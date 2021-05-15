Борис Игнатьев: «Спартак» не упустит второе место, а у «Ротора» мало шансов остаться в РПЛ

- В последнем туре РПЛ ожидается много интриг, и самая главная - кто займет второе место: «Спартак» или «Локомотив».

- Здесь шансов больше у «Спартака». Его устраивает и ничья. Эту задачу команде будет несложно решить, учитывая уровень мотивации и отношение к процессу. Но, как бы там ни было, «Ахмат» дома захочет хорошо попрощаться со своими болельщиками, но ему не хватит внутренней готовности биться за очки и мотивационного момента, такого, как у гостей. У команды Тедеско выше уровень игроков и поэтому, думаю, «Спартак» не упустит второго места.

- Не допускаете такого, что со «Спартаком» может сыграть злую шутку то, что ему достаточно ничьей в этом матче?

- Дело не в этом. Есть готовность играть на результат, но ты все равно держишь в уме запас, который дает тебе возможность сыграть вничью. Когда надо выигрывать, это не всегда приводит к положительному результату, потому что заставляет спешить, делать невынужденные ошибки. А здесь будет больше рассудительности.

- Вас не удивляет такое выступление «Спартака» в этом сезоне? Он забрался на вторую строчку в таблице и опережает «Локомотив», который весной выступает очень стабильно.

- При том подборе игроков, которые там есть, за исключением футболистов обороны, где есть о чем говорить, это не удивительно. Тедеско разжег костер в футболистах. Они были даже чрезмерно эмоциональны. Ребята выходили на поле с большим желанием. Иногда это мешало с точки зрения качества.

- В Лигу Европы попадут либо «Локомотив», либо, «Спартак», а вот за Лигу Конференций борются сразу три команды: «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Смогут ли армейцы кого-то вытеснить из пятерки?

- Здесь, конечно, предпочтительнее шансы у «Рубина» и «Сочи».

- Но сочинцам играть с «Химками», очень неудобным соперником.

- «Химки» уже уходят в отпуск, решив свои задачи. Это влияет. С другой стороны, хамчане играют дома. Но я думаю, и «Рубин» и «Сочи» сделают все возможное, чтобы не упустить свой шанс, который они сами себе создали.