймс (баскетбол, 96,5), Неймар (футбол, 95), Роджер Федерер (теннис, 90), Льюис Хэмилтон (автоспорт, 82), Том Брэди (американский футбол, 76) и Кевин Дюрант (баскетбол, 75).

РОНАЛДУ ЗАБИЛ САМУЮ БЫСТРУЮ СОТНЮ ГОЛОВ

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях победил «Сассуоло» со счетом 3:1. Второй гол у туринцев забил Криштиану Роналду. Этот мяч стал сотым для португальца за «Юве». Он достиг этой отметки всего за три сезона в клубе. Никому ранее такое не удавалось.

В других матчах с участием лидеров «Милан» разгромил «Торино» 7:0, «Наполи» разнес «Удинезе» 5:1, а «Интер» обыграл «Рому» – 3:1.

«ЧЕЛСИ» УСТУПИЛ «АРСЕНАЛУ»

В английской премьер-лиге так же прошел матч 36-го тура. В лондонском дерби «Челси» на «Стэмфорд Бридж» уступил «Арсеналу» – 0:1. Гол на 16-й минуте забил полузащитник канониров Эмил Смит Роу. Не набрав очков, «Челси» остался на четвертом месте. Финалисты Лиги чемпионов рискуют остаться без медалей чемпионата: за два тура до финиша у «синих» – 64 очка, у «Лестера» – 66, у «Манчестер Юнайтед» – 70.

«ОРЕНБУРГ» И «АЛАНИЯ» ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ РПЛ

Вчера прошло заседание апелляционного комитета РФС, который рассматривал заявления «Крыльев Советов», «Балтики», «Торпедо», «Оренбурга» и «Алании» с просьбой пересмотреть решения об отказе в выдаче клубам лицензий РПЛ. Апелляции первых трех команд были удовлетворены, двум последним комиссия отказала. За тур до конца розыгрыша первенства ФНЛ ситуация в верхней части таблицы такая:

1. «Крылья Советов» – 98 очков. 2. «Оренбург» – 91. 3. «Нижний Новгород» – 87. 4. «Алания» – 74. 5. «Балтика» – 73. 6. «Торпедо» – 72.

ЗАЙЦЕВ НАБРАЛ ДВА ОЧКА В МАТЧЕ С «ТОРОНТО»

За океаном хоккеисты доигрывают регулярный чемпионат НХЛ, который должен был завершиться 8 мая, но из-за многочисленных переносов закончится 19-го числа. Никита Зайцев внес весомый вклад в победу «Оттавы» над «Торонто» (4:3). Защитник «сенаторов» забросил первую шайбу и отдал передачу Коннору Брауну. Теперь на счету россиянина стало 17 очков (4+13) в сезоне. Так же в составе «Оттавы» ассистом отметился Артем Анисимов.

Во встрече «Монреаля» с «Эдмонтоном» (3:4), в которой Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по два очка, в составе победителей результативный пас у Дмитрия Куликова. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев положил начало сухой победе «Блюз» над «Миннесотой» Кирилла Капризова (4:0). А Валерий Ничушкин помог Джею Ти Комферу сделать хет-трик в матче «Колорадо» с «Лос-Анджелесом» (6:0).

КАРАЦЕВ РАЗБУШЕВАЛСЯ

Аслан Карацев продолжает удивлять теннисных болельщиков. Игрок, раскрывшийся в 27 лет, когда некоторые завершают карьеру, вышел в третий круг «Мастерса» в столице Италии. На этот раз от рук и ног Аслана пострадал соотечественник, вторая ракетка мира Даниил Медведев – 6:2, 6:4. В следующем матче Карацеву предстоит встреча с молодым американцем Рейлли Опелкой. В случае удачного выступления в Риме Аслан впервые в карьере может попасть в Топ-20 рейтинга АТР.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московский "Локомотив" завоевал Кубок РоссииРоссиянка Вероника Кудерметова продолжает победное шествие на турнире в РимеЗабит Магомедшарипов приступит к тренировкам минимум через полгодаОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузиАкинфеев публично обратился к ГончаренкоРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото
Смолова — в сборную, Николичу – контракт, «Крылья» — это сила. Пять выводов после финала Кубка России
Финал Кубка России, в котором «Локомотив» победил «Крылья Советов» - 3:1, убедил «Плеймейкер» в следующем.
Жизнь налаживается: забили шесть питерских голов, ждем крутого защитника. Выводы по матчу Россия — Швеция
Наша сборная стартовала на «Чешских играх» с победы 6:4, которая вселила оптимизм в преддверии стартующего 21 мая ЧМ-2021 в Риге.
«А о чем его тогда спрашивать? О Сирии, о выборах Трампа?» История одного прерванного интервью Капризова
Это сейчас Кирилл Капризов - любимец болельщиков «Миннесоты», новое русское лицо НХЛ и один из главных ньюсмейкеров заокеанского профессионального спорта. Но были времена, когда он никому в США и Канаде не был интересен. Воспоминаниями с «Плеймейкером» делится бывший пресс-атташе молодежной сборной России Петр Терещенков.
«У нас в хоккее как в итальянском футболе: каждая бабушка — тренер сборной». Большой разговор с агентом, часть 1
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев специально для «Плеймейкера» прокомментировал заявку сборной России на заключительный этап Евротура (в первой части интервью) и оценил перспективы команды Валерия Брагина на стартующем 21 мая в Риге ЧМ-2021 (во второй).
«Захарян в расширенном списке? Ничего себе…» Мостовой — о заявке сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал «Плеймейкеру» мнение о расширенной заявке на чемпионат Европы, которую огласил 11 мая Станислав Черчесов.
Без Гилерме, Ерохина и Миранчука-младшего, со Смоловым в резерве и Мухиным в основе. К выбору Черчесова на Евро-2020 много вопросов
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020. В нем хватает неожиданностей.
Россия золотая. Глава 5. Как Знарок взял реванш за Сочи, «резал горло» шведам, а наши выиграли ЧМ-2014
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ пятый – о золоте-2014 в Минске.
Такой Влахович нескоро пустит Кокорина в состав «Фиорентины». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Все участники Кубка Стэнли определены: Овечкин начнет с «мишек», «Тампа» готовит ударное звено темнокожих
Последнюю путевку в плей-офф НХЛ забрал «Монреаль», теперь осталось определить все пары стартующего 15 мая Кубка Стэнли-2021, среди участников которого хватает россиян.
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика