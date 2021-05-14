Андрей Червиченко: Витория увидит, что наши игроки пас не могут точно отдать – будет в шоке

– Зачем ему десять помощников? Он в Катаре научился все складывать в одну корзину: там в одиночку справлялся, здесь тоже справится.

– Теперь о возможном приемнике Тедеско. Судя по всему, «Спартак» возглавит португалец Руй Витория. Вроде бы пишут, новый возможный главный невыполнимых условий не ставил, не говорил, что привезет с собой десять помощников, как это любят делать зарубежные тренеры.

– Судя по этим танцам и пляскам, которые устроили после «Химок», вряд ли. Правда, не понял этой эйфории, в запасе еще матч с «Ахматом», который еще надо обыграть, и который никому очки запросто так не раздает. Поэтому эта церемония меня удивила.

– Тедеско после игры с «Химками» проводили, поблагодарили. А может еще останется?

– Просто писали, что одним из кандидатов был бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Тот вроде бы и зарплату неприличную запросил и потребовал приобрести новичков.

– Я наблюдал работу этого Жардима. Лучше уж тогда Витория. Не знаю, откуда у нас такая тяга к португальцам? Вряд ли кто-то из них привезет нераскрывшегося Роналду, а вот бразильский рынок они любят прочесать.

Не факт, что успехи Витории с «Бенфикой» спроецируются на успехи «Спартака». Тренеры из теплолюбивых стран меня немного настораживают.

Он приедет летом, погода хорошая, солнышко светит. А потом столкнется с русской зимой, думаю, она Виторию неприятно удивит.

А затем еще больше удивится, когда узнает, что между условными 19-м и 20-м турами четыре зимних месяца перерыва.

– Какие еще минусы у португальских тренеров при работе в России?

– Они привыкли работать с хорошо подготовленными технически, обученными игроками. И для португальца будет шоком, когда он увидит, что не все игроки умеют достаточно хорошо обращаться с мячом, не в состоянии выполнить точную передачу на среднюю или дальнюю дистанцию. Плюс языковой барьер… В общем, сомнения большие.

Мне нравится, как работает Игорь Черевченко.

– Неожиданный переход…

– Ушел из «Арсенала», и как посыпалась тульская команда. Взял «Химки», мало кто верил, что команда останется в РПЛ. А клуб едва за зону еврокубков не боролся.

– Он же из «Локомотива!?

– И что? Бесков коренной динамовец, но пошел в «Спартак». И все знают, как он там работал, какую команду создал. Закройте глаза на его локомотивское прошлое, вот вам готовый тренер – берите.