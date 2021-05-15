Борис Игнатьев: «Спартак» не упустит второе место, а у «Ротора» мало шансов остаться в РПЛ

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Португалия - Сегунда 1-й тайм, 37' Шавиш 1 Лейшойнш 1
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.50 Х 3.90 П2 2.02
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 14.5 Х 7.10 П2 1.21
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.35 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.80
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 7.10
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 4.80 Х 3.30 П2 1.77
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.16 Х 3.70 П2 3.40
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 5.90
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.80 Х 3.60 П2 4.60
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.30 П2 1.34
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.16 П2 5.20
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.90 П2 1.18
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.71 П2 2.15
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.47 Х 4.50 П2 6.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.30
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.81 Х 4.50 П2 3.60
Борис Игнатьев: «Спартак» не упустит второе место, а у «Ротора» мало шансов остаться в РПЛ
15 мая 13:29
автор: Юлия Григорьевская

Борис Игнатьев: «Спартак» не упустит второе место, а у «Ротора» мало шансов остаться в РПЛ

Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев высказал свое мнение о главных интригах последнего тура чемпионата РПЛ.

- В последнем туре РПЛ ожидается много интриг, и самая главная - кто займет второе место: «Спартак» или «Локомотив».
- Здесь шансов больше у «Спартака». Его устраивает и ничья. Эту задачу команде будет несложно решить, учитывая уровень мотивации и отношение к процессу. Но, как бы там ни было, «Ахмат» дома захочет хорошо попрощаться со своими болельщиками, но ему не хватит внутренней готовности биться за очки и мотивационного момента, такого, как у гостей. У команды Тедеско выше уровень игроков и поэтому, думаю, «Спартак» не упустит второго места.

- Не допускаете такого, что со «Спартаком» может сыграть злую шутку то, что ему достаточно ничьей в этом матче?
- Дело не в этом. Есть готовность играть на результат, но ты все равно держишь в уме запас, который дает тебе возможность сыграть вничью. Когда надо выигрывать, это не всегда приводит к положительному результату, потому что заставляет спешить, делать невынужденные ошибки. А здесь будет больше рассудительности.

- Вас не удивляет такое выступление «Спартака» в этом сезоне? Он забрался на вторую строчку в таблице и опережает «Локомотив», который весной выступает очень стабильно.
- При том подборе игроков, которые там есть, за исключением футболистов обороны, где есть о чем говорить, это не удивительно. Тедеско разжег костер в футболистах. Они были даже чрезмерно эмоциональны. Ребята выходили на поле с большим желанием. Иногда это мешало с точки зрения качества.

- В Лигу Европы попадут либо «Локомотив», либо, «Спартак», а вот за Лигу Конференций борются сразу три команды: «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Смогут ли армейцы кого-то вытеснить из пятерки?
- Здесь, конечно, предпочтительнее шансы у «Рубина» и «Сочи».

- Но сочинцам играть с «Химками», очень неудобным соперником.
- «Химки» уже уходят в отпуск, решив свои задачи. Это влияет. С другой стороны, хамчане играют дома. Но я думаю, и «Рубин» и «Сочи» сделают все возможное, чтобы не упустить свой шанс, который они сами себе создали.

- В паре «Динамо» - ЦСКА предпочтение отдаете армейцам, которые еще борются за еврокубки, в отличие от «Динамо»?
- «Динамо» в последних матчах выглядело подуставшим. Футболисты немного потеряли ту мобильность, которая у них были с приходом Шварца. Но я думаю, они тоже захотят завершить сезон при своих болельщиках на позитивной ноте. Думаю, они не уступят. Тем более, только одна игра армейцев, последняя, дала возможность говорить, что они выбрали верный путь в развитии своей команды. Но этого маловато. Перед этим Олич только нащупывал взаимоотношения с игроками. Для того, чтобы четко понимать его принципы, а ему понимать футболистов, времени явно не хватает. Нужно дать ему спокойно работать дальше.

- Кто вылетит в ФНЛ напрямую? Один клуб уже определился, а кто будет вторым: «Ротор», «Уфа» или «Арсенал», как думаете?
- Шансов маловато у «Ротора». При том, что тренеры этой команды делают правильные шаги и последняя встреча тому подтверждение. «Ротор» играл в хороший, созидательный футбол. Но упущенное время сложно наверстать. Нужно при этом учитывать высоко мотивированный «Рубин». К тому же, встреча пройдет в Казани, где местные болельщики будут требовать от игроков сделать то, чего они не видели долгие годы.

- В матчах, где решается судьба клубов, на первый план выйдет, в том числе, судейство. Не стоит ли РПЛ и РФС взять его под особый контроль, чтобы избежать возможных скандалов?
- Как говорится, не удержавшись за гриву, за хвост не удержишься. Я думаю, судейские бригады понимают, что сейчас к ним особое, пристальное внимание. Арбитров наказывают. Не думаю, что они будут относиться к себе поверхностно и сделают все возможное, чтобы остаться в обойме.

источник: «Советский спорт»
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