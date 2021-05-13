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Ринат Билялетдинов: Несмотря на поражение в финале, «Крылья» предстали конкурентоспособными для РПЛ
13 мая 12:22
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Крылья Советов»

Ринат Билялетдинов: Несмотря на поражение в финале, «Крылья» предстали конкурентоспособными для РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о финальном матче Кубка России с «Крыльями Советов».

- Какое впечатление оставил финал?
- Была динамичная игра. Мне понравились «Крылья Советов». Они дали свежий взгляд на свою команду. Конечно, у каждой команды есть игровой всплеск после повышения в классе и выхода в финал Кубка. Самарцы рассматривались уже как представители РПЛ, и они были более заряжены эмоционально. Мне бросился в глаза порыв «Крыльев». Хотя и «Локомотив» был заряжен, иначе не выиграл бы трофей.

- Класс соперника не позволил самарцам выиграть, если эмоционально они были больше заряжены?
- Конечно. Ну и ошибки. Первый гол вспоминаю, вроде бы игрок правильно все делал – отдавал мяч вратарю и по высокой траектории. Но все равно не рассчитал. Вот тут определенный опыт и сказался. Пенальти получился из-за избыточного желания. Как можно было сделать такой подкат? Ну и в моменте с третьим пропущенным мячом вратарь куда-то побежал. Он не рассчитал. Эти шероховатости и привели к поражению. Но негативный опыт тоже идет в копилку. Может быть, таких ошибок они больше не будут делать вообще. А вот в плане розыгрыша, динамики, «Крылья» предстали вполне конкурентоспособными для РПЛ. А гол они вообще забили образцово-показательный. Была атака со сменой движения, потом проникающие передачи, выбегание. Такие голы даже в РПЛ редкость. Так что от самарцев есть, что ожидать в следующем чемпионате.

- Такой финал для «Крыльев» это успех или смазанная концовка сезона?
- Конечно, это успех. Да, горечь есть, но они выглядели хорошо. Они понимали значимость матча и видели, что трофей совсем рядом. Над ними довлело желание его выиграть.

- Если бы «Крылья» взяли трофей, то попали бы в Лигу Европы и смогли увеличить свое финансирование клуба. Получается, это очень значимое поражение для них?
- Финансирование и так можно увеличить. Понятно, что выход в группу еврокубков был дополнительным стимулирующим фактором выложиться. После таких матчей бывает спад, но они сейчас закончат чемпионат, осталась одна игра и ее можно доиграть молодежью.

- А что касается «Локомотива», как вам их весенний отрезок?
- У меня один вопрос: чем команда занималась осенью? Она вообще тогда выглядела безлико и вылезала только за счет каких-то индивидуальных действий. То Игнатьев удачно сыграет, то Миранчук. Сейчас смотришь, вроде бы они делают то же самое. Хотя в составе весной были перестановки, изменилось построение команды, когда она владеет мячом, когда ведет отбор и в переходных фазах. Это общие моменты, но они видны. Так почему ничего этого не было на осенней стадии сезона? Ведь с Лиге чемпионов вообще не на что было смотреть. Кроме желания и каких-то всплесков у «Локомотива» ничего не было. Надо еще разбираться с провальными матчи с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом», в которых были разгромные поражения. Три игры - это десять процентов всех матчей. И в них было ужасающее соотношение по голам - 2:16.

источник: «Советский спорт»
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